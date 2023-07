Τwitter: Αρνητικές ταμειακές ροές βλέπει ο Μασκ

Οι ταμειακές ροές του Twitter παραμένουν αρνητικές σύμφωνα με τον Ελον Μασκ, που απέδωσε την κατάσταση στην πλατφόρμα στη μείωση των διαφημιστικών εσόδων που φθάνει το 50%.

«Πρέπει να επιτύχουμε θετικές ταμειακές ροές για έχουμε την πολυτέλεια για οτιδήποτε άλλο», έγραψε σε tweet του, απαντώντας σε προτάσεις ακολούθων του που του συνιστούσαν να προχωρήσει σε ανακεφαλαιοποίηση της εταιρείας.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else.

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2023