Online τζόγος: Στην τελική ευθεία οι άδειες

Προς ολοκλήρωση βαίνει η διαδικασία της αδειοδότησης των παρόχων διαδικτυακών παιγνίων, με συνολικά 21 νομικά πρόσωπα να έχουν καταθέσει αιτήσεις. Χθες, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων παρέσχε την επικαιροποιημένη κατάσταση της πορείας των αιτήσεων που έχουν καταθέσει οι εταιρείες, κάνοντας, ταυτόχρονα, λόγο για συκοφαντικά δημοσιεύματα κατά μελών της. Πώς όμως διαμορφώνεται η πορεία της αδειοδότησης των παρόχων;

Από τις 21 συνολικά εταιρείες δεν αδειοδοτούνται οι τρεις, επειδή συνδεδεμένες με αυτά σχήματα έλαβαν το πράσινο φως από την ΕΕΕΠ. Πρόκειται για την Kaizen Gaming International που μεταφέρει την άδεια στη συνδεδεμένη με αυτήν Stoiximan, την Love 2 Celebrate Limited και την Logflex Ltd, που, αντί αυτών, άδεια λαμβάνουν οι συνδεδεμένες Netbet Enterprises και Gamart Ltd, αντίστοιχα.

Εκτός από τις παραπάνω τρεις, άδειες διεξαγωγής τυχερών διαδικτυακών παιγνίων έχουν o ΟΠΑΠ που εξόφλησε με μετρητά το σύνολο του τιμήματος ύψους 5 εκατ. ευρώ, η Sporting Odds Ltd (VistaBet Ltd, bwin.gr), η Lucky Stream Ltd, οι WM Interactive Ltd και Interwetten Gaming με τις οποίες συνδέεται η Rebels Gaming και oι VistaBet και bwin.gr που συνδέονται με την Sporting Odds. Τη λίστα των αδειοδοτημένων παρόχων συμπληρώνουν οι εταιρείες Betmed που έχει λάβει άδεια όχι μόνο διεξαγωγής, αλλά και Go Live, η Plumo και η Ν1 Greece (άδεια διεξαγωγής τύπου Β).

Υπό αξιολόγηση από την ΕΕΕΠ βρίσκονται οι αιτήσεις των εταιρειών B2B Gaming Services Malta Ltd, που δεν έχει ακόμη λάβει άδεια διεξαγωγής τύπου Α και Β, έχοντας πληρώσει την προβλεπόμενη προκαταβολή του 1,25 εκατ. ευρώ, η Rebels Gaming Ltd, η GLB GmbH, η Diamond Link Ltd και η Online Amusement Solutions Ltd.

Μέσω της διαδικασίας αδειοδότησης, το ελληνικό Δημόσιο έχει εισπράξει 20,5 εκατ. ευρώ εκ του συνολικού ποσού ύψους 67 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στις χορηγηθείσες άδειες και στη μία –υπό αξιολόγηση– για την οποία έχει πληρωθεί η προκαταβολή του 1,25 εκατ. ευρώ. Βάσει του νέου καθεστώτος αδειοδότησης των παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου χορηγούνται άδειες για το διαδικτυακό στοίχημα (τύπου Α), που συνοδεύεται με την καταβολή τιμήματος ύψους 3 εκατ. ευρώ, και για τα online τυχερά παίγνια (τύπου Β), όπως πόκερ και μπλακ τζακ, που αντιστοιχούν σε τίμημα 2 εκατ. ευρώ.

Τα σχήματα που θα εξασφαλίσουν άδεια θα έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, με το υπουργείο Οικονομικών να έχει προϋπολογίσει αρχικά έσοδα 75 εκατ. ευρώ.

Χθες η ΕΕΕΠ, με ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «γίνεται αντιληπτή, μέσα από δημοσιεύματα, μια αντιπαράθεση μεταξύ συμφερόντων που, κατά το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων, σχετίζεται με το διαδικτυακό παίγνιο, το οποίο υπόκειται για πρώτη φορά σε διαδικασία αδειοδότησης». Σε αυτή την αντιπαράθεση, ορισμένοι επιχειρούν να εμπλέξουν την Επιτροπή, με διατύπωση συκοφαντικών ισχυρισμών εις βάρος μελών της, για τα οποία εκείνοι προφανώς θεωρούν ότι δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Ολα ανεξαιρέτως τα μέλη της Επιτροπής, ως πρόσωπα που συγκροτούν το συλλογικό όργανο, εξυπηρετούν αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον», σημειώνει η ανακοίνωση.