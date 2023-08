Click to Therapy: Ψυχοθεραπεία μέσα από μια οθόνη

Πριν από λίγα χρόνια, ο Παναγιώτης Χαραμής ζούσε μόνιμα στην Αγγλία, εργαζόμενος στον χώρο του μάρκετινγκ και της τεχνολογίας. Ένα θέμα που έπεφτε συχνά στο τραπέζι της κουβέντας από μετανάστες φίλους και συνεργάτες ήταν η δυσκολία να βρει κανείς ψυχολόγο που να μιλάει τη μητρική του γλώσσα. «Κάπως έτσι άρχισα να σκέφτομαι μια επιχειρηματική ιδέα για μια εκατό τοις εκατό online ψυχοθεραπεία, που θα ερχόταν να καλύψει αυτή την ανάγκη», θυμάται. Άλλωστε, σε μια εποχή που όλοι ζούμε online, γιατί να μην ψυχοθεραπευόμαστε και διαδικτυακά; Πόσω μάλλον όταν υπάρχουν ευρήματα που επισημαίνουν ότι για ολοένα και περισσότερους ανθρώπους η θεραπευτική σχέση είναι ευκολότερο να δομηθεί στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας μέσω τηλεδιάσκεψης.

Όταν επέστρεψε στην Αθήνα, άρχισε να αναζητά τους κατάλληλους ανθρώπους με τους οποίους θα μπορούσε να κάνει πράξη το όραμά του. Μέσω κοινών γνωστών γνώρισε την Αφροδίτη Καψαρίδη, ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια, η οποία, εργαζόμενη σε νοσοκομείο της Λωζάννης, έβλεπε τη ραγδαία διάδοση της online ψυχοθεραπείας μέσω τηλεδιάσκεψης. «Ήξερα ότι είναι μια μέθοδος αποτελεσματική, άνετη, ασφαλής, πιστοποιημένη, προσβάσιμη και προσιτή, επομένως ενθουσιάστηκα με την ιδέα ότι θα τη συστήσουμε στην Ελλάδα, που δεν την είχε στην κουλτούρα της», τονίζει η κ. Καψαρίδη. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκε το Click to Therapy, η δημοφιλής πια πλατφόρμα ψυχικής υγείας, η οποία τόλμησε να πρωτοπορήσει στην ελληνική αγορά και σήμερα μετράει τρία χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, έχοντας βοηθήσει περισσότερους από 35.400 ελληνόφωνους, εντός και εκτός Ελλάδος, να βρουν τον κατάλληλο ψυχολόγο διαδικτυακά.

© ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

βοηθάει να ανοιχτούν

«Δεν καλύψαμε μόνο μια ανάγκη των εκπατρισμένων, αλλά βοηθήσαμε και άλλες κατηγορίες ανθρώπων που για πολλούς λόγους δεν επιλέγουν τη διά ζώσης ψυχοθεραπεία», επισημαίνει η κ. Καψαρίδη, η οποία εκτός από συνιδρύτρια είναι και επιστημονική υπεύθυνη της πλατφόρμας, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας φιλοδοξεί να δώσει πρόσβαση στην ψυχοθεραπεία σε όλους – ο Παναγιώτης Χαραμής έχει τη θέση του CEO. «Άτομα που ζουν σε χωριά ή μικρές πόλεις της ελληνικής επαρχίας και έχουν ελάχιστους ή κανέναν ψυχολόγο κοντά τους, άτομα με κινητικές δυσκολίες ή χρόνιες ασθένειες που δυσκολεύονται πρακτικά να βγουν από το σπίτι, άλλοι που φοβούνται το στίγμα, επιθυμούν μια ανωνυμία και δεν θέλουν να τους δουν να μπαίνουν στο γραφείο ενός ψυχολόγου, επαγγελματίες με σκληρά και ασταθή ωράρια που δεν έχουν χρόνο να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις, όλες αυτές οι κατηγορίες έχουν νιώσει να διευκολύνονται. Από την άλλη, το γεγονός ότι δεν μπαίνουν σε ένα ιατρείο, αλλά βρίσκονται σε έναν οικείο και ασφαλή για τους ίδιους χώρο, συνήθως στο σπίτι τους, βοηθάει να ανοιχτούν, να σπάσουν τις αντιστάσεις και να δομήσουν πιο εύκολα μια σχέση συμμαχίας με τον ψυχοθεραπευτή. Φυσικά, είναι και πιο οικονομική λύση σε σύγκριση με τη διά ζώσης θεραπεία, με δωρεάν τη συνεδρία γνωριμίας και περισσότερες επιλογές πληρωμής. Αν αγοράσεις, λόγου χάρη, ένα πακέτο τεσσάρων συνεδριών, το κόστος είναι μόλις 35 ευρώ ανά συνεδρία διάρκειας 45 λεπτών», εξηγεί.

«Υπάρχει πλήθος επιστημονικών μελετών που έχουν επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα της online ψυχοθεραπείας», σημειώνουν η κ. Καψαρίδη και ο κ. Χαραμής, εξηγώντας μου ότι στην πλατφόρμα ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΑΡΑ), όπως αυτές δημοσιεύτηκαν το 2013 και ανανεώνονται. «Υπάρχουν επίσημες έρευνες που απέδειξαν ότι άτομα που ακολούθησαν θεραπεία μέσω τηλεδιάσκεψης είχαν εξίσου καλά, αν όχι και καλύτερα, θεραπευτικά αποτελέσματα από άλλους που επέλεξαν την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο ψυχοθεραπεία», λένε, τονίζοντας ότι, για να αποφύγουν τους εν δυνάμει κινδύνους διαρροής προσωπικών δεδομένων που ελλοχεύουν στο πλαίσιο μιας τηλεδιάσκεψης, έχουν θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες που ανιχνεύουν και αποτρέπουν περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας.

θεραπευόμενοι από Ασία,

Ευρώπη, Αμερική

Πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί πια μια διεθνή θεραπευτική πρακτική, η εμπειρία της πανδημίας και οι κοινωνικοί περιορισμοί ήταν επιπρόσθετοι λόγοι και για τους ίδιους τους ψυχολόγους να δοκιμάσουν και να εμπιστευθούν την online λύση, όπως μου εξηγούν η κ. Θεώνη Αποστολοπούλου και η κ. Αθηνά Μαξιμιάδη, δύο από τις συνεργαζόμενες ψυχολόγους/ψυχοθεραπεύτριες της πλατφόρμας, με πλούσια βιογραφικά και τεράστια πλέον εμπειρία στις online συνεδρίες. «Αντικειμενικά, δεν υπάρχουν διαφορές ουσίας από τη διά ζώσης θεραπεία και η πλατφόρμα έχει μεριμνήσει ώστε να έχουμε όλα τα κατάλληλα εργαλεία για μια ομαλή διεξαγωγή», συμφωνούν. «Είναι και για εμάς ένας τρόπος να διευρύνουμε την εμπειρία μας, αν σκεφτείς ότι έχουμε θεραπευομένους από την Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική. Έχει ενδιαφέρον να παρατηρείς πόσο διαφορετικά επηρεάζεται ένα άτομο ψυχικά με βάση την κουλτούρα της κοινωνίας όπου ζει». Η κ. Αποστολοπούλου παρατηρεί ότι είναι περισσότεροι οι θεραπευόμενοι που βλέπει διά ζώσης στο γραφείο της οι οποίοι θα αναβάλουν το ραντεβού τους για πρακτικούς λόγους, παρά οι online πελάτες της, ενώ και οι δύο συμφωνούν πως η πλατφόρμα βοηθάει τον ψυχοθεραπευόμενο να βρει τον κατάλληλο ψυχολόγο και την ενδεδειγμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση με βάση τα συγκεκριμένα αιτήματά του. «Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στην αρχή ένα ερωτηματολόγιο και ένα ελεύθερο πεδίο, στο οποίο εκφράζει γραπτώς το θεραπευτικό του αίτημα, με βάση το οποίο η πλατφόρμα τον συνδέει με τον εξειδικευμένο ψυχολόγο που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του.

Αν, δηλαδή, υποφέρεις από κρίσεις πανικού, θα συνδεθείς με τον κατάλληλο θεραπευτή. Συνήθως, κάποιος που θέλει να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία διά ζώσης δεν ξέρει πού πρέπει να απευθυνθεί, ποια θεραπευτική μέθοδος θα του ταιριάξει κ.ο.κ. Μπορεί, δε, να νιώσει ότι χάνει τον χρόνο του στην εύρεση της κατάλληλης θεραπείας. Εδώ όλα είναι απλά και στοχευμένα», συνεχίζει η κ. Αποστολοπούλου. «Βασισμένοι στην επιστημονική βιβλιογραφία, φτιάξαμε ένα γενικό πλαίσιο αιτημάτων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, δομήσαμε έναν ισχυρό αλγόριθμο που μπορεί να επεξεργάζεται άριστα τις απαντήσεις του ενδιαφερομένου από το αρχικό ερωτηματολόγιο που συμπληρώνει και το ανοιχτό αίτημα που συντάσσει, συνδέοντάς τον με τον κατάλληλο θεραπευτή», συμπληρώνει ο κ. Χαραμής. «Οι συνεργάτες μας είναι αυστηρά επιλεγμένοι με επιστημονικά κριτήρια, είναι επαγγελματίες ψυχολόγοι με πανεπιστημιακές σπουδές και μεταπτυχιακές εκπαιδεύσεις, έχοντας κλινική εμπειρία σε ολόκληρο το εύρος των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων», τονίζει η κ. Καψαρίδη.

© ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

«περισσότεροι άνδρες

από όσους φανταζόμασταν»

Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο τους ανθρώπους που στρέφονται στην εξ αποστάσεως ψυχοθεραπεία. Ποια είναι τα συνήθη θεραπευτικά αιτήματα; «Κάθε περίπτωση διαφέρει. Γενικά μιλώντας, τα περισσότερα αιτήματα έχουν να κάνουν με αγχώδεις διαταραχές και ήπια καταθλιπτικά συμπτώματα. Υπάρχουν, βέβαια, και αιτήματα με συγκεκριμένα συμπτώματα, όπως κρίσεις πανικού, αγοραφοβία, διαταραχές ύπνου, διατροφικές διαταραχές, διαταραχή μετατραυματικού στρες. Πολλά αιτήματα, επίσης, αφορούν ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων ή προβλημάτων στον χώρο της εργασίας», παρατηρούν η κ. Αποστολοπούλου και η κ. Μαξιμιάδη, με την τελευταία να επισημαίνει ότι όλο και περισσότερα είναι τα άτομα, κατά βάση θηλυκότητες, που ζητούν ψυχολογική υποστήριξη λόγω ενδοοικογενειακής βίας ή γιατί βιώνουν δυσκολίες ως μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. «Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στην εξ αποστάσεως συνεδρία βλέπουμε περισσότερους άνδρες σε σύγκριση με τη διά ζώσης. Η ανωνυμία βοηθά να σπάσουν στερεότυπα του στιλ “οι άνδρες δεν εκφράζονται εύκολα”, που συχνά τους αποτρέπουν από το να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία». «Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περισσότερους άνδρες απ’ όσους φανταζόμασταν, αν και η συντριπτική πλειονότητα είναι γυναίκες», συμπληρώνει ο κ. Χαραμής. «Ηλικιακά έχουμε δύο βασικές κατηγορίες, τους μιλένιαλ και την Gen Z. Ειδικά η Gen Z έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι είναι πιο συνειδητοποιημένη ως προς τα ζητήματα ψυχικής υγείας και πιο πρόθυμη να αναζητήσει βοήθεια εάν κρίνει πως χρειάζεται. Γι’ αυτό, έχουμε φροντίσει να έχουμε ειδικά φοιτητικά πακέτα με ευκολία πληρωμών».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα δεν ενδείκνυται για σοβαρά κλινικά περιστατικά, γι’ αυτό και δεν απασχολεί ψυχιάτρους. «Όσα λέμε αφορούν τον γενικό πληθυσμό. Άτομα με κλινικά συμπτώματα, όπως μια οξείας μορφής κατάθλιψη, και ασθενείς με διαταραχές στο φάσμα των ψυχώσεων, όπως σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή, χρειάζονται οπωσδήποτε ψυχίατρο και η διαδικτυακή θεραπεία μπορεί να λειτουργήσει μόνο επικουρικά», διευκρινίζει η κ. Καψαρίδη. «Οι ψυχολόγοι μας συνήθως συνεργάζονται με ψυχιάτρους, επομένως, αν εντοπίσουν ένα τέτοιο περιστατικό, το παραπέμπουν», λέει, τονίζοντας ότι στα μελλοντικά σχέδιά τους είναι το άνοιγμα της πλατφόρμας στους εφήβους, στην ομαδική θεραπεία, όπως και στη συνεργασία με εταιρείες, οι εργοδότες των οποίων θέλουν να προσφέρουν την υπηρεσία στους εργαζομένους τους.

«αποστιγματοποίηση»

της θεραπείας

Και οι τέσσερις συμφωνούν ότι η πρακτική παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν το ίντερνετ και τα ψηφιακά μέσα για τη διεξαγωγή συνεδριών έχει συμβάλει τα μέγιστα στην «αποστιγματοποίηση» της ψυχοθεραπείας. «Νομίζω, πλέον, έχουμε καταλάβει ότι η ψυχική υγεία δεν είναι το ισοδύναμο της απουσίας ψυχικής ασθένειας, όπως πίστευαν παλαιότερα, αλλά έχει να κάνει και με αυτό που λέμε ψυχική ευεξία», παρατηρεί η κ. Καψαρίδη. Η ίδια παρουσιάζει και την πολύ ενδιαφέρουσα σειρά συνομιλιών Ας το συζητήσουμε (διαθέσιμη στο YouΤube και σε podcast στο Spotify), μια συνεργασία του Click to Therapy με το What’s Up της Cosmote, στην οποία καλεσμένοι μοιράζονται την προσωπική τους εμπειρία γύρω από θέματα όπως η κατάθλιψη, η αυτογνωσία, το πένθος, το burn out, η ψυχική ανθεκτικότητα κ.ά. «Με το να μιλάμε ανοιχτά για την ψυχική δυσκολία, την αποδαιμονοποιούμε», υπογραμμίζει και καταλήγει: «Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ψυχοθεραπεία δεν σημαίνει μόνο ότι προσπαθώ να διαχειριστώ μια ψυχική ασθένεια, αλλά και ότι προσδοκώ ένα ευ ζην. Είμαι ψυχικά καλά σημαίνει και ότι απολαμβάνω τη ζωή μου». ■