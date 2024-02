18 οινοποιοί γεμίζουν τα ποτήρια μας με μοναδικές ετικέτες

Θα μπορούσαν 18 πετυχημένοι οινοποιοί, θεωρητικά ανταγωνιστές, να αποτελούν οικογένεια; Δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο, όταν πίσω από την προσπάθεια δημιουργίας αυτής της «οικογένειας» βρίσκεται η Trinity Wines, που από το 2011 ήρθε και άλλαξε το σκηνικό στην εμπορία οίνου, χονδρική και λιανική. Οι δύο συνεταίροι-δημιουργοί Ντίνος Πετρόγιαννης και Γιώργος Φλούδας, άνθρωποι δημιουργικοί, με κοφτερή επιχειρηματική σκέψη, ρηξικέλευθοι και τολμηροί, και πάνω απ’ όλα με βαθιά γνώση του αντικειμένου, μπήκαν δυναμικά αλλά φινετσάτα στο παιχνίδι και κέρδισαν τις εντυπώσεις. Η Trinity Wines λοιπόν προσκαλεί κάθε χρόνο τα 18 ελληνικά οινοποιεία των οποίων έχει την αποκλειστική διανομή των κρασιών, σε μια «οικογενειακή» συγκέντρωση κεκλεισμένων των θυρών, με σκοπό να δοκιμαστούν με ησυχία τα κρασιά, να έχουν την ευκαιρία οι άνθρωποι να γνωριστούν καλύτερα, να δέσουν σαν ομάδα. Στις φιλόξενες ατμοσφαιρικές αίθουσες του Πύργου Πετρέζα συναντήθηκα με φίλους οινοποιούς και δοκίμασα τα κρασιά τους.

Η αρχή έγινε από τη μυστηριακή Θράκη, με ένα ποτήρι υπέροχο τοπικό Μαυρούδι 2018 που ήπια με τον Οδυσσέα Βουρβουκέλη του ομώνυμου κτήματος. Η Μαλαγουζιά του Κτήματος Μιχαηλίδη μού αρέσει πάντα, αλλά ο Ιορδάνης επέμενε να δοκιμάσουμε μαζί το νέο απόκτημα, το Last Baron 2021 Cabernet franc και Μαυροδάφνη, που κυκλοφορεί μόνο σε 630 φιάλες, και είχε δίκιο. Εκτιμώ πάντα τη δουλειά που γίνεται στο οινοποιείο Μοσχόπολις και δεν κρύβω την αδυναμία μου στο Aiora Assyrtiko Contact Amphora, ένα οrange με χαρακτήρα. Μη χάσετε το Blanc des Coteaux Cuvée Amphora 2020+2021 του τρομερού παιδιού Αποστόλη Θυμιόπουλου. Η Μαλαγουζιά του Κitrvs winery πάντα μπροστά και τα φινετσάτα κρασιά της αγαπημένης μου Μαρίας Δημητριάδη του Navitas winery κρατάνε ψηλά τον πήχη. Εξαιρετική χρονιά το 2023 για το F Assyrtiko Muscat Foivos Papastratis, αλλά και για το ροζέ ONE OFF Xinomavro 2022. Από το Κτήμα Μουσών, ο Νίκος επιμένει να δοκιμάσω το ροζέ Amuse 2023, που είναι όντως θαυμάσιο. To Viognier Αγέλη 2022 ξεχωρίζει στην πετυχημένη γκάμα κρασιών της οικογένειας Λύκου.

Με την πάντα γελαστή Ελένη Παπαργυρίου πίνουμε ένα απολαυστικό Μοσχούδι Όψιμου Τρύγου 2023. Στο οινοποιείο των μάγων των ροζέ, Τρουπή, συμφωνούμε με τη γλυκυτάτη Πίτσα ότι ένα ποτήρι Route Gris 2022 Μοσχοφίλερο ροζέ σε κάνει να χαμογελάς, ενώ το Μονοπάτι 2021 του Αϊβαλή δείχνει πάντα τον σωστό δρόμο για τη Νεμέα. Η Ειρήνη Δασκαλάκη του φαμόζου ηρακλειώτικου οινοποιείου αγαπά ιδιαίτερα το κρασί Sera 2023 από Πλυτό και Sauvignon blanc και η Ιωάννα Χαριτάτου από το γνωστό ληξουριώτικο κτήμα γεμίζει το ποτήρι μας με φρέσκια Μαυροδάφνη δεξαμενής 2022, τη γνωστή Mademoiselle. Από τον καλό παλιό μου φίλο Αρτέμη Καραμολέγκο δοκιμάζω όλα τα single vineyards και λέω να συνεχίσω με τον Καμαρά του 2021. Από τις τσικουδιές 35n Cretan Distillery καταλήγω σ’ αυτές από Malvasia di Candia Aromatica. Η επίσκεψη τελειώνει με ένα δροσιστικό αφρώδες, αρωματικό Paleano, το καινούργιο με άρωμα μαστίχας, που πίνοντάς το κλείνεις τα μάτια και ονειρεύεσαι καλοκαίρια.