50 ελληνικά κρασιά κάτω από 20 ευρώ για το γιορτινό τραπέζι!

Τα γιορτινά εδέσματα θέλουν και την κατάλληλη συνοδεία, για αυτό εδώ σας έχουμε όχι δέκα, όχι είκοσι, αλλά πενήντα κρασιά, που θα κάνουν την επιλογή στην κάβα πιο εύκολη και τα καλέσματα στο σπίτι ακόμη πιο ξεχωριστά. Για κάθε φαγητό, για κάθε γούστο, για όλες εκείνες τις στιγμές που θέλετε να ευχηθείτε υψώνοντας το ποτήρι, και όλα με κόστος κάτω από 20 ευρώ.

Τα αφρώδη

Cuvée Rosé Brut, Ξινόμαυρο-Λημνιώνα, Κτήμα Καρανίκα, Αμύνταιο 18 €

Το ψυχρό κλίμα του Αμύνταιου, που είναι μια εξαιρετική περιοχή παραγωγής αφρωδών κρασιών, συναντά το Ξινόμαυρο, που έχει τρομερές δυνατότητες παραγωγής υψηλής ποιότητας κρασιών σε όλες τις εκδοχές του. Η ροζέ έκφραση του Cuvée Rose Brut έχει μια μικρή προσθήκη από την ερυθρή ποικιλία Λημνιώνα, που προσθέτει επιπλέον νότες κόκκινων φρούτων στο χαρμάνι με το Ξινόμαυρο, το οποίο δίνει ένα προφίλ όξινο, με νότες ορυκτότητας και εσπεριδοειδών.

Chardonnay-Pinot Noir Brut Nature, Milia Riza, Πελοπόννησος 18,90 €

Το Milia Riza, το οινοποιείο της Νάνσυς Μάζου (εγγονής του Θανάση Παπαϊωάννου) και του συντρόφου της Stefano Sante –με εμπειρία σε αφρώδη κρασιά από το Conegliano, την καρδιά του Prosecco– παράγει αποκλειστικά αφρώδη κρασιά από τις γηγενείς ποικιλίες Μοσχοφίλερο και Αγιωργίτικο αλλά και τις διεθνείς Pinot Noir και Chardonnay (γνωστές για την παραγωγή αφρωδών κρασιών από της περιοχή της Σαμπάνιας), όπως το Brut Noir που σας προτείνω να δοκιμάσετε. Είναι ένα κρασί περιορισμένης κυκλοφορίας –μόλις 536 φιάλες– με έντονα αρώματα κόκκινων φρούτων, εξαιρετική δομή και αφρισμό.

Ωδή Πανός, Μοσχοφίλερο, Κτήμα Σπυρόπουλου, Μαντινεία 12,60 €

Το Κτήμα Σπυρόπουλου βρίσκεται στην Πελοπόννησο και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Μαντινείας, όπου το Μοσχοφίλερο είναι η κυρίαρχη ποικιλία. Το Ωδή Πανός είναι ένα αφρώδες κρασί με έντονα αρώματα εσπεριδοειδών, ανθέων, όπως τριαντάφυλλο, και άγουρων τροπικών φρούτων, με δροσερή οξύτητα και φρουτώδη επίγευση.

D’ Ifestia, Μοσχάτο Αλεξανδρείας, Κτήμα Χατζηγεωργίου, Λήμνος 11 €

Το ελληνικό «Moscato d’ Asti», ένα ημιαφρώδες, ημίγλυκο κρασί του Κτήματος Χατζηγεωργίου στη Λήμνο, από την ποικιλία Μοσχάτο Αλεξανδρείας. Με ήπιο αφρισμό, ημίγλυκη αίσθηση, αρώματα τροπικών φρούτων, όπως ανανά και μπανάνας, ώριμων πυρηνόκαρπων, όπως βερίκοκου και ροδάκινου, λουλουδιών και μελιού.

Τα λευκά

Vientzi Single Vineyard, Σαββατιανό, Κτήμα Παπαγιαννάκου, Αττική 10,40 €

Ο «μαέστρος» του Σαββατιανού Βασίλης Παπαγιαννάκος δημιούργησε ένα Σαββατιανό από έναν μοναδικό αμπελώνα (single vineyard) ηλικίας 65 ετών. Ένα κρασί με έντονη δομή και υφή, έντονα αρώματα πυρηνόκαρπων φρούτων, αρώματα γης και βρεγμένης πέτρας, με μέτριο προς γεμάτο σώμα και μεγάλες δυνατότητες παλαίωσης.

Φάμπρικα, Κοντούρα-Μονεμβασιά, Οινοποιείο Χατζάκη, Σύρος 12,40 €

Το 2011 έκανε τα πρώτα του βήματα το οινοποιείο του οινολόγου Νίκου Χατζάκη, με στόχο την ανάδειξη γηγενών ποικιλιών και του terroir της Σύρου. Η Φάμπρικα είναι ένα χαρμάνι των ποικιλιών Κοντούρα και Μονεμβασιά, με έντονο φρουτώδη χαρακτήρα, μέτρια οξύτητα και μέτριο σώμα.

Malva di Crete, Malvasia, Ιδαία Γη, Κρήτη 10,40 €

Η Ιδαία Γη παράγει value for money κρασιά με εξαιρετική ποιότητα. Το Malva di Crete είναι ένα κρασί ιδανικό για welcome drink, ελαφρύ και ευχάριστο, με έντονο ανθικό χαρακτήρα. Έχει αρώματα λευκών λουλουδιών και φρουτώδη αίσθηση – εσπεριδοειδών και πυρηνόκαρπων φρούτων. Η οξύτητα του είναι μέτρια και το σώμα του ισορροπημένο.

Λύχνος, Βιδιανό, Κτήμα Ντουράκη, Κρήτη 11,80 €

Η Κρήτη είναι ένας τόπος μαγικός, με πλούτο στις γηγενείς ποικιλίες της. Το Βιδιανό είναι μια από αυτές, μια ποικιλία που είναι εκ των πρεσβευτών του νησιού στο εξωτερικό. Ο Λύχνος είναι ένα τυπικό Βιδιανό, με αρώματα φρέσκων πυρηνόκαρπων φρούτων και εσπεριδοειδών, ελαφριά δομή, μέτριο σώμα και ευχάριστη επίγευση.

A Priori, Μοσχοφίλερο, Novus Winery, Μαντινεία 10,70 €

Το Novus είναι το νέο οινοποιείο του Λεωνίδα Νασιάκου, φυσικά βρίσκεται στη Μαντινεία και τα κρασιά του είναι από την συνδεδεμένη με το όνομά του ποικιλία Μοσχοφίλερο. Ένα πολύ εκφραστικό δείγμα της ποικιλίας, με φρέσκες λουλουδάτες νότες, αρώματα πορτοκαλιού, λεμονιού και ανθέων εσπεριδοειδών.

Xmf, Μοσχοφίλερο, Κτήμα Τσέλεπου, Μαντινεία 17,77 €

Η δεύτερη γενιά του οινοποιείου Τσέλεπου είναι εδώ! Ο Άρης Τσέλεπος μετά από ταξίδια σε όλο τον κόσμο, γύρισε στα πάτρια εδάφη της Αρκαδίας και παρουσίασε μια δική του εκδοχή Μοσχοφίλερου, βγαίνοντας εκτός των συνηθισμένων οινοποιήσεων. Το Xmf έχει αρώματα φράουλας, κερασιού, γλυκών ανθέων και ξύσματος εσπεριδοειδών και γεμάτο σώμα.

Ευφράνωρ, Μοσχατέλλα-Βοστιλίδι, Κτήμα Σκλάβου, Κεφαλονιά 18,90 €

Ο Ευρυβιάδης Σκλάβος για μια ακόμα φορά έκανε το θαύμα του με έναν αναπάντεχο συνδυασμό ποικιλιών. Ένα εξαιρετικά αρωματικό κρασί από το κτήμα της Κεφαλονιάς, με τη Μοσχατέλλα να κυριαρχεί αρωματικά και το Βοστιλίδι να δίνει φοβερή δομή και υφή στο χαρμάνι.

Παύλος, Αμπελώνες Αντωνόπουλου, Αχαΐα 19,60 €

Οι αμπελώνες Αντωνόπουλου τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει δυναμικό come back στην οινική σκηνή. Εκτός των κλασικών αξιών, όπως το Άναξ, το οινοποιείο έχει επενδύσει σε γηγενείς ποικιλίες περισσότερο ή λιγότερο γνωστές όπως είναι ο Παύλος! Ευχάριστο κρασί με αρώματα πυρηνόκαρπων και τροπικών φρούτων και μέτριο προς γεμάτο σώμα.

Château Julia Chardonnay, Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, Δράμα 14,12 €

Μια εκδοχή της γνωστής παγκοσμίως ποικιλίας Chardonnay, χωρίς χρήση δρυός, ζυμωμένο σε δεξαμενή, αρκετά ζωηρό, φρέσκο, με αρώματα λευκών λουλουδιών όπως το γιασεμί, αλλά και μπανάνας, ανανά και εσπεριδοειδών, με τονισμένη οξύτητα και μέτριο προς γεμάτο σώμα.

Ρομπόλα, Sarris Winery, Κεφαλονιά 14,44 €

Το οινοποιείο Σαρρή ο Πάνος Σαρρής το ξεκίνησε πριν περίπου μια δεκαετία. Η Ρομπόλα του είναι μια τυπική εκδοχή της ποικιλίας, ελαφρώς οξειδωτική, με το χρώμα να είναι ένα «touch» πιο χρυσαφί, τα φρούτα σαφώς πιο ώριμα, η οξύτητα υψηλή και το σώμα μέτριο προς γεμάτο.

Emphasis, Ασύρτικο, Κτήμα Παυλίδη, Δράμα 17,40 €

Ορυκτότητα, αρώματα εσπεριδοειδών, πυρηνόκαρπων φρούτων και δρυός, μέτρια προς υψηλή οξύτητα και σώμα σε ένα Ασύρτικο εκτός Σαντορίνης από το Κτήμα Παυλίδη, στη Δράμα, με χρήση δρυός και υψηλές επιδόσεις.

Ergo, Sauvignon Blanc, Κτήμα Λαντίδη, Νεμέα 11,10 €

Ένα ιδιαίτερα value for money Sauvignon Blanc από την Πελοπόννησο είναι το Ergo του Κτήματος Λαντίδη. Με φρέσκο πρασινοκίτρινο χρώμα, έντονα αρώματα πράσινων φρούτων, εσπεριδοειδών και άγουρων πυρηνόκαρπων, μέτρια προς υψηλή οξύτητα και μέτριο σώμα, είναι ιδανικό ως welcome drink.

Aiora, Ασύρτικο-Μαλαγουζιά-Ξινόμαυρο, Οινοποιείο Μοσχόπολις, Θεσσαλονίκη 10,74 €

Στα πέριξ της Θεσσαλονίκης υπάρχει το οινοποιείο Μοσχόπολις της οικογένειας Γερμάνη, που δίνει έμφαση στην ποιότητα. Το Aiora είναι ένα χαρμάνι από τρεις ποικιλίες, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά και Ξινόμαυρο. Ένα κρασί με έντονα φρουτώδη χαρακτήρα και δομή, με ισορροπημένη οξύτητα και μέτριο σώμα.

Κυδωνίτσα, Κτήμα Τσιμπίδη, Μονεμβασιά 13,03 €

Το Κτήμα Τσιμπίδη είναι το οινοποιείο που πίστεψε και ανέδειξε την ποικιλία Κυδωνίτσα! Ένα αρκετά value for money κρασί με αρώματα κυδωνιού, λωτού, ανανά και ροδάκινου, λιπαρή υφή, μέτριο σώμα και ισορροπημένη οξύτητα.

52 Peaks, Chardonnay, Navitas Winery, Λιτόχωρο 18,25 €

Ο Όλυμπος, το μεγαλύτερο Βουνό της Ελλάδος, έχει 52 κορφές. Από εκεί πήρε το Chardonnay του οινοποιείου Navitas το όνομα του, λόγω της επιρροής του terroir του Λιτόχωρου. Ένα κρασί με ορυκτό χαρακτήρα, αρώματα εσπεριδοειδών και πυρηνόκαρπων, κομψή χρήση δρυός, τονισμένη οξύτητα και γεμάτο σώμα.

Μοσχάτο Σπίνας, Οινοποιία Μανουσάκη, Κρήτη 14,76 €

Οι ξηρές εκδοχές των Μοσχάτων και ειδικά των Μοσχάτων Σπίνας έχουν αρχίσει να μου αρέσουν ιδιαίτερα! Το Μοσχάτο Σπίνας της οικογένειας Μανουσάκη, η οποία έχει επενδύσει στις γηγενείς ποικιλίες τα τελευταία χρόνια, έχει έντονα άνθη, αρώματα φρέσκων εσπεριδοειδών, πράσινων και τροπικών φρούτων, ισορροπημένη οξύτητα και μέτριο σώμα.

Εmigré, Ασύρτικο-Κυδωνίτσα, Κτήμα Μητραβέλα, Πελοπόννησος 14,90 €

Το Κτήμα Μητραβέλα δημιούργησε ένα κρασί που έκανε πέρυσι την πρώτη του εμφάνιση, ένα ασυνήθιστο χαρμάνι Κυδωνίτσας με Ασύρτικο. Η Κυδωνίτσα του δίνει αρώματα ώριμων τροπικών και πυρηνόκαρπων φρούτων, το Ασύρτικο οξύτητα, αίσθηση ορυκτότητας και το βαρέλι όγκο και αρώματα δρυός.

Ασύρτικο, Akrathos Newlands Winery, Χαλκιδική 18,60 €

Ένα σχετικά νέο οινοποιείο, το οποίο έκανε εντύπωση με το Ασύρτικο του, όταν αυτό βγήκε το καλύτερο λευκό του Διεθνούς Διαγωνισμού Οίνου Θεσσαλονίκης. Ένα κρασί με ορυκτό χαρακτήρα, αρώματα εσπεριδοειδών και άγουρων πυρηνόκαρπων φρούτων. Η οξύτητά του είναι έντονη και το σώμα μέτριο προς γεμάτο.

Ροδίτης, Οινοποιείο Τετράμυθος, Πάτρα 11,20 €

Η κομψότητα των κρασιών του Τετράμυθου είναι απαράμιλλη. Φτιάχνει ένα εκ των κορυφαίων κρασιών από Ροδίτη, με έντονα αρώματα από φλούδες εσπεριδοειδών, mineral χαρακτήρα, υψηλή οξύτητα και μέτριο σώμα.

Viognier, Κτήμα Παλυβού, Πελοπόννησος 16,10 €

Το Viognier είναι μια ποικιλία με καταγωγή τον Ροδανό που ταιριάζει στην χώρα μας. Εδώ βλέπουμε μια ωραία εκδοχή της, με ζουμερά αρώματα ροδάκινου, βερίκοκου, ανανά και μπανάνας και αρώματα δρυός, λιπαρή υφή, μέτρια οξύτητα και γεμάτο σώμα.

Τα ροζέ

Amuse Rosé, Sauvignon Blanc-Μούχταρο, Κτήμα Μουσών, Βοιωτία 15,30 €

Στην κοιλάδα των Μουσών στην Άσκρη Ευβοίας βρίσκεται το Κτήμα Μουσών. Το Amuse ροζέ είναι ένα χαρμάνι με κυρίαρχο το Sauvignon Blanc και λίγο από το τοπικό Μούχταρο, ένα κρασί με ιδιαίτερα έντονα αρώματα πράσινων φρούτων, εσπεριδοειδών και κόκκινων φρούτων, με υψηλή οξύτητα και μέτριο σώμα.

Λημνιό Ροζέ, Κτήμα Γκιρλέμη, Δομοκός 16,41 €

Μια ροζέ εκδοχή του Λημνιού από το οικογενειακό οινοποιείο Γκιρλέμη, που βρίσκεται στον Δομοκό. Πρόκειται για ένα ανοιχτόχρωμο ροζέ στιλ Προβηγκίας, με έντονα αρώματα κόκκινων φρούτων και εσπεριδοειδών, φυτικά και βοτανικά στοιχεία, μέτρια προς υψηλή οξύτητα και μέτριο σώμα.

Rosé de Xinomavro, Ξινόμαυρο, Αμπελώνες Θυμιόπουλου, Νάουσα 11,0 €

Το Rosé de Xinomavro είναι ένα γαστρονομικό ροζέ από τους Αμπελώνες Θυμιόπουλου. Με χρώμα έντονο, ώριμα κόκκινα φρούτα, έντονα γήινα, φυτικά και βοτανικά στοιχεία, υψηλή οξύτητα και μέτριο προς γεμάτο σώμα, είναι ιδανικό κρασί για να συνοδεύσει όλο το γεύμα ή το δείπνο σας.

Hoof & Lur, Μοσχοφίλερο, Κτήμα Τρουπή, Μαντινεία 14,97 €

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή της ποικιλίας Μοσχοφίλερο, από το Κτήμα Τρουπή. Το Hoof & Lur είναι ένα Μοσχοφίλερο που έχει έρθει σε επαφή με τις φλούδες του και έχει αποκτήσει βαθύ ροζέ χρώμα. Έχει ζουμερά αρώματα κόκκινων φρούτων, φλούδας εσπεριδοειδών, τσαγιού και δενδρολίβανου. Η οξύτητα του είναι υψηλή και το σώμα του μέτριο προς γεμάτο.

Nautilus, Grenache-Syrah-Αγιωργίτικο, La Tour Melas, Φθιώτιδα 8,80 €

Εκτός των ερυθρών κρασιών υψηλής ποιότητας και το πολύ πετυχημένο Idylle, το Κτήμα Μελά έχει δημιουργήσει και το Nautilus, ένα value for money ροζέ στο στιλ της Προβηγκίας, που αξίζει να το δοκιμάσετε. Φρέσκα κόκκινα φρούτα δίνουν τον τόνο σε ένα εύκολο κρασί με δροσερή οξύτητα και μέτριο σώμα, ιδανικό σαν απεριτίφ.

Roz, Μαυροδάφνη, Κτήμα Πετρακόπουλου, Κεφαλονιά 18,71 €

Η Μαυροδάφνη είναι μια ποικιλία παρεξηγημένη, γνωστή για τα γλυκά κρασιά της, πλέον όμως παράγει και εξαιρετικά ξηρά ερυθρά και γαστρονομικά ροζέ. Το Roz του Πετρακόπουλου είναι ένα ροζέ με μέτριο χρώμα, αρώματα ζουμερών κόκκινων φρούτων, έντονα βοτανικά στοιχεία, μέτρια οξύτητα και μέτριο προς γεμάτο σώμα.

Ιώ, Syrah-Λημνιώνα-Ξινόμαυρο, Tsilili Terres, Μετέωρα 9,20 €

Το νέο ροζέ της Ιωάννας Τσιλιλή είναι το Ιώ, ένα ροζέ κρασί με μέτριας έντασης χρώμα και φρέσκα αρώματα κόκκινων φρούτων. Έχει μια έντονη φυτικότητα που την ισορροπούν τα αρώματα των εσπεριδοειδών. Η οξύτητα και το σώμα του είναι μέτρια. Αξίζει τα χρήματά του και με το παραπάνω.

Opium Rosé, Grenache, Οινοποιείο Λύκος, Εύβοια 14,20 €

Το νέο ροζέ του οικογενειακού οινοποιείου Λύκος είναι εδώ! Το όνομα του είναι Opium και είναι ένα ροζέ από την ποικιλία Grenache, με ανοιχτό χρώμα όπως αυτά της Νότιας Γαλλίας, φρέσκα αρώματα κόκκινων φρούτων του δάσους, εσπεριδοειδών και βοτάνων. Η οξύτητα είναι μέτρια και το σώμα μέτριο προς γεμάτο.

Λημνιώνα Rosé, Κτήμα Ζαφειράκη, Τύρναβος 15,10 €

Ο Χρήστος Ζαφειράκης είναι ο μετρ της ποικιλίας Λημνιώνα. Η ροζέ εκδοχή της ακολουθεί το γαστρονομικό μονοπάτι των ερυθρών. Το χρώμα της είναι μέτριας έντασης, έχει αρώματα ώριμων κόκκινων φρούτων, βοτάνων, ξύσματος εσπεριδοειδών και γήινο χαρακτήρα. Η οξύτητα είναι ισορροπημένη και το σώμα μέτριο προς γεμάτο.

Ξινόμαυρο ροζέ, Κτήμα Μαρκοβίτη, Μακεδονία 14,20 €

Ο Μάρκος Μαρκοβίτης, ο οποίος παράγει κρασιά αποκλειστικά από την ποικιλία Ξινόμαυρο, μετά από χρόνια αποφάσισε να δημιουργήσει μια ροζέ εκδοχή άκρως γαστρονομική. Είναι ένα κρασί με βαθύ χρώμα, αρώματα μαρμελάδας κόκκινων φρούτων, ντομάτας, βοτάνων και μπαχαρικών, με υψηλή οξύτητα και μέτριο προς γεμάτο σώμα.

Τα κόκκινα

Syrah, Κτήμα Αβαντίς, Εύβοια 12,50 €

Κτήμα Αβαντίς και Syrah πάνε μαζί! Η ποικιλία έχει δείξει ότι στα χώματα της Εύβοιας έχει βρει ένα terroir που της ταιριάζει και το βασικό Syrah του Κτήματος Αβαντίς είναι ένα εξαιρετικά value for money τυπικό παράδειγμά της, με αρώματα ζουμερών μαύρων φρούτων, πιπεριού και γήινο χαρακτήρα. Η οξύτητά του είναι μέτρια, οι τανίνες του μαλακές και το σώμα μέτριο προς γεμάτο.

Τέχνη Αλυπίας, Cabernet Sauvignon-Αγιωργίτικο, Κτήμα Τέχνη Οίνου 16,23 €

Το terroir της Δράμας είναι γνωστό για τα εξαιρετικά τραγανά λευκά κρασιά του, αλλά παράγει και γεμάτα κόκκινα σαν το Τέχνη Αλυπίας. Το Cabernet Sauvignon συνδυάζεται με το δικό μας Αγιωργίτικο, που παίρνει τη θέση του Merlot για να μαλακώσει το χαρμάνι. Ένα κρασί φρουτώδες, με πλούσιο σώμα, μαλακές τανίνες και δομή.

Refosco-Μαυροδάφνη, Κτήμα Μερκούρη, Ηλεία 14,90 €

Ένα cult ελληνικό κτήμα είναι το κτήμα Μερκούρη, ένα οινοποιείο πραγματικό ποίημα, όσοι από εσάς δεν έχετε πάει πρέπει να το επισκεφτείτε! Το κλασικό χαρμάνι του είναι η ιταλική ποικιλία Refosco με την γηγενή Μαυροδάφνη, ένα ρουστίκ κρασί με αρώματα κόκκινων και μαύρων φρούτων, γήινα στοιχεία, ισορροπημένη οξύτητα, μαλακές τανίνες και γεμάτο σώμα.

Γαία S, Syrah-Αγιωργίτικο, Γαία Οινοποιητική 18,50 €

Το Γαία S μπορεί να είναι ένα κρασί που δεν έχει στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, όμως είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Έχει βαθύ χρώμα, έντονα αρώματα μαύρων φρούτων, μπαχαρικών και βοτάνων, η οξύτητά του είναι μέτρια προς υψηλή, οι τανίνες είναι μαλακές και το σώμα γεμάτο.

Νάουσα, Ξινόμαυρο, Κτήμα Διαμαντάκου 19,27 €

Το Κτήμα Διαμαντάκου βρίσκεται στη Νάουσα, όπου το Ξινόμαυρο είναι ο βασιλιάς. Παράγει μόνο δύο κρασιά, ένα λευκό από την ποικιλία Πρεκνάδι και ένα ερυθρό, φυσικά από Ξινόμαυρο, τυπικό της ποικιλίας, με ελαφρύ χρώμα, φρέσκο κόκκινο φρούτο, αρώματα τομάτας, βρεγμένου χώματος και αρώματα βοτάνων. Έχει υψηλή οξύτητα, έντονες τανίνες και μέτριο προς γεμάτο σώμα.

Mademoiselle, Μαυροδάφνη, Κτήμα Χαριτάτου, Κεφαλονιά 13,55 €

Μια επίσκεψη στο μαγευτικό αρχοντικό Χαριτάτου κάθε οινόφιλος πρέπει να την κάνει. Εδώ έχουμε ακόμα μια ξηρή εκδοχή της ποικιλίας Μαυροδάφνη, αυτή τη φορά σε μια φρέσκια έκφρασή της, με ζουμερό φρέσκο φρούτο, αρώματα βοτάνων και μπαχαρικών, με μέτρια οξύτητα, μαλακές τανίνες και μέτριο σώμα.

Invicta, Ξινόμαυρο, Noema Winery, Αμύνταιο 14,76 €

Ένα τυπικό και αρκετά τίμιο Ξινόμαυρο από το νέο οινοποιείο Noema. Μια κομψή εκδοχή της ποικιλίας από την ψυχρή περιοχή του Αμύνταιου με ελαφρύ χρώμα, αρώματα φρέσκων κόκκινων φρούτων, φυτικά και βοτανικών στοιχεία, υψηλή οξύτητα, μαλακές τανίνες και μέτριο σώμα.

Grand Reserve Dafnes, Λιάτικο, Οινοποιείο Δουλουφάκη, Κρήτη 19,80 €

Ο Νίκος Δουλουφάκης μετά τον Δάφνιο ήρθε η ώρα να κάνει ένα premium ξηρό Λιάτικο, το Grand Reserve. Το χρώμα του είναι αρκετά ελαφρύ με κεραμιδί ανταύγειες, αρώματα γήινα, όπως μανιτάρι και βρεγμένο χώμα, ώριμα κόκκινα φρούτα και μπαχαρικά. Η οξύτητα είναι ισορροπημένη, οι τανίνες και το σώμα μέτρια.

Syrah, Κτήμα Γκίκα, Αττική 17,62 €

Το Syrah είναι μια ποικιλία που ταιριάζει στην χώρα μας. Έχουμε αρκετά ποιοτικά και τυπικά δείγματα, όπως το Syrah του Κτήματος Γκίκα από την Αττική, το οποίο έχει βαθύ χρώμα, αρώματα μαύρων φρούτων, γλυκών μπαχαρικών, πιπεριού και δέρματος, μέτρια οξύτητα, βελούδινες τανίνες και γεμάτο σώμα.

Merle, Merlot, Κτήμα Δαλαμάρα, Νάουσα 11€

Το άγγιγμα του Κωστή Δαλαμάρα για μια ακόμα φορά έκανε τα μαγικά του. Το Merle είναι ένα φινετσάτο Merlot με φρέσκα ζουμερά κόκκινα φρούτα του δάσους, αρώματα τσαγιού, μπαχαρικών και βοτάνων, με μέτρια οξύτητα, μαλακές τανίνες και μέτριο σώμα.

Xinomavraw, Ξινόμαυρο, Oenops Wines, Δράμα 17,05 €

Το οινοποιείο Oenops και ο Νίκος Καρατζάς δημιούργησαν ένα ερυθρό Ξινόμαυρο ελάχιστης παρέμβασης, με ελαφρύ χρώμα, φινετσάτο στη μύτη, με αρώματα κόκκινων φρούτων, γήινων στοιχείων και μπαχαρικών, υψηλή οξύτητα, τονισμένες τανίνες και μέτριο σώμα.

MV, Cabernet Sauvignon-Merlot-Μαυρούδι, Ανατολικός Αμπελώνας, Θράκη 16,42 €

Ένα κρασί από τον Ανατολικό Αμπελώνα, χαρμάνι δύο διεθνών ποικιλιών και μιας βορειολλαδίτικης. Μια επιλογή για τον χειμώνα και για όσους αγαπούν τα πληθωρικά ερυθρά κρασιά, με βαθύ χρώμα, φρέσκο μαύρο φρούτο, αρώματα γλυκών μπαχαρικών, δρυός και καπνού. Η οξύτητα του είναι μέτρια και το σώμα του γεμάτο.

Γουμένισσα, Ξινόμαυρο-Νεγκόσκα, Κτήμα Χατζηβαρύτη 15,64 €

Η περιοχή της Γουμένισσας, στο Κιλκίς, είναι ξακουστή για τα ερυθρά κρασιά της από τις ποικιλίες Ξινόμαυρο και Νεγκόσκα. Το Κτήμα Χατζηβαρύτη παράγει μια πολύπλοκη Γουμένισσα με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, με αρώματα κόκκινων φρούτων, βοτάνων, φυτικών στοιχείων και μπαχαρικών, με υψηλή οξύτητα και μέτριο προς γεμάτο σώμα.

Grand Cuvée, Αγιωργίτικο, Κτήμα Σκούρα, Νεμέα 18,11 €

Το μεγάλο Cuvée του οινοποιείου Σκούρα είναι μια Νεμέα, ένα Αγιωργίτικο με συμπύκνωση κόκκινου και μαύρου φρούτου, αρώματα τσαγιού, μπαχαρικών και καπνού. Η οξύτητα είναι ισορροπημένη, οι τανίνες υψηλές και το σώμα μέτριο προς γεμάτο.

Τσιγκέλω, Μαυροδάφνη, Οινοποιείο Ρούβαλη, Αίγιο 16,20 €

Η δεύτερη γενιά του οινοποιείου Ρούβαλη, η Θοδώρα και ο άντρας της Αντώνιος έχουν αναλάβει τα ηνία, διαγράφοντας μια νέα πορεία. Η Τσιγκέλω είναι ο καλύτερος κλώνος της ποικιλίας Μαυροδάφνη, ένα κρασί με κόκκινο και μαύρο φρούτο, μπαχαρικά και βοτανικά στοιχεία, με δροσερή οξύτητα, μέτριες τανίνες και μέτριο προς γεμάτο σώμα.

Κι ένα επιδόρπιο για φινάλε

Μοσχάτο Ρίου-Πατρών, Οινοποιία Παρπαρούση, Πάτρα 17,40 €

Το οικογενειακό οινοποιείο Παρπαρούση βρίσκεται στην Πάτρα και είναι γνωστό για τα εξαιρετικά ερυθρά κρασιά του, το φοβερό απόσταγμα του και φυσικά το τρομερό γλυκό κρασί του από την ποικιλία Μοσχάτο. Το τελευταίο είναι ένα κρασί κεχριμπαρί, με αρώματα γλυκών ανθέων, μαρμελαδιασμένων πυρηνόκαρπων και τροπικών φρούτων, μελιού και κερήθρας, με μέτρια οξύτητα και γεμάτο, πληθωρικό σώμα.

Πηγή: Γαστρονόμος