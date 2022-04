ΔΝΤ: Άνοδος πληθωρισμού παγκοσμίως λόγω πολέμου – Θα διαρκέσει «πολύ περισσότερο» από ό,τι αναμενόταν

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ωθεί τον πληθωρισμό σε υψηλότερα επίπεδα παγκοσμίως, προειδοποίησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), εκτιμώντας ότι οι αναταράξεις θα διαρκέσουν «πολύ περισσότερο» από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Το ΔΝΤ υποβάθμισε την εκτίμησή του για την παγκόσμια ανάπτυξη κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα. Ο πόλεμος αναμένεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη και να αυξήσει περαιτέρω τον πληθωρισμό, ανέφερε το ΔΝΤ στην έκθεση «World Economic Outlook». Προειδοποίησε, δε, ότι η πρόβλεψή του χαρακτηρίζεται από «ασυνήθιστα υψηλή αβεβαιότητα».

Κατά το ΔΝΤ, πιθανές περαιτέρω κυρώσεις στη ρωσική ενέργεια και μια επιμήκυνση του πολέμου, μια πιο απότομη από την προβλεπόμενη επιβράδυνση στην Κίνα και μια νέα έξαρση της πανδημίας θα μπορούσαν να επιβραδύνουν περαιτέρω την ανάπτυξη και να ενισχύσουν τον πληθωρισμό, ενώ η αύξηση των τιμών θα μπορούσε να προκαλέσει κοινωνική αναταραχή.

Οι νέες εκτιμήσεις του ΔΝΤ κάνουν λόγο για ρυθμό ανάπτυξης 3,6% τόσο το 2022 όσο και το 2023, κατεβάζοντας τον πήχυ κατά 0,8% και 0,2% σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις αντίστοιχα.

Τη μεγαλύτερη επίπτωση από τον πόλεμο θα έχουν, σύμφωνα με το ΔΝΤ, η Ουκρανία με μία τεράστια μείωση του ΑΕΠ της κατά 35% και η Ρωσία, για την οποία προβλέπεται μείωση του ΑΕΠ κατά 8,3% εφέτος και 2,3% το 2023.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο έμμεσος αντίκτυπος του πολέμου αναμένεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη της οικονομίας της κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, η επίπτωση θα είναι πολύ μικρότερη για την αμερικανική και την κινεζική οικονομία.

Για την Ευρωζώνη προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,8% για εφέτος και 2,3% για το 2023, ενώ για τις ΗΠΑ 3,7% και 2,3% και την Κίνα 4,4% και 5,1%, αντίστοιχα.

Για το 2022, το ΔΝΤ προβλέπει πληθωρισμό 5,7% στις προηγμένες οικονομίες και 8,7% στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες, άλμα κατά 1,8 και 2,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Ιανουαρίου.

Το Ταμείο προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Τονίζει τον κίνδυνο να αποκλίνουν οι πληθωριστικές προσδοκίες από τους στόχους των κεντρικών τραπεζών, οδηγώντας σε μία πιο επιθετική σύσφιξη της πολιτικής τους. Οι κεντρικές τράπεζες, αναφέρει, πρέπει «να προσαρμόσουν αποφασιστικά τις πολιτικές τους για να διασφαλίσουν ότι οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες θα παραμείνουν σταθερές».

Για τη δημοσιονομική πολιτική, η έκθεση σημειώνει ότι οι αυξήσεις των τιμών των εμπορευμάτων και των επιτοκίων θα μειώσουν περαιτέρω τον δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος είχε ήδη συρρικνωθεί λόγω της πανδημίας.

Πολλές οικονομίες, προσθέτει, θα πρέπει να κάνουν δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά αυτό «δεν πρέπει να εμποδίσει τις κυβερνήσεις από το να παρέχουν καλά στοχευμένη στήριξη στους ευάλωτους πληθυσμούς, ιδιαίτερα υπό το φως των υψηλών τιμών ενέργειας και τροφίμων».

Το Ταμείο επισημαίνει ότι οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων ενισχύουν την προοπτική κοινωνικής αναταραχής στις φτωχότερες χώρες.

Το ΔΝΤ αναφέρεται, επίσης, στον κίνδυνο ενός πιο μόνιμου κατακερματισμού της παγκόσμιας οικονομίας σε γεωπολιτικά μπλοκ με ξεχωριστά τεχνολογικά στάνταρντ, συστήματα διασυνοριακών πληρωμών και αποθεματικά νομίσματα.

