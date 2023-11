Ο Ελον Μασκ καθύβρισε σε συνέδριο τους διαφημιζόμενους που «φεύγουν»

Ο Ελον Μασκ μίλησε στο οικονομικό συνέδριο DealBook των New York Times όπου αναφέρθηκε εκτενώς στο αντισημιτικό σχόλιο που έκανε πρόσφατα το οποίο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Ο ιδιοκτήτης του Χ έκανε αυτοκριτική, όπου μεταξύ άλλων, παραδέχθηκε ότι με το σχόλιο του προσέφερε «ένα όπλο γεμάτο σφαίρες στους επικριτές του για να τον πυροβολήσουν».

Ο Μασκ αναδημοσίευσε προ ημέρων ανάρτηση σύμφωνα με την οποία «οι Εβραίοι ενθαρρύνουν το μίσος εναντίον των λευκών». Πιο συγκεκριμένα, εμφανίστηκε να συμφωνεί δημόσια με μια ανάρτηση που υποστήριζε ότι οι εβραϊκές κοινότητες «προωθούν ακριβώς το ίδιο διαλεκτικό μίσος κατά των λευκών το οποίο όμως δεν θέλουν να χρησιμοποιείται εναντίον τους». Στην ίδια ανάρτηση γινόταν επίσης λόγος για «ορδές μειονοτήτων» που κατακλύζουν τις χώρες της Δύσης.

Η επίμαχη ανάρτηση οδήγησε εταιρείες όπως η Disney, η Paramount και η NBC Universal να διακόψουν τη συνεργασία.

Ο Μασκ ενώ ομολόγησε ότι αυτή η φυγή διαφημιστικών κεφαλαίων «σκοτώνει» την πλατφόρμα εντούτοις υποστήριξε ότι η απόφαση των εταιρειών να αποσύρουν τις διαφημίσεις είναι εκβιαστική και δεν την ανέχεται.

«Αν κάποιος προσπαθήσει να με εκβιάσει μέσω της διαφημιστικής δαπάνης, να πάει να ..…. Είναι αυτό ξεκάθαρο; Ελπίζω να είναι. Γειά σου Μπομπ αν είσαι εδώ στο κοινό» είπε ο εκνευρισμένος Μασκ απευθυνόμενος στον Ρόμπερτ Αιγκερ, διευθύνοντα σύμβουλο της Disney. Παράγοντες της διαφημιστικής αγοράς έσπευσαν να δηλώσουν ότι αυτό το ξέσπασμα του Μασκ «θα μείνει αξέχαστο».

Elon Musk tells fleeing advertisers to ‘go f*** yourself’ at New York Times DealBook summit.

Read more: https://t.co/v9CLyPSU9y pic.twitter.com/7I6bY90gZz

— Sky News (@SkyNews) November 30, 2023