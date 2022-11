Ποιους ωφελεί το καλάθι του νοικοκυριού

«Καλάθια» τα οποία απευθύνονται κυρίως σε πολύ χαμηλά εισοδήματα επέλεξε η πλειονότητα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, καθώς σε αυτά έχουν ισχυρή παρουσία –όπως άλλωστε αναμενόταν– πολλά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και μάλιστα όχι αυτά που οι ίδιες οι αλυσίδες θεωρούν premium. Ακόμη δε και στις περιπτώσεις που έχουν επιλεγεί επώνυμα προϊόντα, κάποιες αλυσίδες έβαλαν στο «καλάθι» πολύ μικρές συσκευασίες, π.χ. στιγμιαίο καφέ σε συσκευασία των 50 γρ., κωδικούς δηλαδή που έτσι κι αλλιώς σπάνια επιλέγουν οι καταναλωτές.

Τούτο, βεβαίως, συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό διότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ παράλληλα με το «καλάθι του νοικοκυριού» θα συνεχίσουν να «τρέχουν» τα προγράμματα προσφορών και προωθητικών ενεργειών που ήδη η κάθε μία έχει συμφωνήσει με τους προμηθευτές της. «Η “ΑΒ Βασιλόπουλος” νοιάζεται για τους πελάτες της προσφέροντάς τους καθημερινά όχι μόνο τα 50 προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στο “καλάθι του νοικοκυριού”, αλλά συνολικά 850 βασικά αγαθά σε χαμηλές τιμές, για να μη λείψει τίποτα από κανένα σπίτι. Σταθερά στο πλευρό των καταναλωτών, διαθέτει προϊόντα που ξέρουν και εμπιστεύονται, σε ανταγωνιστικές τιμές, διατηρώντας αδιαπραγμάτευτη την ποιότητά τους», σχολίασε χαρακτηριστικά στην «Κ» η κυρία Ελένη Προβίδη, VP Legal/Corporate Communication/Quality/Sustainability της «ΑΒ Βασιλόπουλος».

Οι παγίδες με τις τιμές

Το εύρος της συνολικής αξίας των «καλαθιών» κυμαίνεται από τα 129,35 ευρώ έως τα 191 ευρώ, με τη μέση αξία να διαμορφώνεται στα 155 ευρώ. Ωστόσο, αυτή η αξία προκύπτει από τις τιμές των κωδικών που έχει εντάξει η αλυσίδα και όχι από την τιμή μονάδας. Ετσι, για παράδειγμα, μια αλυσίδα εμφανίζεται να πουλάει φθηνότερο το ρύζι από όλες τις υπόλοιπες, όμως αυτό συμβαίνει διότι έχει εντάξει στο «καλάθι» τη συσκευασία του μισού κιλού και όχι του ενός κιλού. Γι’ αυτόν τον λόγο οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν και την τιμή μονάδας, η οποία αναγράφεται τόσο στα ράφια των σούπερ μάρκετ όσο και στα «καλάθια» τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα e-katanalotis.gov.gr.

Σε τιμές ραφιού

H συνολική αξία των «καλαθιών» κυμαίνεται από 129,35 έως 191 ευρώ, με τη μέση αξία στα 155 ευρώ.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου εμφανίζεται ικανοποιημένη από την εφαρμογή του μέτρου, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ τηρούν στάση αναμονής για να δουν την αποτελεσματικότητα και κυρίως εάν το μέτρο θα τονώσει τις πωλήσεις τους, οι οποίες είναι μειωμένες σε όγκο σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ οι καταναλωτές, οι οποίοι περίμεναν… εκπτώσεις στις τιμές, μάλλον απογοητεύτηκαν. Και αυτό διότι η πλειονότητα των προϊόντων που εντάχθηκαν στα «καλάθια των αλυσίδων» μπορεί να είχαν μεν τη χαμηλότερη τιμή στην κατηγορία τους, αλλά διατέθηκαν στην ίδια τιμή που είχαν και τις προηγούμενες ημέρες. Εξαίρεση αποτελεί μόνο μία αλυσίδα, της οποίας το «καλάθι» αποτελείτο μόνο από προϊόντα με μειωμένη τιμή σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για επώνυμα ή για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Κίνητρο σε αλυσίδες

«Από την πρώτη ημέρα της εφαρμογής του το “καλάθι του νοικοκυριού”, όπως διαπίστωσα και ο ίδιος σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, “έσβησε” στα συγκεκριμένα προϊόντα τις συνέπειες του πληθωρισμού ενός και, σε πολλές περιπτώσεις, δύο μηνών. Για τους καταναλωτές, πολύ περισσότερο για τους πιο ευάλωτους, που επιλέγουν τα προϊόντα του “καλαθιού” το όφελος είναι μεγάλο, καθώς οι προσφορές είναι, πραγματικά, πολύ καλές και υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Επιτυγχάνεται, συνεπώς, ο στόχος μας να αποτελέσει ένα υπόστεγο προστασίας μέσα στην εισαγόμενη πληθωριστική καταιγίδα. Ενθαρρύνω όλους τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν το “καλάθι του νοικοκυριού”, διότι όσο περισσότερο το επιλέγουν τόσο μεγαλύτερο το κίνητρο για τα σούπερ μάρκετ να εντάξουν περισσότερα προϊόντα με τις χαμηλότερες τιμές», δήλωσε στην «Κ» ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδωνις Γεωργιάδης.

Συνολικά στη δράση «καλάθι του νοικοκυριού» συμμετέχουν 13 επιχειρήσεις: «Σκλαβενίτης», «ΑΒ Βασιλόπουλος», Lidl, Μy Market, «Μασούτης», «Γαλαξίας», «Κρητικός», Bazaar, Market In, ΣΥΝΚΑ, «Χαλκιαδάκης», Discount Markt και e-fresh.gr. Οι επιχειρήσεις επέλεξαν σε αρκετές περιπτώσεις να εντάξουν στο «καλάθι» περισσότερους κωδικούς από κάθε μία από τις 51 κατηγορίες, φθάνοντας ακόμη και τα 103 προϊόντα, όπως έπραξε η αλυσίδα Bazaar. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη αλυσίδα έχει διαφοροποιήσει το «καλάθι» της ανάλογα με την περιοχή δραστηριοποίησής της, δηλαδή δεν είναι το ίδιο πανελλαδικά. Εκτός των hard και soft discounters, όπως η Lidl και η Market In, των οποίων το καλάθι περιέχει κυρίως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, μεγάλη είναι η συμμετοχή της κατηγορίας στα «καλάθια» της ΑΒ (το 69% των προϊόντων είναι ιδιωτικής ετικέτας) αλλά και της «Σκλαβενίτης» (περίπου το 35%). Πολύ λιγότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας επέλεξαν οι αλυσίδες «Γαλαξίας» (22%), «Μασούτης» (34%) και My Market (23%). «Στόχος μας όταν επιλέγαμε τα προϊόντα που θα συμπεριλάβουμε στο καλάθι του νοικοκυριού ήταν να δώσουμε προστιθέμενη αξία στις αγορές των πελατών μας, επιλέγοντας προϊόντα που βρίσκονται ψηλά στην προτίμησή τους, στις κατηγορίες που ορίζει η νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο επιλέξαμε κυρίως επώνυμα προϊόντα, με τιμές ανταγωνιστικές σε σχέση με τις αρχικές τιμές ραφιού. Εχοντας ως προτεραιότητα την ικανοποίηση των πελατών μας, η δική τους ανταπόκριση είναι αυτή που θα καθορίσει τις μελλοντικές μας επιλογές», τόνισε στην «Κ» ο κ. Θρασύβουλος Παγουλάτος, γενικός διευθυντής αγορών της ΜΕΤRO (Μy Market).

Βάσει των αντιδράσεων των καταναλωτών θα επιλέξει και η «Σκλαβενίτης» την ανανέωση ή όχι του «καλαθιού» της σε μία εβδομάδα, όπως σχολίασαν κύκλοι κοντά στη διοίκηση, μιλώντας στην «Κ».