Σε κρίσιμη καμπή η ΔΕΠΑ Εμπορίας

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένεται να απορροφήσει 510 εκατ. κυβικά μέτρα λιγότερα από όσα είναι συμβατικά δεσμευμένη, για τα οποία όμως μπορεί να αναλάβει οφειλή προς την Gazprom, που υπολογίζεται ότι ενδέχεται να αγγίξει τα 175 εκατ. Η διοίκηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας αμφισβητεί το ύψος της οφειλής και υποστηρίζει ότι η Gazprom έχει παραβιάσει τη μεταξύ τους συμφωνία και δίνει στους ανταγωνιστές της φθηνότερο αέριο από όσο αγοράζει εκείνη και γι’ αυτό δεν θα πληρώσει εν τέλει τη ρήτρα take or pay, προσφεύγοντας ακόμη και σε διαιτησία. Οι Ρώσοι πάντως ανεβάζουν το συνολικό κόστος στα 500 εκατ. ευρώ.

Πέρα από τα κεφάλαια και την ισχύ που χρειάζονται οι εταιρείες εισαγωγής και προμήθειας φυσικού αερίου ή και την κρατική κάλυψη για μεγάλες διακρατικού χαρακτήρα συμφωνίες, η συγκεκριμένη αγορά έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα για να επιτυγχάνονται καλύτερες τιμές: οι παραγωγοί και πωλητές φυσικού αερίου, είτε μέσω αγωγού είτε με πλοία LNG ζητούν ρήτρα take or pay. Δηλαδή ο αγοραστής να λάβει ελάχιστες εγγυημένες ποσότητες, που αν δεν καταφέρει να απορροφήσει θα πρέπει να τις πληρώσει ή να καταβάλει συγκεκριμένες ρήτρες.

Εναν μήνα μετά την απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ να ματαιώσει τον διαγωνισμό για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας και καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται –και μαζί του και η πανευρωπαϊκή προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο –, πληροφορίες από πηγές εντός της εταιρείας αλλά και από τις οικονομικές καταστάσεις της εγείρουν ερωτήματα για το πόσο μεγάλες είναι οι υποχρεώσεις της προς βασικούς προμηθευτές της, όπως η Gazprom , για φυσικό αέριο που δεν παραλαμβάνει καν. Πρόκειται για τη γνωστή στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ ρήτρα take or pay της αγοράς φυσικού αερίου. Πέραν όμως αυτής, και άλλες συμφωνίες προμήθειας αερίου, που τελικά δεν παραλήφθηκε, φέρονται να έχουν κοστίσει ακριβά στην εταιρεία – ειδικότερα αυτή που στις αρχές φθινοπώρου του 2022 παρουσιάστηκε ως εξασφάλιση της χώρας από τη ρωσική αναξιοπιστία και την κρίση της αγοράς ενέργειας.

O Ηλίας Γ. Μπέλλος είναι δημοσιογράφος. Εργάζεται στην εφημερίδα Καθημερινή ενώ παλιότερα έχει συνεργαστεί και με τις εφημερίδες Ισοτιμία, Κεφάλαιο αλλά και ιστοσελίδες όπως το capital.gr και σειρά άλλων ΜΜΕ. Έχει διατελέσει Σύμβουλος Έκδοσης της εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδας «Ισοτιμία» και Διευθυντής Σύνταξης του isotimia.gr και του Banker’s Review, παραγωγός συνεδρίων οικονομικού περιεχομένου ενώ από το 2007 έως το 2011 απασχολήθηκε και ως Managing Director στα New Media του ομίλου της Ισοτιμίας. Έχει επίσης διατελέσει επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων των ομίλων Νέμεσης και ΑΔΕΛΕ ΑΕ (Development of Business Week και Bloomberg branded content & syndication projects, Paragraph Publishing joint venture, McGraw-Hill venture). Εργάστηκε και στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο αλλά και σε ερευνητικούς οργανισμούς (σύνταξη μελετών και ειδικών εκδόσεων του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών). Είναι κάτοχος Master του University of Kent at Canterbury στο Theory & Philosophy of International Relation και πτυχίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές ενώ είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών .

