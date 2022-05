Αμβλώσεις στις ΗΠΑ: Το Χόλιγουντ εξοργίζεται στο Twitter

To 1970, η άμβλωση στο Τέξας ήταν νόμιμη μόνο στην περίπτωση που οι γυναίκες που κυοφορούσαν, βρίσκονταν σε κίνδυνο. Η «Τζέιν Ρόου» (ψευδώνυμο της Νόρμα ΜακΚόρβεϊ, καθώς η ανωνυμία κατοχυρώνεται από τον νόμο) θέλησε να προχωρήσει σε άμβλωση, αλλά ο νόμος δεν της επίτρεπε κάτι τέτοιο. Μήνυσε τον εισαγγελέα της επαρχίας του Ντάλας Χένρι Γουέιντ που επίβλεπε την εφαρμογή του νόμου. Το 1971, το Ανώτατο Δικαστήριο των Η.Π.Α. συμφώνησε στην ακρόαση της υπόθεσης και το 1973, έβγαλε την απόφασή του που νομιμοποιεί την άμβλωση σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, προστατεύοντας έτσι συνταγματικά το δικαίωμα των γυναικών στην ιδιωτικότητα. Η απόφαση – σταθμός στην αμερικανική χώρα έμεινε γνωστή ως Roe v. Wade (Ρόου εναντίον Γουέιντ).

Ρεπορτάζ του Politico επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός προσχεδίου στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ που δείχνει πως έχει διεξαχθεί ψηφοφορία που ανατρέπει την ιστορική απόφαση. Η διαρροή του εγγράφου έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις και διαδηλώσεις στις μεγαλύτερες αμερικανικές πόλεις, κρατώντας πανό με συνθήματα για το αναφαίρετο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος των γυναικών. Να σημειωθεί πως το Ανώτατο Δικαστήριο διαθέτει πλειοψηφία συντηρητικών δικαστών.

Στον απόηχο του θορύβου της ανατροπής της ιστορικής απόφασης, πολιτικοί και αστέρες από τον χώρο του θεάματος εκφράζουν την οργή τους απέναντι σε αυτή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με κάποιους από αυτούς να αποφασίζουν προσωπικές ιστορίες, όπως η μουσικός Φίμπι Μπρίτζερς.

Η 19χρονη τραγουδίστρια Ολίβια Ροντρίγκο διέκοψε για μια στιγμή την συναυλία της στην Ουάσινγκτον για να εκφράσει την αντίθεσή της στην αλλαγή του νόμου, σύμφωνα με το Pitchfork. «Τα σώματά μας δεν πρέπει να βρίσκονται ποτέ στα χέρια των πολιτικών. Ελπίζω ότι μπορούμε να υψώσουμε τις φωνές μας, για να προστατεύσουμε το δικαίωμά μας, να έχουμε μια ασφαλή άμβλωση, το οποίο είναι ένα δικαίωμα που τόσο πολλοί άνθρωποι πριν από εμάς έχουν αγωνιστεί σκληρά για να το αποκτήσουν».

“Our bodies should never be in the hands of politicians. I hope we can raise our voices to protect our right, to have a safe abortion, which is a right that so many people before us have worked so hard to get.”

— Olivia Rodrigo tonight at her SOUR Tour show in Washington, DC pic.twitter.com/seVGC1CD6o

— Pop Crave (@PopCrave) May 5, 2022