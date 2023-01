Τουριστική επένδυση 280 εκατ. στους Πεταλιούς από την Grivalia

Επένδυση ύψους 280 εκατομμυρίων ευρώ για την ανέγερση πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Πεταλιών ανακοίνωσε η Grivalia Hospitality. Η τουριστική ανάπτυξη θα γίνει στη Μεγαλόνησο, το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των Πεταλιών, και θα αφορά την ίδρυση και λειτουργία ενός υπερπολυτελούς θερέτρου πολύ υψηλών προδιαγραφών. Προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη πολυτελών branded κατοικιών, οι ιδιοκτήτες των οποίων θα έχουν ιδιωτικότητα σε συνδυασμό με σειρά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Για τη διαχείριση του συγκροτήματος η Grivalia βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με ξενοδοχειακή αλυσίδα διεθνούς φήμης. Η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», ο εν λόγω operator ανήκει σε έναν από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους υπηρεσιών φιλοξενίας και διακρίνεται για το αποτύπωμά του σε ζητήματα βιωσιμότητας και αειφορίας. Αντίστοιχα με τη μητρική του, που έχει στο χαρτοφυλάκιό της μεγάλα ξενοδοχεία εντός κι εκτός Αθήνας, ο operator διαθέτει παρουσία στην Ελλάδα, η οποία περιορίζεται όμως στη διαχείριση εγκαταστάσεων ευεξίας (spa) που αποτελούν μέρος δημοφιλών θερέτρων.

Οι Πεταλιοί είναι νησιωτικό σύμπλεγμα που βρίσκεται στον νότιο Ευβοϊκό κόλπο. Ανήκουν στον Δήμο Καρύστου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το σύμπλεγμα περιλαμβάνει 10 νησιά τα οποία είναι όλα ακατοίκητα και συχνά αναφέρονται και ως «ελληνικές Μαλδίβες». Στο παρελθόν η Μεγαλόνησος και το Χερσονήσι, τα οποία είναι και τα μεγαλύτερα νησιά του συμπλέγματος, διατηρούσαν έναν μικρό πληθυσμό. Οχι όμως πλέον. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός μεγάλου μέρους της έκτασης κάποιων εξ αυτών των νησιών υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια ανοιχτή δικαστική διαμάχη μεταξύ των οικογενειών Εμπειρίκου και Καρνέζη. Ωστόσο, η αντιδικία, κατά πληροφορίες, δεν επηρεάζει τα επενδυτικά σχέδια της Grivalia Hospitality διότι αφορά το βόρειο τμήμα του νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών και όχι τη νότια Μεγαλόνησο όπου και θα υλοποιηθεί το θέρετρο. Τα υπόλοιπα νησιά του συμπλέγματος είναι τα: Αβγό, Λαμπερούσα, Λουλούδι, Μακρονήσι, Ποντικόνησο, Πράσο, Τράγος και Φούντι.

Θα αποτελέσει την πρώτη ξενοδοχειακή μονάδα στην Ελλάδα που θα είναι πλήρως αυτόνομη ενεργειακά.

Το επενδυτικό σχέδιο της Grivalia Hospitality ενσωματώνει προδιαγραφές αυτόνομου ενεργειακά θερέτρου με φιλικό για το περιβάλλον αποτύπωμα. Αφορά την ίδρυση και λειτουργία ενός υπερπολυτελούς θερέτρου πολύ υψηλών προδιαγραφών το οποίο θα περιλαμβάνει πολυτελή ξενοδοχειακή εγκατάσταση, εστιατόρια, χώρους ευεξίας και εκγύμνασης, καθώς και beach club, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε Ελληνες και διεθνείς επισκέπτες. Παράλληλα θα αναπτυχθούν και αυτόνομες κατοικίες.

Το ποσοστό δόμησης συνολικά του συγκροτήματος, δηλαδή ξενοδοχείου και κατοικιών, θα αντιστοιχεί σε λιγότερο από 8% της συνολικής έκτασης.

«Στόχος είναι το υπερπολυτελές θέρετρο να αποτελέσει την πρώτη ξενοδοχειακή μονάδα στην Ελλάδα και από τις πρώτες παγκοσμίως που θα είναι πλήρως αυτόνομη ενεργειακά», αναφέρει η Grivalia Hospitality. Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για την κάλυψη του συνόλου των ενεργειακών αναγκών της μονάδας, είτε άμεσα είτε μέσω εφαρμογής συστήματος συμψηφισμού (net metering). Επίσης προβλέπονται: μονάδα αφαλάτωσης, σύστημα ύδρευσης και άρδευσης, δίκτυο πυρόσβεσης, σύστημα φωτισμού, ανάπτυξη οδικού δικτύου αλλά και αγκυροβόλιο σκαφών.

Υπενθυμίζεται ότι στο χαρτοφυλάκιο της Grivalia Hospitality περιλαμβάνονται τα Amanzoe, One & Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας, ON Residence, Avantmar στην Πάρο, Voula Project και άλλα που σύμφωνα με την εταιρεία θα ξεπεράσουν σε αξία το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ μετά την ολοκλήρωση όλων των projects.