Σε 24 ευρωπαϊκές χώρες τα συστήματα πληρωμών της Viva

Εντός του πρώτου τριμήνου 2024 αναμένεται να ενεργοποιηθούν τα σχήματα και συστήματα πληρωμών των τοπικών τραπεζών της Viva στις περισσότερες από τις 24 ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες έχει δρομολογήσει την ανάπτυξή της. Και σε κάθε περίπτωση έως τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους όλα τα σχήματα και τα συστήματα πληρωμών θα είναι ενεργά, αναφέρουν κορυφαίες πηγές της διοίκησης της Viva. Επιπλέον, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως την περίοδο αυτή αξιολογούνται και νέες εξαγορές συναφών επιχειρήσεων που θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξή της.

Πρόκειται για την υλοποίηση του επιχειρησιακού πλάνου της Viva, που έχει δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια και χρειάστηκε σοβαρές προσπάθειες προσαρμογής στις έννομες τάξεις της κάθε χώρας και τα αντίστοιχα ρυθμιστικά τους πλαίσια, αλλά και την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων. Η ελληνική τράπεζα, που ειδικεύεται σε συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε ήδη από περισσότερες από οκτώ κεντρικές τράπεζες, όπου αυτό ήταν απαραίτητο, μεταξύ των οποίων και η γερμανική, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, προχωράει η συνεργασία της Viva με την αμερικανική Apple για την υπηρεσία «Tap to Pay on iPhone» στην Ευρώπη. Σ’ αυτό το πλαίσιο η Γαλλία έγινε η τρίτη ευρωπαϊκή χώρα μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία που ενεργοποιήθηκε η σχετική υπηρεσία. Το «Tap to Pay on iPhone» στην Ευρώπη έχει τη Viva ως payment service provider και partner της Apple. Αφετηρία του λανσαρίσματος της υπηρεσίας ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο του 2023. Ακολούθησαν η Ολλανδία (Σεπτέμβριος) και πιο πρόσφατα η Γαλλία (Νοέμβριος), ενώ η υπηρεσία αναμένεται να λειτουργήσει και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Παράλληλα, η ελληνική τράπεζα εξετάζει νέες εξαγορές συναφών επιχειρήσεων.

H τεχνολογία «Tap to Pay on iPhone» χρησιμοποιεί την εφαρμογή πληρωμών της «viva.com|Terminal» η οποία μετατρέπει το iPhone σε τερματικό πληρωμών, επιτρέποντας τη χρήση του για άμεση, ασφαλή αποδοχή ανέπαφων συναλλαγών. Οι έμποροι και οι επαγγελματίες που τη χρησιμοποιούν δεν χρειάζονται επιπλέον εξοπλισμό και μπορούν να δέχονται πληρωμές στο κινητό τους. Στη Γαλλία, η Viva ενεργοποίησε το «Tap to Pay on iPhone» με την εφαρμογή «viva.com|Terminal» και την Carte Bancaires, το κυρίαρχο σύστημα πληρωμών στη γαλλική αγορά.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται εν μέσω φημολογίας για ένταση στις σχέσεις μεταξύ των βασικών μετόχων της Viva, δηλαδή του επιχειρηματία – ιδρυτή της Χάρη Καρώνη και της αμερικανικής τράπεζας JPMorgan. Αφορμή για τη σχετική φημολογία αποτέλεσαν οι παραιτήσεις δύο εκ των τριών μελών της JPMorgan στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας. Ωστόσο, τόσο η πλευρά της JPMorgan όσο και του Χάρη Καρώνη εμφανίζονται μάλλον καθησυχαστικές. Η πλευρά του Ελληνα μεγαλομετόχου αναφέρει στην «Κ» πως τα δύο εκ των τριών μελών του Δ.Σ. της JPMorgan «παραιτήθηκαν για δικούς τους λόγους και έπρεπε να αντικατασταθούν, αλλά όταν η αμερικανική τράπεζα υποδείξει πρόσωπα της επιλογής της θα τοποθετηθούν άμεσα». Αλλά και η JPMorgan, απαντώντας σε ανάλογο ερώτημα στο πλαίσιο της σχετικής συζήτησης στις ΗΠΑ, δηλώνει πως «η τράπεζα συνεχίζει να συνεργάζεται με τη Viva για την αντικατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου».

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2022 η Viva αποτιμήθηκε πάνω από 1,5 δισ. ευρώ από την JPMorgan στο πλαίσιο συμφωνίας για την εξαγορά του 49% της ευρωπαϊκής neobank. Η συμφωνία έγινε μέσω της μεταβίβασης των ποσοστών που κατείχαν στη Viva τρία επενδυτικά κεφάλαια. Πρόκειται για τα funds Hedosophia, που ήλεγχαν το 27%, το family office της Μαρ. Λάτση που κατείχε το 13% και την Deca που διέθετε το 7%. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι πλειοψηφούντες μέτοχοι και ιδρυτές της Viva, X. Καρώνης και Μ. Αντύπας διατήρησαν το υπόλοιπο περίπου 51% της Viva και το μάνατζμεντ.