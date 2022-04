Ενα εκατ. θέσεις για Γαλλία από Aegean φέτος

Τον πιο σημαντικό προορισμό για την TUI France αποτελεί η Ελλάδα, με την Aegean να συνιστά βασικό εταίρο της γαλλικής θυγατρικής του ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού ομίλου. Η ελληνική αεροπορική έχει συμπληρώσει 20 χρόνια συνεργασίας με την TUI France που θέτει τον πήχυ, φέτος, για μεταφορά 100.000 Γάλλων πελατών του στην Ελλάδα, όπως ανέφερε την Παρασκευή ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Dirk Van Holsbeke, σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνεργασίας μεταξύ της Aegean και της γαλλικής εταιρείας. «Η Aegean αντιπροσωπεύει το 41% των διαθέσιμων θέσεών μας στην Ελλάδα, αποτελώντας τον τρίτο πιο σημαντικό αεροπορικό εταίρο μας», σημείωσε ο κ. Holsbeke. «Η συνεργασία μας με την Aegean ξεκίνησε το 2002 μέσω της επωνυμίας Marmara που πραγματοποιούσε ναυλωμένες πτήσεις σε Αθήνα και Ηράκλειο. Επρόκειτο, τότε, για τον πρώτο tour operator στην Ελλάδα που διέθετε προγραμματισμένες πτήσεις προς την Ελλάδα σε μεγάλη κλίμακα», πρόσθεσε.

Για την Aegean η γαλλική αγορά είναι κομβικής σημασίας, με την αεροπορική να διαθέτει το φετινό καλοκαίρι 1 εκατομμύριο θέσεις, αριθμός αυξημένος κατά 10% συγκριτικά με το 2019. Από το 2002 έως σήμερα, η αεροπορική, μέσω της συνεργασίας της με την TUI, έχει μεταφέρει στην Ελλάδα 3 εκατ. τουρίστες και συνολικά 10 εκατ. ταξιδιώτες κατά τη δραστηριοποίησή της στη Γαλλία.

Η ελληνική αεροπορική μετράει 20 χρόνια συνεργασίας με την TUI France.

Οπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean Δημήτρης Γερογιάννης, το 2002, έτος έναρξης της συνεργασίας της αεροπορικής με την TUI France, ο αερομεταφορέας εξυπηρετούσε 10 προορισμούς στη Γαλλία, μεταφέροντας μερικές χιλιάδες επιβάτες. «Μέσω συνεχών και σταθερών επενδύσεων στη γαλλική αγορά, το 2022 θα υλοποιεί 95 απευθείας πτήσεις ανά εβδομάδα σε 10 πόλεις της Γαλλίας (Μπορντό, Βρέστη, Ντοβίλ, Λιλ, Λυών, Μασσαλία, Νάντη, Νίκαια, Παρίσι, Τουλούζη) και σε επτά ελληνικούς προορισμούς (Αθήνα, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Μύκονος, Ρόδος και Θεσσαλονίκη)», ανέφερε ο κ. Γερογιάννης. Η ελληνική αεροπορική διαθέτει και αεροπλάνο στη βάση του αεροδρομίου «Σαρλ ντε Γκωλ» στο Παρίσι.

Βάσει των προκρατήσεων για το 2022 της TUI France, που έχει στο χαρτοφυλάκιό της για τη φετινή χρονιά 15 Club Marmara και Club Lookea (βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα), όπως και το νέο Club Lookea Out of the Blue στην Κρήτη, η Ελλάδα αποτελεί τον πιο ευπώλητο προορισμό. Σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2021, οι κρατήσεις με προορισμό την Ελλάδα για το φετινό θέρος εμφανίζουν τριψήφια άνοδο, με τις κορυφαίες ελληνικές πόλεις για τους Γάλλους να είναι η Αθήνα, η Κρήτη, η Κως, η Ρόδος και η Κέρκυρα. Η κατά 100% θυγατρική του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού ομίλου προσφέρει συνολικά, σε συνεργασία με την Aegean, 24 αεροπορικές συνδέσεις από 12 αεροδρόμια.

Πραγματοποιώντας μία σύντομη αναδρομή στην τελευταία εικοσαετία, ο κ. Γερογιάννης ανέφερε ότι το 2002 η Aegean αποτελούσε μία νέα αεροπορική εταιρεία με 16 αεροσκάφη «αλλά αποφασισμένη να πετύχει». «Σήμερα, η Aegean διαθέτει τέσσερις φορές το μέγεθος του στόλου που είχε τότε και εξυπηρετεί έξι φορές περισσότερους επιβάτες. Συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε», σημείωσε ο CEO της αεροπορικής.