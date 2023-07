Εσύ βρήκες ραντεβού για νύχια;

Μήπως να ανοίξουμε ένα νυχάδικο; Είναι η φράση που μου λέει στο τηλέφωνο μεταξύ σοβαρού και αστείου η Ίριδα, φίλη εδώ και πολλά χρόνια, στέλεχος σε πολυεθνική, με πτυχίο στα οικονομικά. Μου παραπονιέται για τη δουλειά της: ατελείωτες ώρες στο γραφείο, γρήγοροι ρυθμοί και μισθοί που δεν είναι ανάλογοι των υποχρεώσεών της. Όλα αυτά την εξουθενώνουν και δεν της αφήνουν καθόλου χρόνο για τον εαυτό της. Την ίδια στιγμή, όλα τα νυχάδικα μοιάζουν να κάνουν χρυσές δουλειές. Όπως μου περιγράφει, δεν μπορεί να βρει ραντεβού να φτιάξει τα νύχια της. «Είναι όλα κλεισμένα».

Η περιποίηση νυχιών φαίνεται ότι γνωρίζει μια άνθηση μακράς διαρκείας. Η παγκόσμια αγορά των nail salons αναμένεται να φτάσει τα 11,6 δισ. δολάρια μέχρι το 2027 και η αγορά προϊόντων περιποίησης νυχιών τα 32,84 δισ. έως το 2030 (από 23,41 δισ. σήμερα). Όποιος κινείται στις αθηναϊκές γειτονιές εμπειρικά θα έχει διαπιστώσει ότι εμφανίζονται ολοένα και περισσότερα καταστήματα μανικιούρ-πεντικιούρ. Πρόκειται δε για χώρους που διαφέρουν πολύ από τη στερεοτυπική εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας για ένα «νυχάδικο» – ο όρος, πλέον, δεν ταιριάζει ούτε με την αισθητική ούτε με την ποιότητα που χαρακτηρίζει το νέο κύμα καταστημάτων περιποίησης νυχιών.

Νύχια μετά μουσικής

Μπαίνω στο κατάστημα και ακούω τη φωνή της Νίνα Σιμόν. Τα μικρά μπουκαλάκια ανοιγοκλείνουν συνέχεια, αλλά η ατμόσφαιρα δεν έχει αυτή τη χαρακτηριστική συνθετική οσμή που διαχέεται με το που ανοιχτεί ένα μανό. Όσον αφορά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, επικρατεί το λευκό, με bohemian λεπτομέρειες στα έπιπλα, φυσικά στοιχεία, όπως ξύλο, δέρμα, αλλά και ένα ψηλό ταβάνι με τέσσερις κολόνες industrial αισθητικής. Αν δεν υπήρχαν τα ράφια με τα μυριάδες μπουκαλάκια (με το μάτι μέτρησα πάνω από 25 αποχρώσεις του μοβ), ο χώρος του Misfit θα θύμιζε το lounge κάποιου ξενοδοχείου.

Το συγκεκριμένο κατάστημα στο Παγκράτι αποτελεί το προσωπικό στοίχημα της Γιολίνας Μπρούσαλη, η οποία, όπως και η Ίριδα, έχει «καεί» από τη θητεία της σε μεγάλες εταιρείες. Την ιδέα για έναν πιο αναβαθμισμένο αισθητικά και προσεγμένο χώρο περιποίησης νυχιών την εμπνεύστηκε σε ένα ταξίδι στο Λονδίνο: «Βρισκόμουν σε έναν κεντρικό δρόμο και είδα από ένα μπαρ να βγαίνουν μια σειρά από χαρούμενες Αγγλίδες. Πήγα να τσεκάρω περί τίνος πρόκειται και διαπίστωσα πως ήταν ένας χώρος περιποίησης νυχιών με στοιχεία μπαρ». Αντίστοιχης αισθητικής είναι πια αρκετά καταστήματα περιποίησης νυχιών στην Αθήνα.

«Ήθελα να φτιάξω έναν χώρο πιο ζεστό, να έχει τζαζ μουσική – δεν μπορούσα να βλέπω παντού φωτογραφίες με νύχια. Ήθελα να φτιάξω έναν χώρο όπου θα μπορεί κάποιος να διαβάσει ένα βιβλίο, όχι μόνο ένα “κίτρινο” περιοδικό», λέει η Κίρκη Φωτοπούλου, ιδιοκτήτρια του Nail Job, ενός άλλου καταστήματος στο Παγκράτι. Παρόμοια προσέγγιση έχουν και τα αδέρφια που βρίσκονται πίσω από το Hey You στο Κολωνάκι. Ο Κίμωνας και η Δάφνη Αλεξανδροπούλου ασκούν τη Νομική ως κύριο επάγγελμα, αλλά παράλληλα αποφάσισαν να δοκιμαστούν και επιχειρηματικά. «Είχα πάει σε πολλά μαγαζιά με νύχια και μου έλειπε αυτό το στοιχείο της χαλάρωσης», μου εξηγεί η Δάφνη. Πλέον, κάποια Σάββατα, την ίδια στιγμή που φροντίζετε τα άκρα σας, στο Hey You μπορείτε να απολαύσετε ζωντανή μουσική, πιάνο και τραγούδι, πίνοντας σαμπάνια παρακαλώ. O συνδυασμός περιποίησης νυχιών και αλκοόλ είναι μια ολοένα και συνηθέστερη επιλογή στα καταστήματα μανικιούρ-πεντικιούρ. Στο Misfit προσφέρονται τέσσερα ποτά: Strawberry Bliss, Campari Spritz, Lemon Pop και Rossini. Αλκοόλ σερβίρεται και στο The Pretty Bar στο Κολωνάκι.

Γυναίκες και άνδρες, χειμώνα καλοκαίρι

Μιλάμε κυρίως για πελάτισσες, ωστόσο αυτό κρύβει μια προκατάληψη, καθώς στα καταστήματα περιποίησης νυχιών συναντά κανείς και πολλούς άνδρες. Τα περισσότερα μαγαζιά που επισκέφθηκα υπολογίζουν ότι το ανδρικό κοινό αποτελεί περίπου το 20% της πελατείας τους, όμως ο κ. Αλεξανδρόπουλος λέει πως στο Hey You είναι «μισοί μισοί» και γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξαν ουδέτερα χρώματα στη διακόσμηση, για να μπορεί ένας άνδρας να αισθάνεται άνετα στον χώρο. «Οι άνδρες δεν ντρέπονται τόσο πολύ, ενώ παλαιότερα ήταν ταμπού. Πλέον είναι πολύ χαλαροί», μου λέει η Χριστίνα Μακρή, ιδιοκτήτρια του Handmade Nail Room στον Άλιμο. Οι περισσότεροι άνδρες επιλέγουν το πεντικιούρ, ενώ αρκετοί επιλέγουν την περιποίηση των χεριών επειδή τα χρησιμοποιούν στη δουλειά τους, όπως οδοντίατροι και αρχιτέκτονες. Πλέον, όμως, έρχονται όλο και περισσότεροι για κάποιες χρωματικές πινελιές. «Μαύρο, nude και σχέδια επιλέγουν οι περισσότεροι», λέει η κ. Μπρούσαλη.

Είναι κερδοφόρο αυτό το νέο μοντέλο; Κοινώς, έχει απήχηση; «Ανοίξαμε τον περασμένο Οκτώβριο και ήδη έχουμε ένα πελατολόγιο που αποτελείται από 800 άτομα. Αυτό κάτι σημαίνει», λέει ο κ. Αλεξανδρόπουλος. «Μάλιστα οκτώ στους δέκα επιστρέφουν, άρα συμπεραίνουμε ότι αυτό το ενδιαφέρον υπάρχει». Η κ. Μακρή μού λέει ότι πολλές πελάτισσες κλείνουν ραντεβού δύο μήνες πριν. Ανάλογα με την τοποθεσία του μαγαζιού, στον συνολικό τζίρο συμβάλλει αρκετά και ο τουρισμός, ειδικότερα από το τέλος της άνοιξης μέχρι το φθινόπωρο. Ρωτάω την κ. Μπρούσαλη αν επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει αρκετά δύσκολο να βρει κάποιος ραντεβού. «Αν θελήσει κάποιος να κλείσει ραντεβού μέσα Αυγούστου, πριν φύγει για διακοπές, ναι, τότε δεν θα βρει», μου λέει. «Η δουλειά είναι πάρα πολύ εποχική. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση. Από το φθινόπωρο γίνεται μια καμπή», προσθέτει.

Ένα από τα προβλήματα που συχνά αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες είναι αυτό των ακυρώσεων. Θα εμφανιστεί ο άνθρωπος που έχει κάνει την κράτηση; «Κάποιος κρατάει ένα δίωρο slot και για μας είναι αρκετά δύσκολο να αναπληρώσουμε το κενό», μου λέει η κ. Μπρούσαλη. Τη ρωτάω αν έχουν σκεφτεί να εφαρμόσουν προκράτηση χρημάτων. «Ο ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή είναι τεράστιος. Αν ακολουθούσαμε αυτό το μοντέλο, καταλαβαίνετε ότι θα έκανε κακό στην επιχείρηση».

Επάγγελμα με μέλλον

Το επάγγελμα φαίνεται ότι αποτελεί δημοφιλή επιλογή για τους νέους σήμερα. «Είναι ένα επαγγελματικό μονοπάτι που έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα», μου εξηγεί η Σοφία Μελαδιανάκη, διευθύντρια των σπουδών υγείας και ομορφιάς του ΙΕΚ Δέλτα. «Είναι ένας σύντομος δρόμος επαγγελματικής κατάρτισης με πολύ καλές προοπτικές. Ακόμα και αν ένας επιχειρηματίας θέλει να ανοίξει ένα κατάστημα περιποίησης νυχιών, οφείλει να απασχολεί κάποιον σε μόνιμη βάση που να είναι υπεύθυνος για το υγειονομικό κομμάτι της επιχείρησης».

Η Άννα Σαβκέλ, συνιδιοκτήτρια του Cactus Beauty Lounge στην Καλλιθέα, κατάγεται από τη Ρωσία και μετακόμισε στην Αθήνα το 2011. Ξεκίνησε να δουλεύει ως καθηγήτρια αγγλικών, αλλά δεν τη γέμιζε, ήθελε να ασχοληθεί με κάτι πιο δημιουργικό και έτσι αποφάσισε να εργαστεί σε ένα κατάστημα περιποίησης νυχιών. Η εμπειρία της δεν ήταν η καλύτερη. «Τα περισσότερα καταστήματα σε εκμεταλλεύονται», μου εξηγεί. «Σε αναγκάζουν να δουλεύεις για 8-10 ώρες συνεχόμενα και χωρίς να δίνουν καθόλου άδεια. Έτσι αποφάσισα να ανοίξω ένα δικό μου μαγαζί και να μην έχω κανέναν πάνω από το κεφάλι μου».

Η κ. Μπρούσαλη λέει πως τελικά είναι αρκετά δύσκολο να βρει προσωπικό. «Οι σχολές δεν έχουν αποφοίτους με το ίδιο επίπεδο», μου εξηγεί. «Είναι λίγες οι κοπέλες που το κάνουν ως συνειδητή επιλογή καριέρας, και αυτό φαίνεται». Είναι κάτι που επιβεβαιώνει και η Τζωρτζίνα, 26 ετών, που εργάζεται στο Handmade Nail Room: «Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι με τον κόσμο της ομορφιάς και της αισθητικής, αλλά συχνά εδώ καταλήγει κάποιος που απλώς δεν είχε ένα άλλο ενδιαφέρον». Ο κόσμος που αποφοιτά από τέτοιες σχολές δεν απορροφάται μόνο από καταστήματα. Ειδικότερα μετά την πανδημία υπήρξαν πολλοί τεχνίτες νυχιών που δέχονται κόσμο στο σπίτι. «Οι πιο πολλές κοπέλες που δουλεύουν στα μαγαζιά δουλεύουν και στο σπίτι. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι κρυφού ανταγωνισμού με το οποίο δεν ασχολείται κανένας», μου λέει η κ. Μπρούσαλη.

Είτε στο σπίτι είτε σε κάποιο χιπ μαγαζί με σαμπάνια, το αυξημένο ενδιαφέρον για την περιποίηση νυχιών είναι αδιαμφισβήτητο· στην Αθήνα αλλά και σε όλη την υφήλιο. Και αν αναρωτιέστε αν αυτή η άνθηση είναι δηλωτική ευημερίας από ένα κομμάτι του πληθυσμού, μέσα από τις συζητήσεις αντιλαμβάνομαι ότι αποτελεί αποτέλεσμα ιεράρχησης προτεραιοτήτων. «Πολλές γυναίκες θα στερηθούν κάτι άλλο, αλλά θα περιποιηθούν τα άκρα τους», μου λέει η Άννα Σαβκέλ. «Ίσως σταματούν να πηγαίνουν τόσο συχνά στο κομμωτήριο, κάτι που μπορούν να κάνουν και μόνες τους, ενώ το ημιμόνιμο δεν μπορεί να το κάνει κάποια κοπέλα στο σπίτι μόνη της».

Είναι μια πίεση κομφορμισμού στα πρότυπα που επιβάλλουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Ή κάτι περισσότερο από αυτό; Διαβάζω ένα απόσπασμα από το βιβλίο Eyeliner: A Cultural History (εκδ. Harvill Secker and Penguin Books) της Λιβανέζας Ζάρα Χανκίρ: «Για μένα και την αδελφή μου, το μανικιούρ είναι ένα είδος θεραπείας. Αν και το μακιγιάζ μπορεί να ξεκίνησε ως μια μικρή μορφή επανάστασης, μετατράπηκε γρήγορα σε μια μορφή αυτοσυντήρησης. Κατά τη διάρκεια των αγώνων μου με το άγχος, την κατάθλιψη, ακόμη και με τη σωματική δυσμορφία μου, ασχολιόμουν πάντα με τα νύχια μου. Τα νύχια μου ήταν πάντα αντίθετα της διάθεσής μου. Όσο πιο σοβαρή είναι η αναταραχή στον Λίβανο και όσο πιο συνταρακτικές είναι οι ενημερώσεις στις ειδήσεις, τόσο πιο λαμπερά είναι τα μανικιούρ μου. Όσο πιο βαθιές είναι οι ενοχές μου που ζω μακριά από τους γονείς μου και την πατρίδα μου, τόσο πιο τολμηρά είναι τα σχέδια στα νύχια μου. Μετά από δύσκολους χωρισμούς θα με βρείτε στο νυχάδικο, να μοιράζομαι τις λεπτομέρειες με τη μανικιουρίστα μου, καθώς εκείνη απαλύνει τον πόνο της καρδιάς μου με κάθε χρωματική πινελιά». Αν και το βίωμα της Χανκίρ είναι πολύ συγκεκριμένο, αισθάνομαι πως οι σκέψεις της είναι αρκετά διαφωτιστικές. Μήπως η περιποίηση νυχιών είναι μια μορφή αμυντικού μηχανισμού;

Trends, τεχνικές και προτιμήσεις: Το σύμπαν των νυχιών σήμερα στην Ελλάδα και στον κόσμο

Από τη Βασιλική Παπαγεωργίου

Τα donut glazed νύχια της Χέιλι Μπίμπερ τράβηξαν την προσοχή στο περσινό Met Gala και η nail artist Ζόλα Γκάνζοριγκτ μοιράστηκε το βίντεο για τη γαλακτώδη, σχεδόν ημιδιάφανη απόχρωση με μεταλλικό φινίρισμα και εφέ καθρέφτη με hashtag #HaileyBieberNails. Η συγκεκριμένη τάση έχει περισσότερα από πέντε εκατομμύρια views στο TikTok, με τα tutorials να διαδέχονται το ένα το άλλο. Η Κένταλ Τζένερ πάλι –της επιδραστικής οικογένειας των Καρντάσιαν– προτίμησε πράσινα squoval νύχια για τις διακοπές της, δηλαδή ένα πιο τετράγωνο σχήμα με στρογγυλεμένες άκρες, ενώ η Αμερικανίδα ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι υιοθέτησε μια ροζ απόχρωση τσιχλόφουσκας για την εμφάνισή της στα βραβεία MTV, με τις αποχρώσεις OPI που χρησιμοποίησε να γίνονται διεθνώς sold out.

Η εξέλιξη των σόσιαλ μίντια δείχνει ξεκάθαρα πως οι μιλένιαλ επηρεάζονται από τις «celebrity approved» τάσεις και περιποιούνται τα νύχια τους τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, το nail art και τα extensions γίνονται αναπόσπαστο μέρος της περιποίησης μεταξύ των ακόμα νεότερων, οι οποίοι ακολουθούν TikTok δημιουργούς που παρουσιάζουν εναλλακτικούς τρόπους για να πειραματιστούν στο σπίτι με δικά τους εργαλεία, ενώ και οι άνδρες αναγνωρίζουν την ανάγκη για τα περιποιημένα άκρα και αρχίζουν να επισκέπτονται τον ειδικό ολοένα και περισσότερο.

Η εικόνα της αγοράς

H Αλεξία Κωτσή, Country Manager της Treatwell Greece, της μεγαλύτερης πλατφόρμας κρατήσεων ομορφιάς στην Ευρώπη, επιβεβαιώνει πως αποκαλύπτεται «μια ολοένα και πιο δυναμική αγορά νυχιών και γενικά μια αυξανόμενη προσοχή στη γενικότερη φροντίδα που έχει να κάνει με τα νύχια». Αυτό που έχει περισσότερο ενδιαφέρον, μας λέει, είναι πως η πιο δημοφιλής περιποίηση νυχιών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το ημιμόνιμο μανικιούρ δύο εβδομάδων, με μέσο κόστος 18 €. Η Άννα Αλμπάνη, International editorial nail artist και ιδιοκτήτρια της πρώτης σχολής ονυχοπλαστικής στην Ελλάδα, Nail Academy by ΝΥΧΙ-ΝΥΧΙ, μας εξηγεί πως «με το τέλος της πανδημίας υπήρξε δικαιολογημένα μια μαξιμαλιστική τάση, μια στροφή στα μακριά νύχια και στο nail art. Σιγά σιγά όμως επιστρέφουμε σε πιο μίνιμαλ, κομψές, nude επιλογές, όπως το rich girl manicure, που είναι δημοφιλές αυτή την περίοδο».

Η Μίνα Χαλδεάκη, ιδιοκτήτρια του nail salon Cure Nailworks στη Γλυφάδα και brand ambassador της Essie, υπογραμμίζει πως «καταλαβαίνεις την προσωπικότητα του κάθε πελάτη από τα άκρα του. Κάποιες γυναίκες θέλουν micro-γαλλικό, δηλαδή μια πολύ πολύ λεπτή και λευκή γραμμή γαλλικού μανικιούρ στα καλοσχηματισμένα νύχια τους, ενώ άλλες επιλέγουν lipgloss nails, μια μαγική σκόνη που τοποθετείται πάνω από clean αποχρώσεις, δίνοντας λάμψη και ένα ιριδίζον φινίρισμα. Οι άνδρες, πάλι, επικεντρώνονται στην καθαριότητα και στην υγιεινή».

Η κ. Χαλδεάκη εξηγεί ότι ένα ημιμόνιμο ή κανονικό μανικιούρ χρειάζεται 30 έως 40 λεπτά, ενώ οι πιο περιζήτητες ώρες για τα ραντεβού τις καθημερινές είναι 8-11 το πρωί πριν από το γραφείο και 17.00-20.00. Οι γυναίκες αναζητούν κάτι νέο στη φροντίδα των νυχιών, αλλά επιμένουν στην ποιότητα της υπηρεσίας, στην τεχνική και στα προϊόντα φροντίδας που εφαρμόζει η ειδικός. «Έχω διδαχθεί την τεχνική της Τζέσικα Βαρτουγκιάν, της “Πρώτης Κυρίας των νυχιών”, όπως την αποκαλούν, και τη διδάσκω στη σχολή μου», επισημαίνει η κ. Αλμπάνη, που φέτος μεταφέρει τη σχολή της στο Μοναστηράκι. «Αυτή περιλαμβάνει μανικιούρ χωρίς τροχό, στο χέρι, με άψογο καθάρισμα επωνυχίων, βάψιμο πάνω και κάτω από το νύχι, για διάρκεια, και σχήμα σε απόλυτη ισορροπία με τα δάχτυλα. Επίσης, δίνω βάση στα προϊόντα άκρων που ενσωματώνουν ενεργά συστατικά skincare. Φιλοσοφία μου είναι πως το μανικιούρ οφείλει να είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία περιποίησης, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα».

Μια προσιτή φροντίδα

Και το DIY μανικιούρ στο σπίτι έχει αύξηση, ειδικά μετά το ξεκίνημα της πανδημίας, αφού είναι ένας τρόπος αυτοφροντίδας που μπορείς να κάνεις όποια στιγμή της ημέρας θέλεις, μόνος σου. Αναρωτιόμαστε αν οι οικονομικές δυσκολίες δυσχεραίνουν τη ζήτηση των ραντεβού για την περιποίηση των άκρων και η απάντηση είναι αρνητική από όλους. Η nail artist Ελένη Τσαουλή, ιδιοκτήτρια του nail bar Glamour Nails στο Ψυχικό, μας απάντησε πως «τελευταία υπάρχει μια αύξηση στο κόστος των υλικών και σε κάποιες υπηρεσίες όπως το ημιμόνιμο διαφοροποιείται η τιμή, αλλά όσο οι γυναίκες και οι άνδρες περιποιούνται τον εαυτό τους, η ζήτηση για μανικιούρ-πεντικιούρ θα μεγαλώνει. Πρόκειται για μια μικρή απόλαυση, αναγκαία για πολλούς ακόμα και όταν το κόστος της ζωής μεγαλώνει». Και η κ. Αλμπάνη συμφωνεί πως ο τομέας δεν έχει επηρεαστεί: «Πρόκειται για ένα προσιτό selfcare βήμα που λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά για τον καθένα μας». Η κ. Χαλδεάκη τονίζει πως υπάρχει αύξηση 20% στα ραντεβού από τότε που βγήκαμε από την πανδημία.

Πολλοί στον τομέα πιστεύουν πως τα nail salons θα επωφεληθούν από το λεγόμενο lipstick effect, τις μικρές προσιτές πολυτέλειες που επιλέγουν οι άνθρωποι σε δύσκολες εποχές, κάνοντας οικονομία σε άλλους τομείς, όπως ένα ταξίδι στο εξωτερικό, για παράδειγμα. «Η περιποίηση των άκρων είναι μια εύκολη και λογικά κοστολογημένη φροντίδα. Μπορούν με αυτήν όλοι να αλλάξουν το στιλ τους εύκολα και οικονομικά», συμπληρώνει η κ. Τσαουλή, η οποία διδάχθηκε την τεχνική σε μια ιδιωτική σχολή και ξεκίνησε την πρακτική της αμέσως μόλις αποφοίτησε. Από τότε παρατηρεί με ενδιαφέρον πόσο αλλάζει το προφίλ των γυναικών που επισκέπτονται το κατάστημά της στο πέρασμα του χρόνου. Αν παλαιότερα ήταν πιο κλασικές οι επιλογές τους, σήμερα πειραματίζονται με μεγαλύτερη ευκολία. Σε αυτό παίζει ρόλο, εκτός από την ενημέρωση που λαμβάνουν οι ίδιες, και η σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους. «Οι τακτικές πελάτισσές μου κλείνουν ραντεβού δύο-τρεις φορές τον μήνα», λέει. «Νομίζω ότι οι περισσότερες το βλέπουν σαν ψυχοθεραπεία, αφού έχουμε αναπτύξει μια σχέση φιλίας και εμπιστοσύνης. Ξέρω τι θέλουν κι εκείνες ξέρουν τι να περιμένουν από μένα. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα τον χρόνο που περνάω μαζί τους, η ανταλλαγή απόψεων πάνω στο αντικείμενο είναι πολύ σημαντική για τη δουλειά μου, βοηθάει να είναι πιο αποτελεσματική η συνεργασία, όχι μόνο με τις τακτικές, αλλά και με καινούργιες πελάτισσες».