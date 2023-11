Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, ο ηθοποιός πίσω από τον Τζο του «Milky Way»

Διαπρέπει στη σκηνή, στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης ως πρωταγωνιστής στην κατά Γιάννη Κακλέα σαιξπηρική Δωδέκατη νύχτα, και την ίδια στιγμή διαπρέπει και στη μικρή οθόνη στο Milky Way, την πολυσυζητημένη μίνι σειρά του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες σκηνοθέτη Βασίλη Κεκάτου, που μόλις άρχισε στο Mega.

Πώς βιώνεις το άνοιγμα στο «ευρύ κοινό»;

Συγκρατημένα. Θεατρικά δουλεύω ήδη οκτώ χρόνια. Είμαι 31, δεν είμαι 20. Δεν παίρνουν εύκολα αέρα τα μυαλά μου. Ξέρω ότι αυτό που έχω σήμερα μπορεί να μην το έχω αύριο. Έχω βιώσει την ανεργία και την αβεβαιότητα του επαγγέλματος. Είμαι όμως και χαρούμενος, γιατί η πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση γίνεται μ’ έναν υπέροχο ρόλο σ’ ένα σενάριο που μιλάει για πραγματικούς ανθρώπους, τους οποίους η ελληνική τηλεόραση δίσταζε να συμπεριλάβει.

Ο ρόλος σου στο Milky Way έχει ήδη προκαλέσει «ηθικό πανικό»…

Ο ρόλος μου θα ανοίξει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Παίζω ένα ανοιχτά γκέι κουίρ αγόρι που ζει στη σκληρή επαρχία και δεν φοβάται να είναι ο εαυτός του. Τον γκέι στην ελληνική TV τον παρουσίαζαν πάντα ως καρικατούρα. Στο Milky Way βλέπουμε έναν ολόκληρο κανονικό άνθρωπο. Μεγάλωσα κι εγώ ως γκέι αγόρι στη συντηρητική ελληνική κοινωνία και έπρεπε να βρω το θάρρος να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Έχω βιώσει μπούλινγκ, άσχημες συμπεριφορές. Μεγάλωσα πιστεύοντας ότι κάτι πάει λάθος μ’ εμένα. Μακάρι να προκαλέσει «ηθικό πανικό» η σειρά. Είναι σημαντικό να συζητάμε για όλα ανοιχτά. Μόνο έτσι πάμε μπροστά. Η σειρά υπηρετεί την αλήθεια και την ορατότητα. Όσο περισσότερο πολύχρωμη γίνεται η τηλεόραση, τόσο περισσότερο ανοίγουν τα μάτια των ανθρώπων.

Εσένα στην τηλεόραση τι σου αρέσει να βλέπεις;

Μου άρεσε πολύ το Fleabag της Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, το βρήκα ιδιοφυές ως προς το χιούμορ με το οποίο προσεγγίζει την περιπέτεια της ζωής. Γέλαγα κι έκλαιγα ταυτόχρονα! Πέρασα μια περίοδο που είχα κολλήσει και με το The End of the F***ing World. Μου άρεσαν, ακόμα, οι πρώτες σεζόν του Euphoria και του Sex Education, οι επόμενες δεν με τρέλαναν, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι φαν των εφηβικών σειρών ενηλικίωσης.

Μίλησέ μου και για τον ρόλο σου στο θέατρο.

Απολαμβάνω πολύ τον ρόλο μου στη Δωδέκατη νύχτα. Έχουμε στήσει μια ονειρεμένη παράσταση που φωτίζει τις πολλαπλές σεξουαλικές ταυτότητες των ατόμων και σου λέει πόσο όμορφο είναι να ζεις με ελευθερία και με βάση τις επιθυμίες σου.

Στον ελεύθερο χρόνο σου τι σου αρέσει να κάνεις;

Έχω μια μανία με τη μαγειρική τελευταία. Έχω κολλήσει με τη βίγκαν κουζίνα – ας είναι καλά η Madame Ginger και οι φανταστικές συνταγές της. Δεν είμαι βίγκαν, έχω προσπαθήσει να γίνω στο παρελθόν, αλλά τα παράτησα, μου αρέσει όμως ως κουζίνα, βρίσκω μια απλότητα. Ακούω και αρκετή μουσική, με χαλαρώνει. Ακούω τα πάντα, ανάλογα με τη συναισθηματική φάση που βρίσκομαι. Μπορώ να ακούσω από Μαρία Κάλλας μέχρι Μπιγιονσέ. Τρελαίνομαι, όμως, και για Τζούντι Γκάρλαντ, Κάιλι Μινόγκ, Μπίλι Άιλις και Τρόι Σιβάν. Χορεύω κιόλας. Για την ακρίβεια, έχω υπάρξει χρόνια χορευτής- διασκεδαστής σε κλαμπ, είχα φτιάξει μια δική μου περσόνα, με δικά μου ρούχα και μακιγιάζ. Είναι κάτι που ακόμα μπορεί να κάνω, επιλεκτικά.

Τι μπορεί να μη φανταζόμαστε για σένα;

Δεν μου αρέσουν οι καλοκαιρινές διακοπές! Αντιπαθώ τη ζέστη, με τρελαίνει. Ούτε η θάλασσα μου αρέσει. Διακοπές, αν κάνω, θα κάνω τον χειμώνα. Αλλά γενικά με αποδιοργανώνει αυτή η παύση των διακοπών, νιώθω ότι βγαίνω εκτός ρυθμού.