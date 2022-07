Ντέμπορα Σεγκούν: Θραύσματα γυναικών στην Γκαλερί Breeder

«Δεν έδωσα στον εαυτό μου την ευκαιρία να με ερωτευτεί, γιατί δεν πίστευα ότι το άξιζε», λέει η Νιγηριανή καλλιτέχνις Ντέμπορα Σεγκούν. Αντλώντας από προσωπικά της βιώματα, η Σεγκούν προτείνει μια διαφορετική απεικόνιση της γυναικείας μορφής, κλονίζοντας τις στερεότυπες αφηγήσεις της καλλίγραμμης γυναίκας όπως αποτυπώνεται στην τέχνη αλλά και στα σύγχρονα κείμενα. Στην προηγούμενη σειρά ζωγραφικών έργων της, με τίτλο Ηow to fall in love, αναρωτιόταν πώς μπορεί κανείς να αγαπήσει κάτι που δεν έχει πλήρως αποδεχτεί. Σχολίαζε πως η αγάπη έρχεται εύκολα, όταν κοιτάμε τους άλλους, αλλά «σκοντάφτει» στην εικόνα μας, στα σημεία που μας κάνουν να ντρεπόμαστε. Η διαδικασία της μεταμόρφωσης και της αποδοχής του εαυτού είναι κεντρική στις αναζητήσεις της και «ποτίζει» και το νέο σώμα δουλειάς που παρουσιάζει στην αθηναϊκή Breeder. Στην έκθεση You Keep Going Through It, I’m Just Coming Back From It προχωρά ένα βήμα παρακάτω, εξερευνώντας το υφέρπον άγχος που συνοδεύει κάθε αλλαγή. Οι «κατακερματισμένες», υπερβολικές γυναίκες της μας ζητούν να δείξουμε εμπιστοσύνη στον πόνο που προκαλούν οι αλλεπάλληλες αλλαγές που βιώνουμε και στην προσωπική ανάπτυξη που τελικά αυτές επιφέρουν.

INFO

Από 14/07 έως 31/08, The Breeder, Ιάσονος 45, thebreedersystem.com