To Netflix ετοιμάζει μίνι – σειρά για τη ζωή του Τζον Φ. Κένεντι

Το Netflix βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης μιας μίνι – σειράς για τη ζωή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.

Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, το σενάριο θα βασιστεί στο βιβλίο «JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956» του – βραβευμένου με Πούλιτζερ – συγγραφέα Φρέντρικ Λόγκεβαλ. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 2020 με το πρώτο μέρος της δίτομης βιογραφίας να αφηγείται τη ζωή του Κένεντι από την παιδική ηλικία στη Μασαχουσέτη μέχρι την εποχή που έγινε ο νεότερος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το σενάριο και την παραγωγή του τηλεοπτικού πρότζεκτ αναλαμβάνει ο Ερικ Ροθ («Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού», «Dune», «The Curious Case of Benjamin Button», «Forrest Gump» κ.α.). Οπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται το Variety, η δημοφιλής streaming πλατφόρμα αναζητά τον σκηνοθέτη.

Οι πηγές αποκαλύπτουν ότι το Netflix αντιμετωπίζει τη νέα σειρά σαν την αμερικανική εκδοχή του πολυβραβευμένου «Στέμματος» («The Crown») το οποίο παρουσίασε τη ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ και τη μοναρχία στη Βρετανία. Κι αυτό επειδή οι δύο ιστορίες είχαν μεγάλη ιστορική επιρροή.

Οσον αφορά το αν η σειρά για τον Κένεντι θα ακολουθήσει το ίδιο μοτίβο με το «The Crown», δηλαδή τις αλλαγές στους ηθοποιούς κάθε δύο σεζόν καθώς οι χαρακτήρες μεγαλώνουν, αυτό παραμένει άγνωστο.

Ο σεναριογράφος Ερικ Ροθ κέρδισε το 1995 Οσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου για την ταινία «Forrest Gump». Επιπλέον, έχει προταθεί για έξι ακόμα Οσκαρ, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τη δουλειά του σε ταινίες όπως οι «Munich», «A Star Is Born» και «Dune». Η πρόσφατη δουλειά του ήταν στην νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» («Killers of the Flower Moon»).

Η έκτη και τελευταία σεζόν του «The Crown» αναμένεται να κυκλοφορήσει σε δύο μέρη: το πρώτο θα είναι διαθέσιμο στο Netflix στις 16 Νοεμβρίου και το δεύτερο στις 16 Δεκεμβρίου του 2023. Τα καινούργια επεισόδια θα καλύψουν το αυτοκινητικό δυστύχημα το 1997 στο Παρίσι, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο της Νταϊάνα, ενώ θα εστιάσουν στον οδηγό και επικεφαλής της ασφάλειας στο ξενοδοχείο Ritz Χένρι Πολ όπως και στον σύντροφο της πριγκίπισσας Ντόντι Φαγιέντ. Αλλά εκτός από αυτά, μεγάλο μέρος της πλοκής θα αφοσιωθεί στην πρωθυπουργία του Τόνι Μπλερ και το πρώιμο στάδιο στη σχέση του πρίγκιπα Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον.

