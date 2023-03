«Αδέρφια της θλίψης»

Σε αντίθεση με την Πυξίδα, το πιο γνωστό του μυθιστόρημα που κέρδισε το 2015 το βραβείο Γκονκούρτ, ο Ματίας Ενάρ φαίνεται ότι έχει αδυναμία στους πιο πληθωρικούς τίτλους. Έτσι, μετά το Μίλησέ τους για μάχες, για ρηγάδες και για ελέφαντες (που αποτελεί δάνειο από μια φράση του Κίπλινγκ), σήμερα διαβάζουμε το Ετήσιο συμπόσιο της συντεχνίας των νεκροθαφτών. Με δυο λόγια, ένας διδακτορικός φοιτητής εγκαθίσταται για τις ανάγκες της έρευνάς του σε ένα χωριό της γαλλικής επαρχίας, ένα μέρος που, όπως μαθαίνουμε στην πρώτη κιόλας φράση, στο εξής θα το αποκαλεί Άγρια Σκέψη. Εκεί θα πρέπει να ξεχάσει τον πολιτισμό των πόλεων και να γνωρίσει τη φύση. Να κοιτάξει στα μάτια τους ανθρώπους γύρω του. Να μάθει καλύτερα τον εαυτό του. Το εξαιρετικό που συμβαίνει και αποτελεί την ταυτότητα του βιβλίου, είναι αυτό που δηλώνεται στον τίτλο. Ένα οργιώδες τριήμερο συμπόσιο νεκροθαφτών, με κουβέντες και μυθικές καταναλώσεις τροφής και αλκοόλ, το οποίο οργανώνεται από τον δήμαρχο και ιδιοκτήτη του τοπικού γραφείου τελετών: «Είναι η Εκεχειρία! Ω θάνατε, κρέμασε το δρεπάνι σου! Λυπήσου τον πόνο μας! Ας σταματήσει για λίγο να γυρίζει ο Τροχός!» φωνάζει στην εισαγωγική του τοποθέτηση. «Ας αναγαλλιάσουμε, αδέρφια της θλίψης, κι ας μασκαρέψουμε τα μακρουλά μας πρόσωπα με γέλια τερατώδη!» Εκτός από μια καλογραμμένη φάρσα που ισορροπεί στα όρια της φυσιολατρίας, του παγανισμού και του σχολιασμού του δυτικού τρόπου ζωής, ο Ενάρ παράλληλα αποτίνει έναν φόρο τιμής στην ιστορία των γαλλικών γραμμάτων, με τον Γαργαντούα του Ραμπελαί να συναντά τις απόψεις του Ρουσσώ και του Κλοντ Λεβί-Στρος, βαδίζοντας στα ίχνη των αφηγήσεων του Ουγκώ και του Δουμά.

Τα μυθιστορήματα του Ματίας Ενάρ κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Στερέωμα, σε μετάφραση της Σοφίας Διονυσοπούλου.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ

Η Μπέρναρντιν Εβαρίστο (του ήδη κλασικού και βραβευμένου με Μπούκερ Κορίτσι, Γυναίκα, Άλλο) αναμένεται για μια συζήτηση στη Στέγη (27/03) και έως τότε ίσως προλαβαίνετε να ρίξετε μια ματιά στο καινούργιο της βιβλίο, Ξανθές ρίζες, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg.

ΕΙΔΗΣΗ

Το ίδρυμα που επιμελείται το έργο του Ίαν Φλέμινγκ προτίθεται να επανεκδώσει τις περιπέτειες του Τζέιμς Μποντ, παρεμβαίνοντας σε «προβληματικά» σημεία που γράφτηκαν χωρίς ίχνος πολιτικής ορθότητας. Δεν ξέρω, βέβαια, πόσο πολιτικώς ορθή είναι και αυτή η πρωτοβουλία.

ΣΙΝΕΜΑ

Τα Οκτώ βουνά (εκδ. Πατάκη) του Πάολο Κονέτι, ένα μυθιστόρημα που διαβάστηκε αρκετά (και στην Ελλάδα) πριν από λίγα χρόνια, μεταφέρθηκε στο σινεμά από τους Φελίξ Βαν Γκρόνινγκεν και Σάρλοτ Βαντερμίς, βραβεύτηκε στις Κάννες και έρχεται στις ελληνικές αίθουσες (30/03) σε διανομή της One from the Heart.