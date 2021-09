Χαρούμενο Μωσαϊκό

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ αινιγματικού Ιρανοαμερικανού καλλιτέχνη Αmir H. Fallah μοιάζουν με ένα μωσαϊκό προσωπικών αναμνήσεων και θέσεων, εικόνων από την ποπ κουλτούρα και στοιχείων παραδοσιακής τέχνης. Οπτικά πλούσια και χαρούμενα, παραπλανούν με την πρώτη ματιά ως προς την ποιητική περίσκεψη στη σύνθεσή τους. H χρονοβόρα, ωστόσο, και κοπιαστική διαδικασία παραγωγής κάθε έργου «κρύβει» και την ενδελεχή έρευνα πίσω από τα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν το καθένα από αυτά. Ο Fallah ξεκινά πάντα συλλέγοντας αναρίθμητα αποκόμματα από σκίτσα, φωτογραφίες και μοτίβα, τα συνθέτει σε κολάζ και στη συνέχεια τα διασκευάζει σε πολυστρωματικά, εξαιρετικά σύνθετα συναρμολογήματα στο Photoshop. Τελικά, τα αρχεία αυτά αναπαράγονται δεξιοτεχνικά πάνω στους καμβάδες, σχολιάζοντας θέματα ταυτότητας, πατροπαράδοτης κληρονομιάς, πολιτιστικών αξιών, εμπορευματοποίησης του οπτικού μας πλέγματος. Στην πρώτη του ατομική έκθεση στην Αθήνα, με τίτλο You can’t teach what you don’t know, ο ανήσυχος δημιουργός παρουσιάζει μια σειρά αλληγορικών έργων που μπορούν να ιδωθούν ως κωδικοποιημένα μηνύματα, απολαυστικά στη θέαση, τα οποία ο κάθε δέκτης μπορεί να ερμηνεύσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Από 07/09 έως 04/10, Δύο Χωριά Project Space, Μαντζουράκη 16, diohoria.com