Απαγορευτικό και σε ανεμβολίαστα παιδιά στην εστίαση

Νέο σοκ υπέστη ο κλάδος της εστίασης, καθώς η κοινή υπουργική απόφαση για τα νέα μέτρα που ισχύουν από χθες, προβλέπει μεταξύ άλλων ότι στους εσωτερικούς χώρους δεν θα επιτρέπεται η είσοδος ούτε στα ανεμβολίαστα παιδιά άνω των 12 ετών. Σε ό,τι αφορά τα μικρότερα παιδιά, ηλικίας 5 έως 11 ετών, θα πρέπει να προσκομίζεται γι’ αυτά δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test).

Από την άλλη, πιο ικανοποιημένος είναι ο κλάδος του λιανεμπορίου, καθώς από χθες επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα στα καταστήματα περισσότεροι πελάτες. Το ευνοϊκότερο μέτρο, μάλιστα, ισχύει τόσο για τα καταστήματα τροφίμων, όσο και για τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα και τα εμπορικά κέντρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ οι εσωτερικοί χώροι των καταστημάτων εστίασης, περιλαμβανόμενων των καταστημάτων εντός στοών, κλειστών εμπορικών κέντρων και υπεραστικών σταθμών, λειτουργούν αποκλειστικά ως αμιγείς χώροι, δηλαδή σε αυτούς μπορούν να εισέρχονται αποκλειστικά μόνο πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο. Το παραπάνω ήταν γνωστό ότι θα ισχύσει. Αυτό που δεν ήταν γνωστό, ωστόσο, ήταν ότι η ίδια υποχρέωση θα περιελάμβανε και τα παιδιά από 12 ετών και άνω, κάτι που γίνεται με το επιχείρημα ότι πλέον έχει ανοίξει το εμβολιαστικό πρόγραμμα και για αυτή την ηλικιακή ομάδα. Εναλλακτικά οι ανήλικοι 12-17 ετών θα μπορούν να εισέρχονται σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης με rapid test. Οι ανήλικοι 5-11 ετών μπορούν να προσκομίζουν δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) τελευταίου 24ώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και την Κυριακή στους κλειστούς χώρους εστίασης δεν υπήρχε υποχρέωση προσκόμισης self test για τα παιδιά 5-11 ετών, ενώ για τα παιδιά άνω των 12 ετών υπήρχε η δυνατότητα προσκόμισης self test. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία πλήρως εμβολιασμένο στην Ελλάδα κάτω των 18 ετών είναι το 2,9%, ενώ με τουλάχιστον μία δόση έχει εμβολιασθεί το 6,6%.

Ακόμη και πριν ανακοινωθεί το εν λόγω μέτρο που αφορά τα παιδιά, ο κλάδος της εστίασης είχε διατυπώσει έντονο προβληματισμό, εκτιμώντας ότι και μόνο το «στοπ» που έμπαινε στους ενήλικους μη εμβολιασμένους, θα περιορίσει σημαντικά τους δυνητικούς πελάτες των καταστημάτων.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των πελατών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός των εμπορικών καταστημάτων, καθώς ο αριθμός αυτός θα καθορίζεται με βάση τον κανόνα 1 πελάτης ανά 9 τ.μ. αντί για 1 πελάτης ανά 16 τ.μ. που ίσχυε έως την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου. Αυτό ισχύει για τα ακόλουθα καταστήματα: τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία), φαρμακεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, pet shop, καθαριστήρια, καταστήματα πώλησης καπνικών/ατμιστικών προϊόντων, καθώς και για το σύνολο των λοιπών λιανεμπορικών καταστημάτων. Επιπλέον, στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων και εκπτωτικών χωριών ο μέγιστος αριθμός πελατών που επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα εκεί θα προκύπτει από την αναλογία 1 πελάτης ανά 5 τ.μ., έναντι 1 πελάτης ανά 10 τ.μ. που ίσχυε μέχρι προχθές.