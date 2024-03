Σε προ κρίσης επίπεδα η τιµή του ρεύµατος για τον Μάρτιο

Μειώσεις για τρίτο συνεχόμενο μήνα θα δουν οι καταναλωτές στα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο, με τους πιο θαρραλέους, που δεν φοβήθηκαν τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής τιμής και επέλεξαν κυμαινόμενα κίτρινης χρωματικής σήμανσης, να επιβραβεύονται, απολαμβάνοντας τιμές προ κρίσης. Στα πράσινα τιμολόγια οι τιμές αναμένεται να κινηθούν κατά 15% χαμηλότερα από τον Φεβρουάριο, γύρω στα 10-11 λεπτά/κιλοβατώρα μεσοσταθμικά (από 13,3 λεπτά) και στα κίτρινα κυμαινόμενα κάτω από τα 10 λεπτά/κιλοβατώρα – και μάλιστα για τα κίτρινα ex ante (με προγνωστοποίηση της τιμής χρέωσης) μέχρι και κάτω από τα 8 λεπτά/κιλοβατώρα, ύστερα από μια σημαντική μείωση της τάξης του 34%.

Οι μειώσεις στις τιμές ρεύματος που αναμένεται να ανακοινώσουν μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα οι πάροχοι είναι αποτέλεσμα αφενός της συνεχιζόμενης αποκλιμάκωσης της τιμής του φυσικού αερίου στον ολλανδικό κόμβο TTF και η συνακόλουθη αποκλιμάκωση της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος και αφετέρου των μηχανισμών τιμολόγησης που εφαρμόζουν οι πάροχοι, βάσει νόμου στην περίπτωση των πράσινων τιμολογίων και βάσει κώδικα προμήθειας για τα κίτρινα κυμαινόμενα. Μάλιστα οι διάφοροι συντελεστές που επέλεξαν οι πάροχοι στον μηχανισμό τιμολόγησης των πράσινων τιμολογίων έχουν φέρει ανατροπές, καθιστώντας τους ακριβότερους παρόχους των δύο προηγούμενων μηνών στους φθηνότερους για τον μήνα Μάρτιο.

Οι συντελεστές συνδέονται με τη διακύμανση της χονδρεμπορικής τιμής, με αποτέλεσμα ένας υψηλός συντελεστής (πάνω από 1) πολλαπλασιαζόμενος με μια χαμηλή χονδρεμπορική τιμή να μεγεθύνει το όφελος και αντίστροφα πολλαπλασιαζόμενος με μια υψηλή χονδρεμπορική τιμή να το περιορίζει. Είναι ενδεικτική η περίπτωση των εταιρειών Elpedison και ZeniΘ, οι οποίες έχουν δώσει τις υψηλότερες χρεώσεις κιλοβατώρας στα πράσινα τιμολόγια, αλλά έχουν επιλέξει υψηλούς συντελεστές (1,31 και 1,35 αντίστοιχα). Η αποκλιμάκωση της χονδρεμπορικής τιμής από τα 93,2 ευρώ/MWh τον Ιανουάριο στα 72,86 ευρώ/MWh τον Φεβρουάριο και η περαιτέρω αποκλιμάκωση (βάσει πρόβλεψης) κάτω από τα 70 ευρώ/ΜWh τον Μάρτιο, σπρώχνει την τιμή χρέωσης της κιλοβατώρας για τις καταναλώσεις του Μαρτίου λίγο πάνω από τα 10 λεπτά από τα υψηλά του Φεβρουαρίου των 14,65 λεπτών για την Elpedison (για πάνω από 100 κιλοβατώρες) και από τα 14,468 για τη ZeniΘ.

Η συνεχιζόμενη υποχώρηση των τιμών φυσικού αερίου οδηγεί σε μείωση την τιμή του ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά.

Ακόμη πιο χαμηλά αναμένεται να διαμορφωθεί το πράσινο τιμολόγιο της Elin, κοντά στα 8,2 λεπτά από τα 11,8 λεπτά του Φεβρουαρίου (το χαμηλότερο πράσινο της αγοράς). Το φθηνότερο τιμολόγιο του Μαρτίου φαίνεται να είναι το κίτρινο ex ante της ΔΕΗ (myHome 4All) το οποίο ακολουθεί τον μηχανισμό του πράσινου τιμολογίου, με τον συνδυασμό υποχώρησης της χονδρεμπορικής τιμής και συντελεστών τιμολόγησης να οδηγεί την τιμή χρέωσης της κιλοβατώρας τον Μάρτιο κοντά στα 8 λεπτά, από 12,2 λεπτά τον Φεβρουάριο (για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες), μείωση κατά 34,4%. Λίγο πάνω από τα 9 λεπτά/κιλοβατώρα αναμένεται να κυμανθεί και το ex ante κίτρινο τιμολόγιο (Value Fair) της Protergia.

Η υποχώρηση της χονδρεμπορικής τιμής και η διαμόρφωση των λιανικών τιμών σε χαμηλότερα επίπεδα των αναμενομένων από τις εκτιμήσεις των παρόχων όταν ανακοίνωναν την 1η Ιανουαρίου τιμές για τα πράσινα τιμολόγια και συντελεστές αναπροσαρμογής των τιμών, διαμορφώνουν συνθήκες που για κάποιες εταιρείες μπορεί και να οδηγούν σε τιμολόγια κάτω του κόστους. Οι περισσότεροι πάροχοι επαναξιολογούν τα δεδομένα και τις προβλέψεις διεθνών αναλυτών για υποχώρηση της τιμής του φυσικού αερίου ακόμη και κάτω από τα 20 ευρώ/MWh την άνοιξη και προετοιμάζονται να αναπροσαρμόσουν τους συντελεστές των πράσινων τιμολογίων, οι οποίοι βάσει νόμου μπορούν να αλλάζουν ανά τρίμηνο.

Οι πρώτες αναθεωρήσεις αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα για να ισχύσουν από τον Απρίλιο και τουλάχιστον για ένα τρίμηνο. Ενα ερώτημα πάντως που αβίαστα προκύπτει είναι εάν οι πάροχοι θα λειτουργούσαν με τόσο άμεσα αντανακλαστικά και στην περίπτωση που η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος έπαιρνε την ανηφόρα και οι συντελεστές οδηγούσαν σε μεγαλύτερες των αναμενομένων αυξήσεις. Για τους παρόχους πάντως των κίτρινων ex ante τιμολογίων, οι συντελεστές τιμολόγησης δεν μπορούν να αλλάξουν πριν παρέλθει εξάμηνο, που σημαίνει ότι όσοι καταναλωτές το έχουν επιλέξει θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν σημαντικές μειώσεις και τους επόμενους μήνες, εάν δεν ανατραπεί η πορεία αποκλιμάκωσης του φυσικού αερίου. Παράλληλα, θεωρείται βέβαιο ότι θα λειτουργήσουν ως «μαγνήτης» και για άλλους καταναλωτές, αυξάνοντας τα μερίδια παρόχων όπως η ΔΕΗ, που είναι ο leader της αγοράς.

Τον Μάρτιο εκτιμάται ότι θα αρχίσει να αυξάνεται και ο ρυθμός μετακίνησης των καταναλωτών από τα πράσινα –εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το 75% του συνόλου– στα κίτρινα τιμολόγια, η τιμή των οποίων θα συνεχίζει να υποχωρεί όσο διαρκεί η πορεία αποκλιμάκωσης της τιμής του φυσικού αερίου και της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος. Σταθερά μπλε τιμολόγια δεν αναμένεται να δούμε σε χαμηλότερες τιμές από αυτές που διατίθενται ήδη στην αγορά, τουλάχιστον μέσα στον Μάρτιο, αφού οι τιμές που διαμορφώνονται αυτό το διάστημα στις προθεσμιακές αγορές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των παρόχων, δεν μπορούν να στηρίξουν χαμηλότερες τιμές ούτε εξάμηνης διάρκειας.