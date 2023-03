Τράπεζες: Πακέτα για φθηνότερες συναλλαγές

Εξοικονόμηση από 7 έως και 44 ευρώ τον μήνα εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις τράπεζες, τα νέα πακέτα συναλλαγών που προωθούν, τα οποία επιτρέπουν την πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου αριθμού τραπεζικών εργασιών, όπως η πληρωμή λογαριασμών ή η μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζών εντός Ελλάδος, με μηνιαία χρέωση του λογαριασμού του πελάτη αντί της τιμολόγησης κάθε υπηρεσίας ξεχωριστά. Πρόκειται για το ευρωπαϊκό μοντέλο τιμολόγησης των τραπεζικών εργασιών που βασίζεται στη λογική της μηνιαίας προμήθειας αντί της αποσπασματικής χρέωσης κάθε συναλλαγής και το οποίο εξυπηρετεί τους χρήστες του internet ή mobile banking ή όσους θέλουν να μπουν περισσότερο στη λογική των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η τιμολόγηση των πακέτων που διαθέτουν σήμερα οι τράπεζες ξεκινάει από 2 ευρώ τον μήνα για τα πιο απλά πακέτα και φθάνει έως και τα 10 ευρώ τον μήνα. Με βάση τους υπολογισμούς των τραπεζών, η λογική αυτή οδηγεί σε έως και 4 φορές εξοικονόμηση χρημάτων τον μήνα για κάποιον που κάνει χρήση όλων των υπηρεσιών και συμφέρει καθώς συνοδεύεται με υπηρεσίες που δημιουργούν αξία στον πελάτη, όπως π.χ. η δωρεάν συνδρομή μιας πιστωτικής κάρτας, που σήμερα επιβαρύνεται με κόστος από 25-50 ευρώ τον χρόνο, ανάλογα με τα προνόμια που έχει κάθε κάρτα.

Κοινή πρακτική είναι η μεταφορά ποσών έως 500 ευρώ ημερησίως από μία τράπεζα σε άλλη με μηδενικό ή πολύ μικρό κόστος, της τάξης π.χ. των 50 λεπτών ανά συναλλαγή μέσω της υπηρεσίας IRIS.

Σύμφωνα με τις τράπεζες, οι πελάτες τους εξοικονομούν από 7 έως 44 ευρώ τον μήνα.

Η νέα πρακτική στις τραπεζικές χρεώσεις υπακούει στη φιλοσοφία ότι κάθε υπηρεσία έχει κόστος. Από την έκδοση της απλής χρεωστικής κάρτας έως τα bonus που εξαργυρώνει κάποιος που χρησιμοποιεί την κάρτα –χρεωστική ή πιστωτική– για τις καθημερινές συναλλαγές του, ή οι ειδοποιήσεις με sms για κινήσεις προϊόντων, ενσωματώνουν ένα κόστος το οποίο είναι πλέον εμφανές με τη μορφή π.χ. συνδρομής στην κάρτα. Ετσι ανάλογα με το αν κάποιος θέλει να διατηρήσει αυτά τα οφέλη με χαμηλότερο κόστος, μπορεί να ενταχθεί σε ένα από τα πακέτα συναλλαγών, που εξασφαλίζουν έναν συγκεκριμένο αριθμό «δωρεάν» συναλλαγών ή υπηρεσιών. Η τιμολόγηση που προσφέρουν αυτή τη στιγμή οι ελληνικές τράπεζες προκειμένου να «εκπαιδεύσουν» τους συναλλασσόμενους σε αυτή την νέα πρακτική είναι προσιτή και όπως διαβεβαιώνουν αρμόδια τραπεζικά στελέχη, όσο το μοντέλο των ενιαίων τραπεζικών συναλλαγών επεκτείνεται σταδιακά, τα οφέλη θα πολλαπλασιάζονται για τους καταναλωτές.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Eurobank που λανσάρει πιλοτικά το πακέτο συναλλαγών «My Blue Advantage», το οποίο με μόλις 0,60 ευρώ τον μήνα προσφέρει 1 πάγια εντολή για αυτόματη πληρωμή λογαριασμών –όσο περίπου δηλαδή το κόστος μιας πάγιας εντολής– σε συνδυασμό με την έκδοση χρεωστικής κάρτας δωρεάν για 5 χρόνια, τη χρήση του λογαριασμού σε άλλη τράπεζα για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής, εκπτώσεις σε μεγάλους εμπόρους κ.ά.

Στόχος, να εξοικειωθεί ο πελάτης αποδεχόμενος τη μηνιαία χρέωση του λογαριασμού του ακόμη και με ένα συμβολικό κόστος της τάξης των 0,60 ευρώ, έτσι ώστε στη συνέχεια να αξιολογήσει το ενδεχόμενο να επιλέξει ένα πιο αναβαθμισμένο πρόγραμμα με περισσότερες επιλογές και φυσικά μεγαλύτερο κόστος. Χαρακτηριστικό της προωθητικής λογικής που ακολουθεί η τράπεζα είναι ότι το πακέτο «My Blue Advantage» προσφέρεται δωρεάν σε συνταξιούχους ή μισθοδοτούμενους που τηρούν τον αντίστοιχο λογαριασμό τους στη Eurobank ή για τους πελάτες που έχουν θέση (π.χ. καταθέσεις) άνω των 50.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα πακέτα συναλλαγών της Eurobank (My Silver, My Gold, My Platinum) εμπλουτίζονται με πρόσθετες δυνατότητες, όπως η δωρεάν (από 1 έως 5 συναλλαγές τον μήνα) μεταφορά χρημάτων σε τράπεζα του εσωτερικού –που με βάση το τιμολόγιο της τράπεζας στοιχίζει 1,2 ευρώ η μία– ή έως 1 εισερχόμενο έμβασμα τον μήνα δωρεάν για κάποιον που θα επιλέξει το πιο αναβαθμισμένο πακέτο των 10 ευρώ τον μήνα σε συνδυασμό με απεριόριστες πάγιες εντολές για πληρωμή λογαριασμών, η δωρεάν συνδρομή της πιστωτικής κάρτας κ.ά.

Με κόστος μεταξύ 2-5 ευρώ τον μήνα τιμολογείται το πακέτο συναλλαγών με την επωνυμία «Value» της Εθνικής Τράπεζας, που δίνει τη δυνατότητα συγκεκριμένου αριθμού εμβασμάτων –1 ή 2– σε τράπεζα του εσωτερικού, δυνατότητα δωρεάν ενός εισερχόμενου εμβάσματος, 1 δωρεάν πληρωμή πιστωτικής κάρτας άλλης τράπεζας, έκπτωση 1 μονάδας στο επιτόκιο αγορών κ.ά. Το πακέτο συναλλαγών «εξόφΛΥΣΗ» που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς, εξασφαλίζει με κόστος από 10-25 ευρώ τον χρόνο έως 50 πληρωμές λογαριασμών ετησίως μέσω winbank.