«House of the Dragon»: Κυκλοφόρησε εκτενές τρέιλερ για το πρίκουελ του «Game of Thrones»

Οι δράκοι έχουν επιστρέψει στο HBO. Ένα νέο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη σειρά – και πρίκουελ του «Game of Thrones» – «House of the Dragon» κυκλοφόρησε πριν από μερικές ώρες και η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα έχει ήδη ξεκινήσει.

Η ιστορία διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν τα γεγονότα της πρωτότυπης σειράς, η οποία έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του δικτύου του HBO και το δράμα με τα περισσότερα βραβεία Emmy στην ιστορία της τηλεόρασης.

Η νέα σειρά, που θα αποτελείται από 10 επεισόδια, είναι μια δημιουργία των Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν (βασισμένη στο βιβλίο του «Fire & Blood»), Ράιαν Κόνταλ («Colony») και Μιγκέλ Σαπότσνικ («Finch»).

Το HBO χαρακτηρίζει το νέο υλικό ως teaser τρέιλερ, παρόλο που το δίκτυο έδωσε τον Οκτώβριο στη δημοσιότητα το επίσημο teaser τρέιλερ. Απλώς, το νέο κλιπ είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια.

Το «House of the Dragon» θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου και αποτελεί μια μεγάλη πρωτοβουλία για το HBO, το οποίο ελπίζει να έχει μερική από τη μαγεία του «Game of Thrones».

«Νομίζω ότι σεβαστήκαμε την πρωτότυπη σειρά. Το “House of the Dragon” έχει τον δικό του τόνο που θα εξελιχθεί και θα αναδυθεί κατά τη διάρκεια της σειράς. Αλλά πρώτα, είναι σημαντικό να σεβαστούμε και να αποτίσουμε φόρο τιμής στην πρωτότυπη σειρά, η οποία ήταν πρωτοποριακή. Στεκόμαστε στους “ώμους” εκείνου του σόου και είμαστε εδώ εξαιτίας αυτού. Οπότε το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να σεβαστούμε το “Game of Thrones” όσο πιο πολύ μπορούμε και να προσπαθήσουμε να το συμπληρώσουμε παρά να το επαναφεύρουμε. Και ήμουν μέρος του GoT, οπότε αισθάνομαι ότι αυτή η διαδικασία ήταν χρήσιμη. Δεν θέλω να αλλάξω τα πάντα, μου αρέσει η μορφή της πρωτότυπης σειράς (…) αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Έχουμε διαφορετικό συνεργείο, διαφορετικούς ανθρώπους και διαφορετικό ύφος. Ελπίζω (οι θεατές) να το δουν ως κάτι ξεχωριστό και να το απολαύσουν γι’αυτό που είναι. Θα είμαστε τυχεροί αν πλησιάσουμε ποτέ την πρωτότυπη σειρά», ανέφερε – μεταξύ άλλων – ο δημιουργός.

Μαζί με το τρέιλερ, το δίκτυο κυκλοφόρησε και μια σειρά από αφίσες με τους χαρακτήρες του «House of the Dragon».

