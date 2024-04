ΗΠΑ: Προβολή επιτυχιών της ελληνικής οικονομίας στη Νέα Υόρκη

Με μεγάλη συμμετοχή Ελλήνων ομογενών ολοκληρώθηκε εκδήλωση-προπομπός του Συνεδρίου για την Ελληνική Οικονομία που θα διεξαχθεί στην Αθήνα τον επόμενο μήνα.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με τη Financial Women’s Association και το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (HACC).

H Financial Women’s Association είναι αμερικανική Ενωση Γυναικών που ιδρύθηκε το 1956, με 800 μέλη σε όλο τον κόσμο, με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη και πρόοδο των γυναικών μέσω της εκπαίδευσης, της καθοδήγησης, των υποτροφιών, της δικτύωσης και των συμμαχιών σε όλη την οικονομική κοινότητα.

Κάθε χρόνο το Financial Women’s Association διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό του σε κάποια χώρα η οποία αποτελεί παράδειγμα οικονομικής ανάπτυξης. Το φετινό Διεθνές Επιχειρηματικό Συνέδριο της Financial Women’s Association θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα στα μέσα Μαΐου, λόγω των οικονομικών επιδόσεων και της απόκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

The pre-conference at @GreeceinNewYork on April 2, on the Greek Economic Recovery, in collaboration with the @FWANY and @haccny was a complete success!

Many thanks to our panelists, @ChefMariaLoi catering, and all participants for making this event so memorable.#GreekRecovery pic.twitter.com/oPCImtik8L

— Consulate General of Greece in New York (@GreeceinNewYork) April 3, 2024