4 συνταγές για να πιείτε το καρπούζι στο ποτήρι

Κομμένο καρπούζι γεμάτο με χυμό και βότκα συν καλαμάκια και χάρτινες ομπρελίτσες. Πέρα από ένα κοφτερό μαχαίρι και λίγη υπομονή στο σκάλισμα του καρπουζιού, η «καρπουζοχαρά» των εφηβικών καλοκαιριών, των μπάρμπεκιου και των κάμπινγκ δεν χρειάζεται και καμία ιδιαίτερη τέχνη. Με την ίδια βεβαιότητα που γνωρίζουμε ότι το –μετά βίας– κοκτέιλ των ’70s βαράει κατακούτελα, μπορούμε πάντως να πούμε ότι δεν έχει και το πιο… σοφιστικέ γευστικό προφίλ. Για όσους λατρεύουν το ζουμερό καλοκαιρινό φρούτο, συγκεντρώσαμε εδώ συνταγές για νέας γενιάς καρπουζοκοκτέιλ. Έχουν όλα οικείο ροζ χρώμα και είναι ανακουφιστικά δροσερά. Έχουν όμως και αυτό το κάτι παραπάνω που χρειάζεται για να ισορροπήσει η γλύκα του καρπουζιού και να αποκτήσει νέο ενδιαφέρον: από απρόσμενες επιλογές ποτών μέχρι καυτερά, ακόμη και αλμυρά, στοιχεία που εκπλήσσουν ευχάριστα.

Ο Αλέξανδρος Τσελέπης από την ομάδα του Bar in front of the bar συνηθίζει να χρησιμοποιεί εποχικά υλικά σε όσα ετοιμάζει πίσω από την μπάρα. «Το καρπούζι αρέσει σε όλους. Είναι το ζωντανό ροζ χρώμα, η γεύση και το γεγονός ότι οι περισσότεροι το έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας με διακοπές, ήλιο και ραστώνη», λέει ο ίδιος. Μία από τις δύο συνταγές που μας έδωσε είναι για μια διαφορετική Μαργαρίτα, ελαφρώς πικάντικη και αρωματική, που συνδυάζει λευκή τεκίλα με λάιμ και ένα χειροποίητο σιρόπι από φρέσκο χυμό καρπουζιού, καυτερή πιπεριά χαλαπένιο αλλά και μια ιδέα από φρέσκο μάραθο για επιπρόσθετη πολυπλοκότητα. Στη βασική συνταγή χρησιμοποιεί μία μόνο πιπερίτσα χωρίς τα σπόρια της, αλλά, ανάλογα με τα γούστα, μπορεί κανείς να προσαρμόσει την ποσότητα. Για πιο γλυκό –αλλά όχι γλυκερό– αποτέλεσμα προτείνει μια frozen παραλλαγή της Pina Colada. Ολόκληρα κομμάτια καρπουζιού μπαίνουν στο σέικερ μαζί με δύο ειδών ρούμι, μπόλικο πάγο, χυμό λάιμ και λίγη κρέμα καρύδας. «Το μυστικό είναι να προσθέσουμε και μια τσιμπιά αλάτι για να αντισταθμίσουμε τη γλυκύτητα», εξηγεί ο Τσελέπης, που σερβίρει την «αφράτη», αλκοολούχα γρανίτα με μερικές νιφάδες καρύδας για στολίδι.