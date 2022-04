Netflix: 5 ντοκιμαντέρ που ψάχνουν την αλήθεια

Δεν είναι λίγες οι φορές που το «ζάπινγκ» στην πλατφόρμα του Netflix αντί να μας βοηθήσει, περισσότερο μας μπερδεύει και τελικά μας αφήνει με το αιώνιο ερώτημα «Και τώρα, τι να δω;».

Όσοι πάντως από εσάς καταλήγετε συνήθως στην κατηγορία των ντοκιμαντέρ της δημοφιλούς streaming πλατφόρμας ή όσοι έχετε άγνωστες λέξεις σε αυτήν και θέλετε να την ανακαλύψετε καλύτερα, τα παρακάτω 5 ντοκιμαντέρ που είναι διαθέσιμα στο Netflix ρίχνουν φως σε αληθινές ιστορίες που θα σας κινήσουν το ενδιαφέρον.

Ο πλέον επιδραστικός καλλιτέχνης του 20ου αιώνα, με το αποτύπωμά του να είναι ασύγκριτο μέχρι και σήμερα, ο Άντι Γουόρχολ έμεινε δικαίως στην ιστορία ως ο «Πάπας της Ποπ Άρτ», όμως τι συνέβαινε πίσω από τη δημόσια περσόνα και τα έργα του; Η εν λόγω μίνι σειρά ντοκιμαντέρ βασίζεται στα ομώνυμα ημερολόγια του καλλιτέχνη, όπως τα υπαγόρευε κάθε μέρα από το 1976 ως το 1989 στην Πατ Χάκετ και διατρέχει την καλλιτεχνική του πορεία παράλληλα με την προσωπική του ζωή: από τις σχέσεις που τον σημάδεψαν μέχρι την εικαστική σύμπραξη με τον Ζαν-Μισέλ Μπασκιά αλλά και την απόπειρα δολοφονίας του.

Για έξι ολόκληρες δεκαετίες, ο Τζίμι Σάβιλ υπήρξε μία από τις πιο αγαπητές προσωπικότητες της Βρετανίας, που τον ξεχώρισε κυρίως μέσα από το θρυλικό «Top of the Pops» αλλά και το «Jim’ll Fix It». Φίλος μέχρι και με τη βασιλική οικογένεια, χρισμένος ιππότης αλλά και με μεγάλο εθελοντικό και φιλανθρωπικό έργο, τίποτα δεν προμήνυε αυτό που κρυβόταν πίσω από τη δημόσια περσόνα του Σάβιλ. Ή σχεδόν τίποτα, μιας και οι φήμες που διαδίδονταν σε κάποια πηγαδάκια περί παιδοφιλίας, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν μετά τον θάνατο του Βρετανου.

Είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να τα βάλει κανείς στα λόγια με την Φραν Λίμποουιτς, μιας και αν για κάτι διακρίνεται η αεικίνητη Νεουορκέζα είναι το πόσο καυστικά, ευφυέστα και ετυμόλογα μπορεί να αντικρούσει οτιδήποτε. Αυτό είναι άλλωστε και ο άσσος στο μανίκι της με τον οποίο βιοπορίζεται η 71χρονη, μιας και γυρίζει τον κόσμο δίνοντας ομιλίες. Πάλαι ποτέ οδηγός ταξί στην πιο άγρια πόλη του κόσμου, αιώνια βιβλιοφάγος, πιστή αρνήτρια της τεχνολογίας (δεν έχει καν κινητό τηλέφωνο) με «writer’s block»…από τη δεκαετία του ’70, η sui generis προσωπικότητα της Λίμποουιτς πρωταγωνιστεί εμφατικά σε αυτή τη μίνι σειρά ντοκιμαντέρ δια χειρός Μάρτιν Σκορσέζε.

Μία από τις πιο παράξενες και ενδιαφέρουσες ιστορίες θα αποκαλυφθεί μπροστά στα μάτια σας αν πατήσετε το play στο «Shirkers» της Σάντι Ταν. Σε αυτό η Σιγκαπουριανή σκηνοθέτις αφηγείται με μια ρομαντική και ποιητική αισθητική προσέγγιση πώς το 1992 γύρισε μία ταινία και το υλικό της…εξαφανίστηκε, οδηγώντας τη να γίνει η κηνυγός της ίδιας της της δουλειάς. Η συνέχεια επί της οθόνης.

