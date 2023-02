Γιατί καθυστερεί η εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής

Στην αναζήτηση του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της εξαγοράς της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής βρίσκεται ο αυστραλιανός όμιλος First Sentier, σημειώνουν πηγές που παρακολουθούν την πορεία της σχετικής συμφωνίας. Παράλληλα επισημαίνουν ότι αυτό που είναι ξεκάθαρο και σαφές μέχρι και σήμερα είναι η ισχυρή βούληση των Αυστραλών επενδυτών να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη συμφωνία. Ωστόσο, η πολυπλοκότητά της είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η υπογραφή της.

Αλλωστε πρόκειται για μια συμφωνία, η αξία της οποίας υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 2,5 δισ. ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται και το επενδυτικό πρόγραμμα που έχει να εκπονήσει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ύψους άνω των 6 δισ. ευρώ, έως το 2029. Παράλληλα, όπως φαίνεται, οι Αυστραλοί θέλησαν πρώτα να έρθουν σε συμφωνία με τη διοίκηση του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και μετά να ξεκινήσουν τις συζητήσεις για τη χρηματοδότηση αυτής, γεγονός που έχει δημιουργήσει επιπλέον καθυστέρηση.

Οπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, ακόμη ένας λόγος που έχουν μεσολαβήσει αρκετοί μήνες χωρίς τις τελικές υπογραφές είναι ότι το προηγούμενο διάστημα η First Sentier βρέθηκε σε συζητήσεις για τη συμμετοχή και της Macquarie στη συμφωνία. Συγκεκριμένα, ο έτερος αυστραλιανός επενδυτικός όμιλος είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τη συγχρηματοδότηση της εξαγοράς, λαμβάνοντας και το αντίστοιχο ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής. Μετά τις σχετικές διαπραγματεύσεις, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη αποτυχημένη απόπειρα της Macquarie να εμπλακεί στην εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, καθώς ήταν από τους πρώτους επίσημους «μνηστήρες» της εταιρείας πριν από περίπου ένα χρόνο.

Η First Sentier αναζητάει τον καλύτερο τρόπο χρηματοδότησης της συμφωνίας, την οποία επιθυμεί διακαώς να ολοκληρώσει.

Ακολούθησε η προσέγγιση με τη First Sentier, με την οποία άλλωστε ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει συμφωνήσει να διεκδικήσει τη σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού. Η συμφωνία που έχει επιτευχθεί προβλέπει ένα τίμημα της τάξης των 22 ευρώ/μετοχή, αποτιμώντας την αξία της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή σε 2,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η First Sentier θα κληθεί να εξαγοράσει το σύνολο των μετοχών προχωρώντας σε δημόσια πρόταση, καθώς πρόθεση και αδιαπραγμάτευτος όρος της διοίκησης του ομίλου ήταν να υπάρξει ανταμοιβή για όλους τους μετόχους και όχι μόνο για τους στρατηγικούς επενδυτές. Σημειώνεται πως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει το 37,3% της εταιρείας, ο κ. Γιώργος Περιστέρης ένα επιπλέον 11,06% και η Atale Enterprises Ltd. (Βαγγέλης Μαρινάκης) ποσοστό 5,98%. Το υπόλοιπο 45,66% ελέγχεται από μετόχους με ποσοστά μικρότερα του 5%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές δεν έχουν θέσει κάποια καταληκτική ή δεσμευτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Οπως σημειώνουν στελέχη του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, «η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή παράγει σημαντική κερδοφορία για τον όμιλο, επομένως δεν υπάρχει κάποια άμεση ανάγκη για την επίσπευση μιας ενδεχόμενης πώλησης».

Παράλληλα, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για το επενδυτικό του πρόγραμμα και δεν αναμένει τα έσοδα ύψους 950 εκατ. ευρώ που έχει λαμβάνειν από την πώληση του ποσοστού του στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, προκειμένου να προχωρήσουν άλλα έργα, όπως π.χ. το Integrated Resort Complex στο Ελληνικό ή η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού.