Σε ιστορικό υψηλό οι τιμές του χυμού πορτοκαλιού

Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη διαπραγμάτευσης των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης το 1966 εκτινάχθηκαν σήμερα οι τιμές του χυμού πορτοκαλιού, καθώς οι προβλέψεις για μειωμένη παραγωγή στις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και το Μεξικό ενίσχυσαν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Το συμβόλαιο Ιανουαρίου για παγωμένο χυμό πορτοκαλιού στο Intercontinental Exchange (ICE) σημείωσε ιστορικό υψηλό στα 4,17 δολ. ανά λίβρα, πριν υποχωρήσει στα 3,83 δολ. ανά λίβρα.

«Μερικές φορές, αυτές οι αγορές ξεπερνούν ακόμα και τις πιο τρελές προσδοκίες. Περίμενε κανείς τον χυμό πορτοκαλιού στα 4 δολ; Τα δυνητικά κέρδη είναι εκπληκτικά», σχολίασε ο Ντέιβ Ρέιτερ, trader της Reiter Capital Investments LLC στο X, όπως μεταδίδει το Reuters.

#OJ_F Occasionally, these markets exceed our wildest expectations. Did anyone predict $4.00 orange juice? The profit potential from this trade is staggering. #OrangeJuice pic.twitter.com/NnRjZRoHK8

