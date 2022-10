Σε πανευρωπαϊκή ομπρέλα η Beat, που μετονομάζεται σε Free Now

Με την ομώνυμη εφαρμογή της μητρικής της εταιρείας Free Now γίνεται ενιαία η Beat, που ίδρυσε το 2011 –γνωστή τότε ως Taxibeat– ο Νίκος Δρανδάκης με τρεις ακόμη συνεργάτες του, όπως ανακοίνωσε χθες σε εκδήλωση –παρουσία του υφυπουργού Ερευνας και Τεχνολογίας Χρίστου Δήμα και του γεν. γραμ. Μεταφορών Γιάννη Ξιφαρά– η εταιρεία, με μετόχους την BMW και τη Mercedes-Benz Group. Την Beat εξαγόρασε έναντι 43 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2017 η θυγατρική της γερμανικής Daimler, Μy Taxi, που μετονομάστηκε τον Ιούλιο του 2019 σε Free Now. Από την ένταξή της στην ομπρέλα της Daimler (μετονομασθείσας από την 1η Φεβρουαρίου 2022 σε Mercedes Benz), η Beat ακολουθούσε σχεδόν αυτόνομη πορεία στην Ελλάδα και τη Λατινική Αμερική. Αυτό αλλάζει ύστερα από τη μετονομασία της σε Free Now, η οποία θα λειτουργεί σε περισσότερες από 150 πόλεις σε όλη την Ευρώπη, με την Beat να παραμένει ενεργή μόνο στη Λατινική Αμερική. Η μετονομασία σε Free Now, σύμφωνα με την εταιρεία, θα ενισχύσει τις αποδόσεις και για τους οδηγούς, που θα είναι σε θέση να εξυπηρετούν τουρίστες από όλη την Ευρώπη, επειδή οι τελευταίοι δεν θα χρειάζεται να εγκαταστήσουν τη μέχρι πρότινος τοπική εφαρμογή – την Beat. Για τη μετάβαση στη νέα εφαρμογή οι χρήστες της Beat θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τη σχετική επιλογή μέσω του υφιστάμενου app.

Η αλλαγή επωνυμίας της Beat σε Free Now συνοδεύεται και με δύο ακόμη κινήσεις. Πρώτον, οι χρήστες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ τριών τύπων στόλου: το «ταξί», με τον αριθμό των εγγεγραμμένων αυτοκινητιστών στην πλατφόρμα να διαμορφώνεται σε 8.000, από τους οποίους υπολογίζεται ότι οι 6.000 είναι ενεργοί. Το «comfort ταξί», που αντιστοιχεί σε στόλο οχημάτων με νεότερη ηλικία έως και 5 χρόνων, έχει ως προϋπόθεση την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα και αποσκοπεί στη διασφάλιση μεγαλύτερης άνεσης.

Και το «ecο ταξί», που θα αντιπροσωπεύει στόλο ηλεκτροκίνητων και υβριδικών αυτοκινήτων, διαθέσιμο στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλά σημεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

H εταιρεία εμφάνισε το εννεάμηνο του 2021 κύκλο εργασιών 7,5 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη καινούργια βασική λειτουργία της Free Now ενσωματώνει τις υπηρεσίες του παρόχου μικροκινητικότητας Ride Movi, επιτρέποντας τη δυνατότητα κράτησης ηλεκτρικών ποδηλάτων (e-Bikes), με την εταιρεία να σχεδιάζει, αρχικά, την ανάπτυξη στόλου 100 δικύκλων. Η κίνηση αυτή γίνεται στο πρότυπο της αντίστοιχης στρατηγικής που υιοθετεί η Free Now πανευρωπαϊκά, προσφέροντας τη δυνατότητα μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Πριν από μερικούς μήνες η πρώην Beat είχε προχωρήσει στην επιβολή κόστους προμίσθωσης ύψους 2 ευρώ για άμεσες και προγραμματισμένες διαδρομές, που μειώθηκε μετά την αύξηση των κομίστρων ταξί σε 1,20 ευρώ. Η υιοθέτηση της επιπλέον αυτής χρέωσης, κατά τους επικεφαλής της εταιρείας, δεν επηρέασε τη ζήτηση, ενώ πλέον «9 στους 10 που αναζητούν υπηρεσίες μετακίνησης μέσω ταξί εξυπηρετούνται». Επίσης, παρά την επιπλέον χρέωση καταγράφηκε αύξηση των διαδρομών και των εσόδων, εξέλιξη που σχετίζεται και με τον μεγάλο φέτος αριθμό τουριστικών αφίξεων.

H εταιρεία θα λειτουργεί στην Ελλάδα ως Free Now Hellas, εμφανίζοντας το εννεάμηνο του 2021 (Απρίλιος – Δεκέμβριος) κύκλο εργασιών 7,5 εκατ. ευρώ και κερδοφορία ύστερα από τη φορολογική αναμόρφωση και τις αποσβέσεις ύψους 400.000 ευρώ.