«Friends», 18 χρόνια από το φινάλε της σειράς: Γιατί συνεχίζουμε να την αγαπάμε

Στις 6 Μαΐου του 2004 και ώρα 9 το βράδυ, εκατομμύρια Αμερικανοί βρέθηκαν μπροστά στη μικρή οθόνη για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους τηλεοπτική παρέα για μια τελευταία φορά.

Το δημοφιλές τραγούδι – και σήμα κατατεθέν της σειράς «Τα Φιλαράκια» (Friends)» – του συγκροτήματος The Rembrandts «I’ll Be There For You» ακούστηκε στους τίτλους αρχής σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους αυτής που ονομάστηκε από πολλούς ως η καλύτερη sitcom της σύγχρονης τηλεόρασης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο History, υπολογίζεται ότι 51.1 εκατομμύρια άνθρωποι συντονίστηκαν για το φινάλε της διάσημης κωμικής σειράς του δικτύου NBC.

Μια δημιουργία των Μάρτα Κάουφμαν, Ντέιβιντ Κρέιν και Κέβιν Σ. Μπράιτ, η σειρά έκανε πρεμιέρα 10 χρόνια και 236 επεισόδια νωρίτερα, στις 22 Σεπτεμβρίου του 1994. Γυρισμένη στα στούντιο της Warner Brothers στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια, η ιστορία διαδραματίζεται στο Γκρίνουιτς Βίλατζ της Νέας Υόρκης, όπου έξι φίλοι αντιμετωπίζουν τα σκαμπανεβάσματα της ενήλικης ζωής στη μεγάλη πόλη. Η Μόνικα, ο Ρος, η Ρέιτσελ, ο Τσάντλερ, η Φίμπι και ο Τζόι εισέβαλαν στις ζωές εκατομμυρίων θεατών από όλο τον κόσμο και μέχρι σήμερα αποτελούν την πιο πιστή συντροφιά.

Έξι βραβεία Emmys

Σχεδόν από την αρχή, το «Friends» έγινε πολιτισμικό φαινόμενο και ιδιαίτερα της ποπ κουλτούρας, κερδίζοντας έξι βραβεία Emmys (συμπεριλαμβανομένου αυτού της Καλύτερης Κωμικής Σειράς), δημιούργησε νέα μόδα στις κομμώσεις (το δημοφιλές κούρεμα της Ρέιτσελ που ζήτησαν πολλές γυναίκες από τον κομμωτή τους) και φυσικά σύστησε ατάκες που έγιναν σλόγκαν και χρησιμοποιούνται ακόμα, όπως για παράδειγμα το «How You Doing?» του Τζόι. Η σειρά έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως «Comfort TV», όρος που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται στο χώρο της τηλεόρασης για να τονίσει τις στιγμές χαλάρωσης και την οικειότητα που προσφέρει ένα πρόγραμμα όσες φορές κι αν έχουμε παρακολουθήσει τα επεισόδια, αλλά και τη συμβολή του στην καλή ψυχική υγεία.

Το σενάριο του τελευταίου επεισόδιου με τίτλο «The Last One» ήταν εμπνευσμένο από τα τηλεοπτικά σόου «The Mary Tyler Moore» και «Newhart», ένα επεισόδιο που συγκίνησε τους θαυμαστές, πολλοί από τους οποίους το παρακολούθησαν σε γιγαντοοθόνες σύμφωνα με τον ιστότοπο Entertainment Weekly λέγοντας με αυτό τον τρόπο το δικό τους «αντίο».

Στο επεισόδιο, η ερωτική σχέση ανάμεσα στον Ρος (Ντέιβιντ Σουίμερ) και στη Ρείτσελ (Τζένιφερ Άνιστον), η οποία με την πάροδο του χρόνου συμπεριέλαβε έναν «μεθυσμένο» γάμο στο Λας Βέγκας και ένα μωρό που γεννήθηκε το 2002, κατέληξε όπως την ήθελαν οι θαυμαστές. Το ζευγάρι επανενώθηκε. Στο μεταξύ, ο Τσάντλερ (Μάθιου Πέρι) και η Μόνικα (Κόρτνεϊ Κοξ-Αρκέτ) έγιναν γονείς διδύμων, η Φίμπι (Λίζα Κούντροου) παντρεύτηκε και ο Τζόι (Ματ ΛεΜπλάνκ) φεύγει στο Λος Άντζελες για να μια καριέρα στην υποκριτική.



Friends: The Reunion

Όμως με την τάση αναβίωσης τηλεοπτικών σειρών και ταινιών από παλαιότερες δεκαετίες, οι θαυμαστές του «Friends» ζητούσαν συνέχεια της ιστορίας με τη μορφή νέων επεισοδίων ή φιλμ. Μετά από χρόνια διαδικτυακών συζητήσεων και «πίεσης» στους δημιουργούς, οι έξι πρωταγωνιστές έκαναν ένα τηλεοπτικό reunion που στην ουσία είχε το μοντέλο ενός talk show παρά μιας καινούργιας ιστορίας για τα φιλαράκια.

Στο «Friends: The Reunion», οι ηθοποιοί επισκέφτηκαν μετά από χρόνια τα στούντιο όπου γυρίστηκε η σειρά, κάθισαν στον περίφημο καναπέ του σπιτιού των Μόνικα και Τσάντλερ, μοιράστηκαν ιστορίες από τα γυρίσματα και στη συνέχεια διάβασαν μερικούς διαλόγους επεισοδίων. Μαζί με τον οικοδεσπότη Τζέιμς Κόρντεν και την παρουσία κοινού, οι ηθοποιοί έκαναν μια αναδρομή στη δημιουργία του σόου, στα πρώτα επεισόδια, τους γκεστ σταρ και τη μεγάλη απήχηση που είχε αυτή η τηλεοπτική ιστορία. Από το σπέσιαλ επεισόδιο δεν έλειψαν και οι εκπλήξεις με αναπάντεχους καλεσμένους που μίλησαν για την αγάπη τους προς τη σειρά. Κατά γενική ομολογία, το πρότζεκτ δημιούργησε έντονα συναισθήματα νοσταλγίας, κάτι που ήταν αναμενόμενο.

Γιατί εξακολουθούμε να αγαπάμε τη σειρά

Πρίν από λίγα χρόνια, η σειρά εντάχθηκε στην ταινιοθήκη του Netflix. Όπως σημείωσε ο ιστότοπος Variety, ήταν ένα από τα προγράμματα με τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα με τους χρήστες ανά τον κόσμο να ξοδεύουν 54.3 εκατ. ώρες θέασης μόνο το 2018. Ωστόσο, το 2019, «Τα Φιλαράκια» μεταφέρθηκαν στο HBO Max. Στην Ελλάδα, η σειρά είναι ακόμα διαθέσιμη στην streaming υπηρεσία.

Η μακρόχρονη δημοτικότητα του sitcom δεν οφείλεται μόνο στους αφοσιωμένους θαυμαστές ηλικίας 30 και 40 ετών που νοσταλγούν τους αγαπημένους τους τηλεοπτικούς χαρακτήρες. Οφείλεται επίσης σε μια νέα γενιά, τους Gen Z-ers που γνώρισαν το «Friends» μέσα από το streaming και σε πολλές περιπτώσεις παρομοιάζουν την καθημερινότητά τους με αυτή των έξι πρωταγωνιστών, παρόλο που η σειρά έκανε πρεμιέρα πριν καν γεννηθούν μερικοί από αυτούς.

Δεδομένης της διαφοράς ως προς την αισθητική και το περιεχόμενο σε σύγκριση με τα σύγχρονα πρότυπα, η διαχρονικότητα της σειράς μπορεί για κάποιους να αποτελεί έκπληξη. Ωστόσο, για τους νεαρούς θεατές, το Friends συστήνει μια πιο απλή εποχή – πριν την εμφάνιση των εφαρμογών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των smartphones που πλέον επισκιάζουν τον ελεύθερο χρόνο, τις εξόδους με φίλους. Και αυτό ίσως είναι αρκετό για να συγχωρέσουν τα ελαττώματα που βρήκαν στο σενάριο όπως για παράδειγμα τα ομοφοβικά και ρατσιστικά σχόλια.

Οι θεατές φαίνεται πως μπορούν να συγχωρήσουν τις πιο παλαιομοδίτικες τάσεις της σειράς, ίσως με αντάλλαγμα το βασικό μήνυμα που περνά για τη φιλία και τη δύναμη που αυτή έχει.

Όπως γράφει ο δημοσιογράφος Μάικλ Σουλμάν στο The New Yorker, τα Φιλαράκια «ήταν μια πρωτοποριακή σειρά όσον αφορά την απεικόνιση των πρωταγωνιστών σε ηλικία των 20 ετών, συχνά άσκοπη και αβέβαιη, αλλά αναμφισβήτητα μια ξεχωριστή φάση της ενηλικίωσης στην οποία οι πλατωνικές φιλίες μπορούν να παρέχουν ένα είδος δομής που λείπει από ειδύλλια ή καριέρες».

Τελικά, το συστατικό που έκανε τους θεατές να «κολλήσουν» με το «Friends» και τους κάνει να επιστρέφουν σε αυτό παρά το πλήθος νέων σειρών σε δίκτυα και πλατφόρμες streaming και κυρίως σε εποχή πανδημίας, είναι η σύνδεση μεταξύ των χαρακτήρων.