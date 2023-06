The Crown: Κλερ Φόι και Ολίβια Κόλμαν επιστρέφουν για την έκτη σεζόν

Η έκτη και τελευταία σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix, «The Crown» ετοιμάζεται να αποτίσει φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ, η οποία πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022, με έναν πρωτότυπο τρόπο.

Οπως ανακοίνωσε πρόσφατα η δημοφιλής πλατφόρμα streaming, η Κλερ Φοί που υποδύθηκε τη βασίλισσα στις δύο πρώτες σεζόν της σειράς και η Ολίβια Κόλμαν η οποία ενσάρκωσε τη Βρετανίδα μονάρχη στην τρίτη και τέταρτη σεζόν, θα συμμετάσχουν στον νέο κύκλο επεισοδίων δίπλα στην Ιμέλντα Στόντον την οποία παρακολουθήσαμε ως Ελισάβετ σε προχωρημένη ηλικία.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έχουν ήδη γυριστεί κάποιες ειδικές σκηνές στις οποίες συμμετέχουν οι τρεις ηθοποιοί, μαζί με μια νέα προσθήκη στο καστ. Αυτή θα είναι η ηθοποιός Βιόλα Πρετετζόν («The Nevers») η οποία θα υποδυθεί την έφηβη πριγκίπισσα Ελισάβετ. Μέλος της παραγωγής δήλωσε ότι η ιδέα αυτή προέκυψε αμέσως μετά τον θάνατο της βασίλισσας.

Viola Prettejohn, Claire Foy, Olivia Colman and Imelda Staunton will all play Queen Elizabeth at different stages of her life in the upcoming season of ‘THE CROWN.’ pic.twitter.com/s53PeWA4LJ

