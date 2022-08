Κομισιόν: Έρχεται πανευρωπαϊκή παρέμβαση για τις τιμές ρεύματος

Έκτακτα μέτρα με στόχο τη μείωση των τιμών ρεύματος ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προανήγγειλε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι τιμές ρεύματος εκθέτουν τώρα για πολλούς διαφορετικούς λόγους, τους περιορισμούς του τρέχοντος σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτροδότησης», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν στο πλαίσιο του Bled Strategic Summit στη Σλοβενία.

Ο σχεδιασμός αυτός «αναπτύχθηκε υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες και εντελώς διαφορετικούς σκοπούς», τόνισε η ίδια και προσέθεσε ότι «για τον λόγο αυτό ετοιμάζουμε τώρα μία έκτακτη παρέμβαση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά ρεύματος».

The skyrocketing electricity prices are now exposing the limitations of our current market design.

It was developed for different circumstances.

That’s why we are now working on an emergency intervention and a structural reform of the electricity market. pic.twitter.com/8f8FYZXCit

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 29, 2022