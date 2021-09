Vassilina: «Τα τραγούδια μου μιλούν για τη σχέση με το σώμα μου»

Αυτοπροσδιορίζεται ως μουσικός παραγωγός και songwriter. Έχοντας πάρει πτυχίο ψυχολογίας από το ΑΠΘ, αποφάσισε να στραφεί στις μουσικές σπουδές, τις οποίες ολοκλήρωσε στο Λονδίνο. Η VASSIŁINA κάνει, λέει, «ηλεκτρονική-pop μουσική για να ακούς και να ζεις το δράμα σου». Πρόσφατα μετακόμισε στην Αθήνα, η πόρτα του Λoνδίνου όμως, βεβαιώνει, δεν έχει κλείσει. «Ίσως ξαναγυρίσω, ίσως πάω αλλού. Θα δείξει. Το ιδανικό θα ήταν να ζω στη χώρα μου και να μπορώ να κάνω περιοδείες έξω. Η αγορά στην οποία απευθύνεται η μουσική μου είναι μεγαλύτερη σε άλλες χώρες. Το 2021, βέβαια, δεν έχει και πολλή σημασία πού είναι η βάση σου».

Ποιοι καλλιτέχνες σε έχουν καθορίσει;

Η Björk, η Sevdaliza, η FKA twigs και η Αrca. Ο ήχος μου έχει επηρεαστεί πολύ από jazz, synth-pop, post-punk και musical theatre ακούσματα, αλλά και από το σινεμά.

Τα τραγούδια στο πρώτο σου άλμπουμ μιλούν για το ανθρώπινο σώμα και τους τρόπους με τους οποίους τα όριά του μπορούν να παραβιαστούν.

Η θεματική των τραγουδιών μου περιστρέφεται γύρω από τη σχέση που έχω με το σώμα μου. Η ιδέα του Fragments ξεκίνησε από τη δική μου αναζήτηση των ορίων, μια αναζήτηση βαθιά βιωματική. Aν πάρουμε ως δεδομένο ότι το δέρμα και το σώμα είναι το καταφύγιό μας, το μέρος όπου θα έπρεπε να νιώθουμε ασφαλείς, τι γίνεται όταν κάποιες καταστάσεις σε κάνουν να νιώθεις ξένη μέσα στο ίδιο σου το σώμα; Όταν το μέσα σου θέλει να ξεπεράσει τα όρια του δέρματός σου; Τι γίνεται αν κατακερματίσουμε τον εαυτό μας; Από αυτό ακριβώς το συναίσθημα γεννήθηκαν κομμάτια του δίσκου, όπως τα My heart is empty, Floating Bones, Sexyless, Save me, ακόμα και το Ατυχήσαμε.

Το Ατυχήσαμε είναι το μοναδικό ελληνικό τραγούδι στον δίσκο.

Πολλές φορές δεν αρκεί μια γλώσσα για να εκφράσει όλα αυτά που θα ήθελε κάποιος να πει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επιλογή της γλώσσας λειτούργησε ως έμφαση στην έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ δύο ανθρώπων, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Με ποια προσωπικά σου τραύματα έπρεπε να συμφιλιωθείς για να φτιάξεις αυτό το άλμπουμ;

Το Fragments γράφτηκε τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής μου. Όπως άλλαζα εγώ, άλλαζε μαζί και ο ήχος μου. Φυσικά, υπάρχουν και κομμάτια που μιλούν για ανεκπλήρωτους έρωτες και λάθος ανθρώπους, όμως ως σύνολο μιλάει για την εμπειρία της αναζήτησης του εαυτού μου. Αν συμφιλιώθηκα με κάτι, αυτό ήταν να αποδέχομαι το σώμα και τις φοβίες του. Ως άνθρωπος, σωματοποιώ πολύ έντονα τα συναισθήματα και τα βιώματά μου. Μου πήρε χρόνια να συνειδητοποιήσω ότι ο λόγος που ένιωθα τόσο ξένη μέσα στο σώμα μου ως γυναίκα ήταν αποτέλεσμα της χρόνιας εσωτερικευμένης αντικειμενικοποίησης και αστυνόμευσής του. Το Sexyless, για παράδειγμα, είναι ένα καθαρά ειρωνικό και έντονα βιωματικό κομμάτι, που μιλάει για τα όρια και τις ταμπέλες που σου φοράει το male gaze.

Τι να περιμένουμε από το επερχόμενο live σου;

Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιάσω ολοκληρωμένα τον νέο μου δίσκο στην Αθήνα. Χαίρομαι, επίσης, που θα συνεργαστώ με την αγαπημένη μου drag performer TAMMY TSANAKA. Το visual κομμάτι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς μου, γι’ αυτό απολαμβάνω ιδιαίτερα όταν συνεργάζομαι με άλλους performers, χορευτές και visual artists.