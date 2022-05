«Grey’s Anatomy»: Η μακροβιότερη ιατρική σειρά έφτασε τα 400 επεισόδια – Μια αναδρομή στα 18 χρόνια

Πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 26 Μαΐου, το «Grey’s Anatomy» («Μαθήματα Ανατομίας»), έφτασε στα 400 επεισόδια με την προβολή του φινάλε της 18ης σεζόν. Κι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα, καθώς πλέον είναι πολύ σπάνιο για οποιαδήποτε τηλεοπτική σειρά να πετύχει αυτόν τον αριθμό επεισοδίων.

Η σειρά, που εξακολουθεί να έχει πολλούς πιστούς θαυμαστές, αποτελεί το μακροβιότερο ιατρικό πρόγραμμα στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης, ξεπερνώντας το «ER» («Στην Εντατική») που κρατούσε μέχρι πριν από μερικά χρόνια το ρεκόρ σε αυτό το είδος.

Το «Grey’s Anatomy» προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2005 στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC και το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν προσέλκυσε περισσότερους από 22 εκατομμύρια θεατές, ενώ στη δεύτερη σεζόν τα νούμερα τηλεθέασης «εκτοξεύτηκαν». Η ιστορία ξεκινά με την πρώτη μέρα της Μέρεντιθ Γκρέι (Έλεν Πομπέο) ως εκπαιδευόμενη στο φανταστικό νοσοκομείο Seattle Grace στο Σιάτλ της Ουάσινγκτον. Πέρα από την πορεία της ως χειρουργός, καθώς οι σεζόν προχωρούν παρακολουθούμε δευτερεύουσες ιστορίες που αφορούν έντονα τις επαγγελματικές αλλά και πιο προσωπικές της σχέσεις. Η παιδική της ηλικία ήταν περίπλοκη: έχοντας εγκαταλειφθεί από τον πατέρα της όταν ήταν μικρή, έπρεπε να αντιμετωπίσει την ψυχρή και φιλόδοξη μητέρα της που είχε εμφανίσει πρώιμα συμπτώματα Αλτσχάιμερ. Και στην ερωτική της ζωή όμως είχε προβλήματα: ο άνδρας με τον οποίο ήταν ερωτευμένη, ο Δρ. Ντέρεκ Σέπερντ (Πάτρικ Ντέμπσι), αποκάλυψε ότι ήταν παντρεμένος και ότι, μετά την ξαφνική εμφάνιση της πρώην συζύγου του στο Σιάτλ, θα προσπαθούσε να δώσει άλλη μια ευκαιρία στον γάμο του. Το μόνο καλό στοιχείο στη ζωή της Μέρεντιθ, ήταν η φιλία με τη συνάδελφό της Κριστίνα Γιανγκ (Σάντρα Ο).

