Βρετανία: «Βαθύ πρόβλημα» η ενεργειακή κρίση

Η ενεργειακή κρίση της Βρετανίας αποτελεί ένα «βαθύ πρόβλημα», δήλωσε σήμερα ο Τόνι Ντάνκερ, επικεφαλής της βρετανικής Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών.

Τόνισε μάλιστα ότι οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας θα μπορούσαν να αποτελέσουν κρίσιμο ζήτημα για επόμενα δύο ή τρια χρόνια.

Tony Danker – Director General of the Confederation of British Industry – says the UK’s energy crisis is a “profound problem” and rising energy prices could be an issue for the next two or three years

February 3, 2022