Από την Venezia στην Καλλιθέα: Ο Ελληνοαμερικανός που θέλει να κάνει το ποδόσφαιρο μόδα

«Είμαστε η χώρα του Δάντη, αλλά και του Μακιαβέλι», λέει ένας από τους ποδοσφαιριστές της ιταλικής ομάδας του Καστέλ ντι Σάνγκρο, ένας από τους τοπικούς ήρωες του ομώνυμου γραφικού χωριού στην περιφέρεια Αμπρούτσο, στη Νότια Ιταλία. Το καλοκαίρι του 1996, η μικρή ομάδα έκανε ένα μεγάλο θαύμα και, για πρώτη φορά στην ιστορία της, προκρίθηκε στη Serie B, τη δεύτερη κατηγορία ποδοσφαίρου στην Ιταλία μετά τη Serie A, το θρυλικό Καμπιονάτο.

Ο Τζόε Μακ Γκίνις, Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, αγάπησε το ποδόσφαιρο μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 και, όταν δύο χρόνια αργότερα πληροφορήθηκε το κατόρθωμα της ομάδας του Καστέλ ντι Σάνγκρο, αποφάσισε να ταξιδέψει σε αυτό το χωριό των 5.000 κατοίκων, να περάσει έναν ολόκληρο χρόνο εκεί για να καταγράψει αυτή τη μοναδική στα χρονικά ιστορία. Το βιβλίο του με τίτλο Τo θαύμα του Καστέλ ντι Σάνγκρο αφηγείται την άνιση μάχη της ομάδας απέναντι στις πιθανότητες, μια μάχη αντάξια εκείνης του Δαβίδ και του Γολιάθ, ενώ οι χαρακτήρες θα μπορούσαν να έχουν βγει από μυθιστόρημα του Μάριο Πούζο – πρόκειται για ένα συναρπαστικό βιβλίο, ακόμη και για τους μη φαν του αθλήματος. H ομάδα του Καστέλ ντι Σάνγκρο έγινε για το ιταλικό ποδόσφαιρο ένα σύμβολο.

Tα τελευταία χρόνια, η ποδοσφαιρόφιλη Ιταλία γίνεται μάρτυρας ενός αντίστοιχου θαύματος εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, με την ιστορική πλην ταλανισμένη ομάδα της Βενέτσια να αγωνίζεται στο Καμπιονάτο, να κλέβει καρδιές και οπαδών άλλων ομάδων, αλλά και να δημιουργεί μόδα με τις φανέλες της. Ένας από τους βασικούς συντελεστές αυτού του θαύματος είναι Έλληνας: Ο Τεντ Φιλιππάκος, Chief Marketing Officer της Βενέτσια, μας μίλησε για μια ιστορία επιτυχίας που μπορεί να έχει συνέχεια και στα ελληνικά ποδοσφαιρικά πράγματα, όπως θα διαβάσετε παρακάτω.

Οι οπαδοί της Βενέτσια βλέπουν την ομάδα τους να έχει κερδίσει τη συμπάθεια των Ιταλών φιλάθλων, χάρη και στη Θεοπίστη Πουρλιοτοπούλου, που πρωταγωνιστεί στις καμπάνιες της ομάδας για τις ιδιαίτερες φανέλες της (shop.veneziafc.it). © Nicolò De March

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΒΕΝΕΤΙΑ

Η ομάδα της Βενετίας ιδρύθηκε το 1907 και ήταν από τις καλύτερες στην Ιταλία μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη χρυσή εποχή της είχε κατακτήσει το Κύπελλο Ιταλίας τη σεζόν 1940-41, αλλά και την τρίτη θέση στη Serie A την επόμενη χρονιά. Στη δεκαετία του ’60 η ομάδα έπεσε στη Serie B και ακολούθησε μια σκοτεινή περίοδος με περισσότερους υποβιβασμούς. Το 1986, ο επιχειρηματίας Μαουρίτσιο Ζαμπαρίνι ανέλαβε την ομάδα και την ανέβασε ξανά στην πρώτη κατηγορία, αλλά, όταν την εγκατέλειψε για να αναλάβει την ομάδα του Παλέρμο, η Βενέτσια κήρυξε πτώχευση. Αυτή τη σεζόν, η ομάδα βρίσκεται ξανά στη Serie A για πρώτη φορά έπειτα από 19 χρόνια. «Είμαστε μια φρέσκια ιστορία σε αυτό το περιβάλλον και έχουμε διαφοροποιηθεί ως brand. Δεν είχαμε ποτέ εχθρούς και αντιμετωπίζουμε τους αντιπάλους μας με σεβασμό και ευγενή άμιλλα», λέει ο κ. Φιλιππάκος. «Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα πολλοί φίλαθλοι του ιταλικού ποδοσφαίρου να μας υποστηρίζουν ως τη δεύτερη αγαπημένη ομάδα τους και οπαδοί της Γιουβέντους, της Μίλαν και της Ίντερ να αγοράζουν τις φανέλες της Βενέτσια. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στο ιταλικό ποδόσφαιρο».

Παιδί μεταναστών, Έλληνα πατέρα και Ελληνοϊταλίδας μητέρας, ο Τεντ Φιλιππάκος μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και άρχισε να παρακολουθεί το ελληνικό και το ιταλικό ποδόσφαιρο προσπαθώντας να «συνδεθεί» με τις ρίζες του. Το γεγονός ότι ο αδερφός του, Πέτρος, υπήρξε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής –πέρασε από ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Άρη και Εθνικό μεταξύ 2004 και 2006– τον «μύησε» και στον κόσμο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. «Ξεκίνησα να δουλεύω ως ατζέντης παικτών, πρώτα με τον αδερφό μου και στη συνέχεια με άλλους, αλλά δεν μου άρεσε αυτή η δουλειά, γιατί έκανε το ποδόσφαιρο να μοιάζει με συναλλαγή. Αργότερα, έγινα καθηγητής στο New York University, εστιάζοντας στο marketing και στο σημείο τομής μεταξύ του ποδοσφαίρου, της κοινωνίας και της κουλτούρας», μου λέει. «Έχω βρει πολλή ομορφιά στο ποδόσφαιρο.



Η κίνηση των σωμάτων που μοιάζει με μπαλέτο, η τέχνη του αυτοσχεδιασμού και η τεχνική των χαρισματικών παικτών, τα οπτικά ερεθίσματα από τα χρώματα στις φανέλες και τις σημαίες, το θέατρο της νίκης και της ήττας, οι ήρωες και οι “κακοί”, η χαρά και ο πόνος, οι πλούσιες ιστορίες και οι κουλτούρες γύρω από αυτό το άθλημα σε όλο τον κόσμο, που είναι τόσο διαφορετικές, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύουν πως μοιραζόμαστε κάτι θεμελιώδες ως άνθρωποι – πρόκειται για τη δύναμη που έχει αυτό το άθλημα να ενώνει τους ανθρώπους, να δημιουργεί το αίσθημα του ανήκειν και της υπερηφάνειας μέσα σε μια κοινότητα».

ΣΧΕΣΗ ΒΑΘΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Κλοτσιά. Αυτό σημαίνει η λέξη «calcio» στα ιταλικά και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για το ποδόσφαιρο. Πάθος, πυγμή, πάλη, όλα όσα έρχονται συνειρμικά στο μυαλό ακούγοντας αυτή τη λέξη συνδέονται άμεσα και με την κουλτούρα του ποδοσφαίρου στην Ιταλία. «Υπάρχουν πολλές όψεις σε αυτό το φαινόμενο, αλλά μπορώ να ξεχωρίσω κάποιες. Ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ αντιπροσωπεύει μια πόλη και μια κοινότητα ανθρώπων. Για αρκετούς, αυτή η σχέση είναι πολύ προσωπική και στενά συνδεδεμένη με την ταυτότητά τους. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό είναι ευαίσθητο ζήτημα και η παράδοση είναι σημαντική, γενικά, στην Ιταλία». Όσο για τη Βενέτσια, υπάρχουν πολλά που την κάνουν ξεχωριστή για τους οπαδούς της. «Είμαστε τυχεροί που έχουμε ένα από τα πιο ιδιαίτερα γήπεδα στον κόσμο – το Στάντιο Πέντσο βρίσκεται στη Λιμνοθάλασσα, δίπλα από τον χώρο όπου διεξάγεται η ιστορική Μπιενάλε, και είναι προσβάσιμο με πλοίο και με τα πόδια. Υπάρχει, λοιπόν, η μακρόχρονη παράδοση των φιλάθλων της Βενέτσια που περπατούν ανάμεσα στα κανάλια για να φτάσουν στο γήπεδο και στη διαδρομή πίνουν και μερικά spritz», λέει ο κ. Φιλιππάκος. «Αν έχεις επιλέξει να υποστηρίζεις τη Βενέτσια αντί για τη Γιουβέντους ή τη Μίλαν, είναι θέμα τοπικής υπερηφάνειας και ζήτημα αρχών, και αυτό είναι υπέροχο. Η μαγευτική ομορφιά της πόλης και το θαύμα της ύπαρξής της συνεχίζουν να με εκπλήσσουν, όσος χρόνος κι αν έχει περάσει από τότε που ήρθα να μείνω εδώ. Υπάρχει ο επιφανειακός τουρισμός που, δυστυχώς, κυριαρχεί στο μυαλό του κόσμου, αλλά η αληθινή Βενετία που κρύβεται από κάτω είναι ξεχωριστή. Αγαπώ την ηρεμία, την οικειότητα και τις απλές καθημερινές απολαύσεις που προσφέρει αυτή η πόλη».

Ο Ελληνοϊταλός Φραντσέσκο Χρήστος Ρουγκιέρο στην καμπάνια της εμφάνισης με τη σημαία της Βενετίας. Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις διατίθεται στη ΜΚΟ Save Venice. ©Emanuele ferrari

Η ΦΑΝΕΛΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ

Ο Τεντ Φιλιππάκος αρχικά συνεργάστηκε με τη Βενέτσια το 2016 ως Chief Executive Officer. «Εκείνη τη χρονική περίοδο η ομάδα είχε προβιβαστεί στη Serie C, ενώ έβγαινε από την τρίτη χρεοκοπία της μέσα σε 10 χρόνια. Μπορεί να μην ακούγεται δελεαστικό, αλλά εγώ είδα έναν λευκό καμβά – την ευκαιρία να αναγεννηθεί ένα ιστορικό ποδοσφαιρικό κλαμπ και να δημιουργήσω ένα σύγχρονο όραμα ποδοσφαίρου και κουλτούρας σε μία από τις σημαντικότερες πόλεις παγκοσμίως. Σε σύντομο διάστημα σημειώσαμε αρκετές επιτυχίες και προαχθήκαμε στη Serie B, αλλά δεν είχα πίστη στον πρόεδρο της ομάδας, οπότε αποχώρησα και ήρθα να μείνω στην Αθήνα. Όταν η ιδιοκτησία της Βενέτσια απομάκρυνε τον τότε πρόεδρο, επέστρεψα ως CMO και πλέον αγωνιζόμαστε στη Serie A».

H Venezia FC, όμως, δεν έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες μόνο εντός γηπέδου. Οι φανέλες της ομάδας που έχουν λανσαριστεί από τότε που ανέλαβε ο Τεντ Φιλιππάκος τη νέα θέση του, έχουν γίνει από μόνες τους ένα πολιτιστικό φαινόμενο, με τις εντυπωσιακές καμπάνιες τους, τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν σε αυτές –μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Θεοπίστη Πουρλιοτοπούλου, ανιψιά παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ– και τα ασυναγώνιστα σχέδιά τους, σημειώνοντας ρεκόρ κερδών και κατακτώντας το ίντερνετ. «Η Βενετία βρίσκεται στην καρδιά του brand και επηρεάζει όλη την αισθητική, την εμφάνιση, την αίσθηση και τη φύση όλων όσα κάνουμε ως ομάδα. Και οι τέσσερις εμφανίσεις αυτής της σεζόν έχουν σχέση με την ιστορία, την κουλτούρα και την εικονογραφία της Βενετίας. Το μοτίβο της φανέλας των γηπεδούχων είναι εμπνευσμένο από βενετσιάνικους τοίχους και δημιουργήθηκε με βάση τις φωτογραφίες που τραβήξαμε από παλιά κτίρια γύρω από τη Λιμνοθάλασσα, ενώ τα χρυσά αστέρια της φανέλας είναι από την εμβληματική Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Η φανέλα για τα παιχνίδια εκτός έδρας έχει ένα επαναλαμβανόμενο τριγωνικό μοτίβο που είναι αναφορά στην παράδοση των βενετσιάνικων μωσαϊκών. Για να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό, η καμπάνια γυρίστηκε στο μωσαϊκό της στοάς Ca’d’Oro, στο ιστορικό παλάτι του Μεγάλου Καναλιού. Ένα μέρος των εσόδων από την τρίτη εμφάνιση με τη θεματική της βενετσιάνικης Λιμνοθάλασσας διατίθεται στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό We are here Venice, που έχει στόχο να εξασφαλίσει το μέλλον της πόλης, ενώ μέρος των εσόδων από τη φανέλα με τη σημαία της Βενετίας δίνεται στον οργανισμό Save Venice, με στόχο τη διατήρηση της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της Βενετίας. Όλα αυτά συνδέονται με την αποστολή της ομάδας ως πρέσβειρας της Βενετίας», εξηγεί. «Στόχος με αυτές τις καμπάνιες μας είναι να αφηγηθούμε μια ιστορία και να εκφράσουμε το αίσθημα πίσω από αυτό το brand. Να υπερβούμε τα όρια του ποδοσφαίρου».

Το Στάντιο Πέντσο στη Λιμνοθάλασσα της Βενετίας είναι η έδρα της ομάδας, προσβάσιμο και διά θαλάσσης, ενώ φιλοξενεί 11.150 πιστούς φιλάθλους.

Η ΟΜΑΔΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΔΑ

Ο Τεντ Φιλιππάκος και η Βενέτσια φαίνεται να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά σε αυτή την προσέγγισή τους, καθώς το ενδιαφέρον για τις εμφανίσεις των ποδοσφαιρικών ομάδων έχει εκτιναχθεί στα ύψη τελευταία, με μεγάλους οίκους μόδας να θέλουν να μπουν στο παιχνίδι και σχεδιαστές να εμπνέονται από την κουλτούρα του ποδοσφαίρου για τις νέες συλλογές τους. «Οι εμφανίσεις των ποδοσφαιρικών ομάδων έχουν γίνει της μόδας για διάφορους λόγους. Ο κόσμος της σύγχρονης τέχνης, ο κόσμος της μουσικής, της μόδας συνεχίζουν να έχουν αναφορές και να συνδέονται με ποδοσφαιρικές ομάδες, την κουλτούρα, την εικονογραφία και τις προσωπικότητες του χώρου. Επιπλέον, οι εμφανίσεις και τα ποδοσφαιρικά προϊόντα σχετίζονται με το streetwear και το athleisure στιλ που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια στη μόδα, οι σχεδιαστές αντιλαμβάνονται πως το ποδόσφαιρο είναι μέρος της ποπ κουλτούρας και της διασκέδασης ενός παγκόσμιου νεανικού κοινού, ενώ οι φίλαθλοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ασία αντιλαμβάνονται πως τα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κλαμπ έχουν μεγάλη κληρονομιά και πρεστίζ».

Όσο για την έκπληξη που ακούει στο όνομα Θεοπίστη Πουρλιοτοπούλου, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις πρωταγωνιστώντας στην καμπάνια για τις εμφανίσεις της Venezia FC για τη σεζόν 2021/2022, ο κ. Φιλιππάκος δηλώνει υπερήφανος για ακόμη μία φορά, τόσο ως Έλληνας όσο και ως συντελεστής αυτού του rebranding της ομάδας. «Αυτή η καμπάνια ήταν πολύ σημαντική για την ομάδα, επομένως μου πήρε αρκετό χρόνο να καταλήξω στο ποιο θα ήταν το κεντρικό πρόσωπό της, αλλά ήταν η Θεοπίστη πραγματικά που με ενέπνευσε. Ήμουν τόσο πεπεισμένος που δεν ήθελα να μπω σε συζητήσεις με τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τα οικονομικά της ομάδας για το γεγονός ότι θα πληρώναμε επιπλέον για να φέρουμε κάποιον από το εξωτερικό, ενώ έχουμε τόσο όμορφα πρόσωπα και στην Ιταλία. Επομένως, αποφάσισα να καλύψω με δικά μου έξοδα το αεροπορικό της εισιτήριο και, προφανώς, χαίρομαι που για ακόμη μία φορά ακολούθησα το ένστικτό μου. Η Θεοπίστη ήταν θεμελιώδης στην επιτυχία που είχε το λανσάρισμα της φανέλας των γηπεδούχων και της τρίτης φανέλας της Βενέτσια. Για την καμπάνια της τέταρτης φανέλας, η Θεοπίστη μού πρότεινε τον Ελληνοϊταλό Φραντσέσκο Χρήστο Ρουγκιέρο, ο οποίος επίσης μου άρεσε πολύ. Δεν ήταν στοχευμένη απόφαση να χρησιμοποιήσουμε μοντέλα από την Ελλάδα, ήταν κάτι που συνέβη οργανικά. Από την περίοδο που έμεινα στην Αθήνα, λίγα χρόνια πριν, τα μοντέλα και τα ταλέντα από την Ελλάδα βρίσκονται πάντα στο ραντάρ μου».

Μια νέα εποχή έχει ξεκινήσει στο θρυλικό «Ελ Πάσο», την έδρα της ομάδας της Καλλιθέας, που διεκδικεί φέτος την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ «ΚΑΛΛΙΘΕΑ»

Δεν είναι, όμως, μόνο αυτά που βρίσκονται στο ραντάρ του Φιλιππάκου. «Τον προηγούμενο χρόνο ηγήθηκα της εξαγοράς της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καλλιθέας, με επενδυτή τον Άντριου Μπάρογουεϊ από τις ΗΠΑ και τον Τζον Γκόλντμαν, έναν συνεργάτη μου χρόνων που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βενέτσια. Η τρέχουσα σεζόν 2021/2022 είναι η πρώτη για εμάς και είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί προς το παρόν, έχοντας ως πρόκληση την πρόκρισή μας στη Super League, χάρη στις προσπάθειες του αδερφού μου, Πέτρου Φιλιππάκου, του προπονητή μας, Λεωνίδα Βόκολου, και πολλών άλλων που δουλεύουν με τους παίκτες μας. Είτε το πετύχουμε είτε όχι, θα εκφράσουμε περισσότερες από τις ιδέες μας την επόμενη σεζόν, ενώ τώρα έχουμε επικεντρωθεί κυρίως στο αθλητικό και το επιχειρηματικό κομμάτι. Ακόμη κι αν είναι σε μικρή κλίμακα, το όνειρό μου για την Καλλιθέα είναι να αποτελέσει μια δύναμη θετικής αλλαγής που θα βοηθήσει να επαναπροσδιοριστεί η θέση του ελληνικού ποδοσφαίρου στην κοινωνία, δουλεύοντας όχι ως αντίπαλοι, αλλά ως συνεργάτες με τις μεγάλες ομάδες και τους βασικούς ενδιαφερομένους σε αυτό το άθλημα».

Ο Τεντ Φιλιππάκος εφάρμοσε στη Βενετία το όραμά του για το ποδόσφαιρο. Επόμενος σταθμός η Καλλιθέα. ©Εthan white

Ποιες είναι οι αλλαγές που θα ήθελε να δει στο ελληνικό ποδόσφαιρο; «Αν η επιδίωξη για κάθε μεγάλη αθλητική διοργάνωση είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των εσόδων, τότε η Super League έχει αποτύχει. Η ευαισθησία σε ζητήματα marketing και branding είναι εκτός πραγματικότητας εδώ και καιρό, και αυτό, για να το θέσω απλά, μεταφράζεται σε απώλεια χρημάτων, ενώ παράλληλα οι δομές δεν επιτρέπουν στο προϊόν να γίνεται ενδιαφέρον και πολύτιμο για τους φιλάθλους και τους εμπορικούς συνεργάτες, κάτι που θα αποτελούσε και καλή συνθήκη για να αποδίδουν με επιτυχία οι ομάδες στην Ευρώπη και να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ελίτ διαγωνιστικούς θεσμούς. Το marketing στο ελληνικό ποδόσφαιρο και οι αγωνιστικές αποτυχίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, καθώς το ένα συνεχώς τροφοδοτεί το άλλο. H UEFA έχει συστηματικά καθιερώσει πρωτοφανείς ανταγωνιστικές και οικονομικές ανισότητες για χάρη των τοπ 5 ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων, αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα έχει χειροτερέψει την κατάσταση και από μόνο του. Από το 2004, η πτώση από την 7η στη 18η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης πρωταθλημάτων, η οποία καθορίζει την πρόσβαση σε ελίτ αναμετρήσεις, αποτελεί μέγιστη αποτυχία και έχει καταστροφικές και στενάχωρες επιπτώσεις στο αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο των μεγάλων ομάδων, οι οποίες επηρεάζουν στη συνέχεια και τις μικρότερες. Δεν έχει νόημα να μιλήσω για την Καλλιθέα σε αυτή τη συζήτηση. Για την ώρα, είμαστε μια μικρή ομάδα στη δεύτερη κατηγορία. Αλλά, αν τα καταφέρουμε και προβιβαστούμε, πιστεύω ότι οι κορυφαίες ομάδες θα πρέπει να ενθουσιαστούν που θα μας έχουν συνεργάτες στην προσπάθεια να ενδυναμώσουμε το πρωτάθλημα».

Η κλιματική αλλαγή απειλεί να μετατρέψει τη Βενετία σε σύγχρονη χαμένη Ατλαντίδα και η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο μοιάζει να βυθίζει τους φιλάθλους, όσους πραγματικά αγαπάμε την μπάλα και την κουλτούρα γύρω από αυτήν, σε απόγνωση. Όσο υπάρχουν, όμως, ιστορίες σαν αυτήν της Βενέτσια, όσο υπάρχουν και ήρωες μικρών κοινοτήτων που αντιστέκονται σθεναρά όπως εκείνο το μικρό γαλατικό χωριό του Αστερίξ, τότε η ελπίδα πάντα θα επιπλέει.