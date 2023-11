Μία καθηλωτική σειρά-θρίλερ με φόντο την παγωμένη Ισλανδία

Στο επίκεντρο του «A Murder at the End of the World» του Disney+ βρίσκεται ο τεχνοκρατισμός και ο μισογυνισμός. Εκεί όμως που το κάνει ξεχωριστό είναι οι εξαιρετικές ερμηνείες της Έμα Κόριν και του Χάρις Ντίκινσον