Το «Only Murders in the Building» επιστρέφει για τέταρτη σεζόν

Το «Only Murders in the Building», η βραβευμένη σειρά του Hulu, που στην Ελλάδα προβάλλεται από την πλατφόρμα του Disney+, ανανεώθηκε για τέταρτη σεζόν. Η είδηση έγινε γνωστή την ίδια μέρα με την κυκλοφορία του τελευταίου επεισοδίου του τρίτου κύκλου.

Η ιστορία ακολουθεί τους Τσαρλς Χέιντεν – Σάβατζ (Στιβ Μάρτιν), Ολιβερ Πούτναμ (Μάρτιν Σορτ) και Μέιμπελ Μόρα (Σελίνα Γκόμεζ), τρεις γείτονες σε ένα κτίριο της Νέας Υόρκης που ονομάζεται Αρκόνια. Στον πρώτο κύκλο επεισοδίων, οι τρεις τους ηχογραφούν ένα podcast αληθινού εγκλήματος για τη δολοφονία ενός κατοίκου της πολυκατοικίας τους. Στη δεύτερη σεζόν, εξερεύνησαν τον φόνο του προέδρου στο συμβούλιο της πολυκατοικίας ενώ στην τρίτη αναζητούν τον δολοφόνο ενός δημοφιλούς ηθοποιού που πεθαίνει στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης του Ολιβερ στο Μπρόντγουεϊ. Στον τρίτο κύκλο συμμετέχει και η Μέριλ Στριπ στον ρόλο της Λορέτα Ντάρκιν.

Εκτός από πρωταγωνιστές, ο Μάρτιν είναι συνδημιουργός του επιτυχημένου τηλεοπτικού πρότζεκτ όπως και παραγωγός μαζί με τους Σορτ, Γκόμεζ, Νταν Φόγκελμαν και Τζες Ρόσενθαλ.

Το «Only Murders in the Building» πρόκειται για την πρωτότυπη κωμική σειρά της πλατφόρμας Hulu με την μεγαλύτερη τηλεθέαση. Μάλιστα, το πρώτο επεισόδιο του τρίτου κύκλου σημείωσε τα υψηλότερα νούμερα από κάθε άλλη σειρά που προβλήθηκε στο Hulu μέσα στο 2023.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία κατάταξη streaming περιεχομένου από την εταιρεία μέτρησης δεδομένων της Nielsen, η σειρά έφτασε στην ένατη θέση με τις περισσότερες προβολές κατά τις μέρες πριν και μετά την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν και στην τρίτη θέση με τις καλύτερες πρωτότυπες σειρές σε πλατφόρμα.

Οσον αφορά τα θέματα που παρουσιάζονται στον τρίτο κύκλο, ο Χόφμαν δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό Variety: «Ολα τα άγχη, η πίεση και τα αστεία είναι εκεί ως παράδειγμα για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει όταν θέλουμε κάτι τόσο πολύ. Είναι σαν να λέμε: “Αυτό είναι κάτι το οποίο προτίθεμαι να κάνω. Ομως πόσο μακριά μπορώ να φτάσω;”. Αυτή είναι και το βασικό ερώτημα στην πλοκή της τρίτης σεζόν».

Με πληροφορίες από το Variety