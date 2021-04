Ταξίδια αναψυχής: Κλίμα αισιοδοξίας για αυξημένη ζήτηση

Ενώ την προηγούμενη χρονιά η ταξιδιωτική κίνηση ήταν υποτονική και η δραστηριότητα των ξενοδοχείων και των αερομεταφορών σημαντικά συρρικνωμένη, φέτος, παρά τις δυσκολίες, επικρατεί ένα κλίμα αισιοδοξίας. Μιλώντας στους The New York Times, ο Τζον Γκραντ, επικεφαλής αναλυτής της υπηρεσίας OAG, η οποία παρέχει στοιχεία για τις πτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ανέφερε πως τον Απρίλιο του 2019 πραγματοποιήθηκαν 1.400 απευθείας πτήσεις προς διεθνείς προορισμούς, με τον αριθμό να μειώνεται στις 567 τον Απρίλιο του 2020 και να ανακάμπτει αυτή τη στιγμή στις 850. «Είναι απίθανο να δούμε όλες ή ακόμη και την πλειονότητα των αγορών τελείως ανοιχτές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, παρά τις ελπίδες του κλάδου των αερομεταφορών», επεσήμανε ο ίδιος χαρακτηριστικά. Βέβαια, καθώς οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί σε διάφορα μέρη του κόσμου αίρονται, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αρχίσει να ανταποκρίνονται άμεσα σε τέτοιες κινήσεις αποκλιμάκωσης.

Ενδεικτικά, όταν στις 16 Μαρτίου η Ισλανδία αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορά της για όσους έχουν εμβολιαστεί, η Delta Air Lines ανακοίνωσε πως τον Μάιο θα επαναφέρει τις πτήσεις από το αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης και από αυτό στη Μινεάπολη, προσθέτοντας άλλη μία πτήση για Ισλανδία από τη Βοστώνη. Γενικά, πολλές αεροπορικές εταιρείες εκτιμούν πως τον Μάιο θα επεκτείνουν τον κατάλογο των διεθνών πτήσεων που πραγματοποιούν, καθώς τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα όλο και σε μεγαλύτερο εύρος του πληθυσμού. Ωστόσο, ο κ. Γκραντ προειδοποιεί πως ακόμη επικρατεί ρευστότητα στην αγορά. Η United Airlines σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των πτήσεων στο εξωτερικό, ωστόσο το πρόγραμμα πτήσεων θα είναι το μισό από εκείνο που ήταν το 2019. Μεγάλη ζήτηση από τους Αμερικανούς υπάρχει για καλοκαιρινούς προορισμούς, με την εταιρεία να προγραμματίζει επιπλέον 90 πτήσεις ανά εβδομάδα από αυτές που είχε τον Μάιο του 2019, προς ή από την Καραιβική, το Μεξικό, την Κεντρική και τη Νότια Αμερική.

Στο μεταξύ, πολλές αλυσίδες ξενοδοχείων ετοιμάζονται να υποδεχθούν περισσότερους επισκέπτες, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να εφαρμόσουν. Ενδεικτικά, η ξενοδοχειακή αλυσίδα Hyatt προετοιμάζει ένα εγχειρίδιο με κανόνες καθαριότητας (Global Care and Cleanliness Committment) με την αντιπρόεδρο που είναι υπεύθυνη για την πιστότητα των πελατών και το marketing, Εϊμι Γουίνμπεργκ, να σημειώνει στους The New York Times πως αυτές οι πρακτικές θα ισχύσουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και μετά το πέρας του κορωνοϊού. «Με τη ζήτηση για ταξίδια να είναι συσσωρευμένη και με την αυξημένη διανομή των εμβολίων, εμείς περιμένουμε πως o κλάδος των ταξιδιών αναψυχής θα οδηγήσει σε ανάκαμψη, ενώ θα ακολουθήσει αυξημένη ζήτηση από επιχειρηματικά γκρουπ, καθώς και από επισκέπτες που ταξιδεύουν στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων», ανέφερε. Ευοίωνες είναι οι προβλέψεις και των εταιρειών που διοργανώνουν ταξίδια (tour companies).

Αρκετά δημοφιλείς είναι προορισμοί στους οποίους δεν μαζεύεται αρκετός κόσμος. Η εταιρεία Geographic Expeditions με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, η οποία δεν διοργάνωσε κάποια ταξίδια το προηγούμενο καλοκαίρι, ανέφερε πως οι κρατήσεις της σημείωσαν σημαντική αύξηση τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα σχεδιάζει 20 ταξίδια προς διεθνείς προορισμούς, τόσο σε μέρη πιο οικογενειακά όπως τα νησιά Γκαλαπάγκος αλλά και σε προορισμούς όπως το Πακιστάν και η Ναμίμπια. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Μπράντι Μπίνσταντ, μόλις 25% λιγότεροι επισκέπτες έχουν γραφτεί αυτή τη στιγμή για να κάνουν κάποιο καλοκαιρινό ταξίδι σε σχέση με το 2019, παρατηρώντας πως «ξοδεύουν περισσότερα απ’ ό,τι πριν. Σπαταλούν χρήματα είτε για να μείνουν σε πολυτελείς σουίτες, είτε για να κάνουν κάποια πτήση τσάρτερ, είτε για να ζήσουν μία μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία».