Η Νέα Υόρκη είναι η πιο συναρπαστική μητρόπολη του πλανήτη

Η Σιμόν ντε Μποβουάρ έλεγε ότι υπάρχει κάτι στην ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης που κάνει τον ύπνο περιττό. Ταξίδεψα στην πόλη μέσα στη δίνη της πανδημίας, για να διαπιστώσω ότι κανένας περιορισμός δεν μπορεί να τα βάλει με την εκρηκτική ζωντάνια της. Θα την εμπεριέχει πάντα, όπως ένα χέρι τις γραμμές του. Αν έπρεπε να ξεκινήσω από το τέλος, θα έλεγα ότι η Νέα Υόρκη σε μαθαίνει να περπατάς, να μιλάς και να σκέφτεσαι πιο γρήγορα. Μάλλον κάπως έτσι μοιάζει και ο τυπικός Νεοϋορκέζος – από τον υπέρκομψο businessman που θα δεις να διασχίζει την 5η Λεωφόρο προς το Upper East Side μέχρι τον νεαρό non binary σερβιτόρο, που θα σου σερβίρει κοκτέιλ σε κάποιο «ψαγμένο» μπαρ του Μπρούκλιν.

Η βουή της πόλης δεν φτάνει στο Central Park. Είναι λες και ο χρόνος σταματά. © Erin Schaff/The New York Times

ΑΠΟ ΨΗΛΑ Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την περιπλάνησή σου σε ένα καινούργιο μέρος από το να το γνωρίσεις πρώτα από ψηλά; Η πόλη, άλλωστε, είναι διάσημη για τους ουρανοξύστες της. Την πρωτοκαθεδρία της καλύτερης θέας κρατούσαν μέχρι πρότινος το Top of the Rock στο Rockefeller Center και το Empire State Building, όμως τους τελευταίους μήνες η απόλυτη τάση αν θες να δεις το Μανχάταν να απλώνεται μπροστά σου είναι να ανέβεις στο Summit One Vanderbilt. Το γυάλινο ασανσέρ εκτός του κτιρίου προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία πανοραμικής παρατήρησης, ενώ μια σειρά γυάλινων κουτιών που προεξέχουν από τον ουρανοξύστη σε κάνουν να νιώθεις ότι αιωρείσαι στα 300 μέτρα. Μην παραλείψετε να ζήσετε και την εμπειρία τέχνης του Air, μιας άκρως εντυπωσιακής αίθουσας, αποτελούμενης από καθρέφτες που σχεδίασε ο καλλιτέχνης Kenzo Digital σαν μια ιστορία αντανάκλασης και περισυλλογής για την πόλη.

Μουσείο Guggenheim, ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα του 20ού αιώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΗ Τα μουσεία της Νέας Υόρκης είναι στο σύνολό τους ένας ανεκτίμητης αξίας θησαυρός, το αιώνιο «σπίτι» θρυλικών δημιουργών, που με τα έργα τους έδωσαν στη ζωή σχήμα και νόημα. Δεν ξέρω πόσες ώρες χρειάζονται για να περιηγηθεί κανείς στη μόνιμη συλλογή του Μetropolitan Museum of Art, την οποία απαρτίζουν περισσότερα από δύο εκατομμύρια έργα. Δώστε στον εαυτό σας χρόνο να βουτήξει στη δίνη της τελειότητας του Edgar Degas και του Vincent Van Gogh, αλλά και των αφιερωμένων στην αιγυπτιακή τέχνη αιθουσών, που πραγματικά με συνεπήραν. Αν είστε λάτρης της μόδας, και ιδιαίτερα της αμερικανικής, η έκθεση «In America: Α Lexicon of Fashion» (έως 5 Σεπτεμβρίου 2022) θα σας αποζημιώσει με το παραπάνω. Ένα πέρασμα από το ΜοΜΑ, το Guggenheim αλλά και το Whitney Museum of American Art θα σας θυμίσει ότι η τέχνη αφηγείται τις δυσκολίες της ζωής με απλό τρόπο. Όμως, αν υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας όσο βρίσκετε στη Νέα Υόρκη, αυτό είναι μια επίσκεψη στο Dia Beacon. Απομονωμένο από την πόλη, στεγάζεται σε ένα επιβλητικό κτίριο-ορόσημο της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ού αιώνα, κοντά στις όχθες του ποταμού Hudson, και παρουσιάζει μια μοναδικής αξίας συλλογή έργων τέχνης από το 1960, που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο.

Oι μνήμες της 11ης Σεπτεμβρίου «ξυπνούν» στο 9/11 Memorial Museum. © VISUALHELLAS.GR

ΟΣΟ ΓΥΡΙΖΕΙΣ, ΤΟΣΟ ΒΡΙΣΚΕΙΣ Η βόλτα στο Κάτω Μανχάταν είναι συγκινητική, κυρίως λόγω του Εθνικού Μνημείου και Μουσείου της 11ης Σεπτεμβρίου (9/11 Memorial & Museum). Οι δύο τετράγωνες υδάτινες επιφάνειες που σηματοδοτούν το σημείο όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι γεννούν αυθόρμητα ένα συναίσθημα πόνου, με την ελπίδα να γλυκοχαράζει στην όψη του One World Trade Center, του ψηλότερου σήμερα ουρανοξύστη της πόλης, ή του φουτουριστικού Oculus, κατασκευής Καλατράβα. Από αυτό το σημείο μπορείτε να πάρετε τον δρόμο προς την περίφημη γέφυρα του Μπρούκλιν. Το περπάτημα σε αυτό το αιωρούμενο αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα, που έχει λειτουργήσει ως σκηνικό σε τόσες αμερικανικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, διαρκεί περίπου μισή ώρα. Φτάνοντας στο Μπρούκλιν, οι επιλογές είναι πολλές. H αρχοντιά του Brooklyn Heights με τα περίφημα brownstones σπίτια του 19ου αιώνα (με τα χαρακτηριστικά κόκκινα τούβλα από ψαμμόλιθο) και τους δεντρόφυτους δρόμους θα σας ταξιδέψουν σε άλλη εποχή, με άπλετη θέα στον ορίζοντα του Μανχάταν. Αν κινηθείτε νότια, θα βρείτε τη γειτονιά Cobble Hill. Περπατήστε στις οδούς Court Street και Smith Street, με τις γουστόζικες μπουτίκ και τα δημοφιλή εστιατόρια. Αναζωογονητική είναι η αίσθηση που αφήνει ο καλλιτεχνικός αέρας της συνοικίας Dumbo με τις μίνιμαλ γκαλερί σύγχρονης τέχνης και το υπέροχο πάρκο Empire Fulton Ferry Park, στο οποίο μπορείτε να κάνετε και πικνίκ. Το Williamsburg των μεταναστών και των Χασιδιστών Εβραίων είναι πλέον μια χίπστερ γειτονιά με πολλά μοντέρνα μπαρ και εστιατόρια, στα οποία χτυπά δυνατά η καρδιά των νέων. Ξεχυθείτε στα δρομάκια του και αφήστε το ένστικτο να οδηγήσει τα βήματά σας. Κάθε στροφή και μια έκπληξη. Αυτός, βέβαια, είναι συνολικά ο χαρακτήρας της πόλης.

Στο Williamsburg κατοικεί η μεγαλύτερη κοινότητα Χασιδιστών Εβραίων στον κόσμο. © VISUALHELLAS.GR

STEP BY STEP Η Νέα Υόρκη αποκαλύπτεται βήμα βήμα. Δεν χρειάζονται συγκεκριμένα πλάνα. Απλώς περπατήστε στο Greenwich Village, στο Central Park, στο SoHo, στο East Village, στη Little Italy και στην China Town. Στην τελευταία, μπορείτε να αγοράσετε πιστές απομιμήσεις διάσημων τσαντών και πορτοφολιών από πλανόδιους Κινέζους μικροπωλητές σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές. Ακολουθήστε τα βήματα των διάσημων πρωταγωνιστριών του «Sex and The City» και επισκεφτείτε κάποιο από τα υποκαταστήματα του Magnolia Bakery με τα γευστικότατα cupcakes. Στην κλειστή αγορά Chelsea Market θα ανακαλύψετε την γκουρμέ πλευρά της γαστρονομίας, ενώ κάθε προσδοκία ξεπερνά η βόλτα στο High Line, το υπερυψωμένο πάρκο κατά μήκος μιας παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής στο δυτικό Μανχάταν, που σου αφήνει την αίσθηση ότι περπατάς πάνω στην πόλη. Το Lincoln Center, μέσα στο οποίο φιλοξενούνται η Φιλαρμονική και η Μητροπολιτική Όπερα, θα σας εντυπωσιάσει με την αψεγάδιαστη κομψότητά του. Κλείστε εισιτήριο και δείτε όποια παράσταση κι αν φιλοξενεί. Η εμπειρία των εσωτερικών χώρων του κτιρίου και της μεγαλοπρεπούς κεντρικής αίθουσας θα σας αποζημιώσει, ακόμα κι αν βρεθείτε αντιμέτωποι με ένα μέτριο οπερατικό ανέβασμα. Εισιτήριο επιβάλλεται να κλείσετε, φυσικά, και για κάποια από τις φαντασμαγορικές παραγωγές του Μπρόντγουεϊ. Οι τιμές ενδέχεται να είναι ελαφρώς τσιμπημένες, αλλά πόσες φορές έχει κανείς την ευκαιρία στη ζωή του να δει σε απόσταση αναπνοής, πάνω στο θεατρικό σανίδι, τον Χιου Τζάκμαν ή κάποιον άλλον χολιγουντιανό σταρ;

Στο Chelsea Market θα κάνετε ένα γαστρονομικό ταξίδι που ξεκινά από τα θαλασσινά και καταλήγει στα tacos.

Η ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Το φαγητό είναι (ακόμα μία) από τις πιο απολαυστικές εμπειρίες που προσφέρει αυτή η πόλη. Σε γενικές γραμμές, ο τρόπος ζωής είναι ακριβός και προϋποθέτει γερό μπάτζετ, όμως αξίζει να επενδύσετε μέρος του ταξιδιωτικού προϋπολογισμού σας σε ένα καλό εστιατόριο. Η γαστρονομική εμπειρία στο Chinese Tuxedo είναι ανυπέρβλητη, ένας αυθεντικός ορισμός του fine dining σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που θα νιώσετε ότι σας σέβεται από την αρχή ως το τέλος. Στο διπλανό Apotheke μπορείτε να συνεχίσετε τη βραδιά σας με ένα δροσιστικό κοκτέιλ. Στο Balthazar, από την άλλη, θα σας ανοίξει την όρεξη πρώτα απ’ όλα η αριστοκρατική διακόσμηση, με τα γκουρμέ πιάτα να συμπληρώνουν τη γοητεία. Στο Diner θα βρείτε το πιο εθιστικό burger της πόλης, ενώ για τους λάτρεις της ταϊβανέζικης κουζίνας στο Win Son η δημιουργικότητα ξεπερνά τα όρια. Συνεχίστε με ένα ποτό στο σοφιστικέ Bemelmans Bar του Carlyle Hotel. Θα ακούσετε ζωντανή μουσική από έναν δεξιοτέχνη πιανίστα και ίσως δείτε κάποιον πολιτικό, σελέμπριτι ή αστέρα του σινεμά στο διπλανό τραπέζι. Στο Public Hotel θα θαυμάσετε το εντυπωσιακό interior και θα απολαύσετε το ποτό σας με πανοραμική θέα στο Μανχάταν. Η ώρα της δύσης είναι ιδανική.

Το πώς η πόλη επιδρά πάνω σου το καταλαβαίνεις, βέβαια, αφού φύγεις. Είναι αυτή η γλυκιά αναπόληση που σε βρίσκει ξαφνικά μέρες αφότου έχεις επιστρέψει και σου υπενθυμίζει πως η Νέα Υόρκη πάντα θα σε γοητεύει και πάντα θα σε αποπλανεί.

Σημειωματάριο

ΜΕΤΑΒΑΣΗ



H Nέα Υόρκη συνδέεται με την Αθήνα με απευθείας πτήσεις αρκετών αεροπορικών εταιρειών (Emirates, United, Delta κ.ά.). Σε αναζήτηση που κάναμε στα τέλη Μαρτίου για απευθείας πτήσεις με επιστροφή στις αρχές Μαΐου, ο οικονομικότερος ναύλος ήταν στα 600 ευρώ.

Ace Hotel

ΔΙΑΜΟΝΗ

■ The High Line Hotel (180 Tenth Av at 20th St, thehighlinehotel.com). Φωλιασμένο στην καρδιά του πολυσύχναστου Chelsea, ένα λεπτό περπάτημα από το High Line Park και τις διάσημες γκαλερί της περιοχής, σε ένα εντυπωσιακό κτίριο γοτθικού στιλ με υπέροχο κήπο, προσφέρει άνετα δωμάτια μίνιμαλ αισθητικής, με σπάνια vintage αντικείμενα εσωτερικής διακόσμησης. Από 290 ευρώ το δίκλινο.

■ Artezen Hotel (24 John Street, artezenhotel.com). Μοντέρνα και άνετα δωμάτια, έργα τέχνης στους τοίχους από ανερχόμενους Νεοϋορκέζους καλλιτέχνες, στην καρδιά του Financial District, κοντά σε σταθμό μετρό, ενάμισι μόλις χιλιόμετρο μακριά από το Εθνικό Μνημείο & Μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου και τη Γέφυρα του Μπρούκλιν. Από 190 ευρώ το δίκλινο.

■ 11 Howard Hotel (11 Howard Street, 11howard.com). Επιρροές από σκανδιναβικό ντιζάιν, άνεση και πολυτέλεια, πολύ κοντά στις γειτονιές του SoΗo, του Bowery,

της Chinatown και της Little Italy. Από 254 ευρώ το δίκλινο.

■ Ace Hotel (252 Schermerhorn St, Brooklyn, acehotel.com). Σε ένα ήσυχο σημείο του Boerum Hill, της πιο ψαγμένης γειτονιάς του Brooklyn, για εκείνους που ονειρεύονται τη διαμονή τους εκτός Μανχάταν. Άψογο ντιζάιν, οικεία ατμόσφαιρα, ευρύχωρα δωμάτια, κοσμοπολίτικο μπαρ και υποβλητικό εστιατόριο. Aπό 209 ευρώ το δίκλινο.

ΦΑΓΗΤΟ

Chinese Tuxedo

■ Chinese Tuxedo (5 Doyers Street, chinesetuxedo.com). Παραδοσιακές κινεζικές συνταγές με σύγχρονη ματιά, σε έναν εντυπωσιακό χώρο που κάποτε στέγαζε το πρώτο κινέζικο θέατρο της Νέας Υόρκης.

■ Balthazar (80 Spring Street, balthazarny.com). Η πολυσύχναστη, ρομαντική μπρασερί του SoHo σερβίρει καθημερινά παραδοσιακό γαλλικό φαγητό, φρέσκα θαλασσινά και οστρακοειδή, φρεσκοψημένο ψωμί και αρτοσκευάσματα από δικό τους φούρναρη, αλλά και απίθανο brunch τα Σαββατοκύριακα.

■ Diner (85 Broadway, Brooklyn, dinernyc.com). Comfort food βασισμένο σε τοπικές, εποχιακές και βιώσιμες πρώτες ύλες, που προέρχονται από αγρότες στα βόρεια της Νέας Υόρκης. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το burger!

■ Win Son (159 Graham Ave, Brooklyn, winsonbrooklyn.com). Λαχταριστά πιάτα της ταϊβανέζικης κουζίνας, πειραματικά κοκτέιλ και νεανική διάθεση στο πιο talk of the town εστιατόριο της πόλης.

■ Los Tacos No.1 (229 West 43rd Street, lostacos1.com). Τρεις καλοί φίλοι από την Τιχουάνα και την Καλιφόρνια αποφάσισαν να φέρουν το αυθεντικό μεξικάνικο τάκος στη Νέα Υόρκη. Οικογενειακές συνταγές και φρέσκα απλά υλικά θα σας ταξιδέψουν στο Μεξικό με τον πιο γευστικό τρόπο.

Bemelmans Bar

ΠΟΤΟ

■ Apotheke (9 Doyers St, apothekemixology.com). Ένας χώρος που παραπέμπει σε σκηνή θεάτρου, υπέροχα κοκτέιλ και cool διάθεση. Ακριβώς δίπλα στο Chinese Tuxedo!

■ Mace (35 West 8th Street, macenewyork.com). Για τρία συνεχόμενα χρόνια ήταν στη λίστα των 50 καλύτερων μπαρ του κόσμου. Παραμένει στην κορυφή του κλάδου, αφοσιωμένο στην ενσωμάτωση στα κοκτέιλ μοναδικών μπαχαρικών, τα οποία επιλέγονται προσεκτικά από κάθε γωνιά του πλανήτη.

■ Attaboy (134 Eldridge Street, attaboy.us/nyc/). Κρυμμένο σε ένα σκοτεινό κομμάτι της οδού Eldridge, μοιάζει να φτιάχτηκε για τους ερωτευμένους ή για όσους θέλουν να ερωτευτούν. Χαμηλός φωτισμός, αισθησιακή μουσική και γευστικά κοκτέιλ.

■ Bemelmans Bar / The Carlyle Hotel (35 East 76th St., rosewoodhotels.com). Αριστοκρατική διάθεση, ζωντανή κλασική μουσική από βιρτουόζο πιανίστα, σε ένα από τα πιο σοφιστικέ ξενοδοχεία της πόλης.

■ The Roof / Public Hotel (215 Chrystie St, publichotels.com). Σε όποιο bar του άκρως ντιζαϊνάτου Public Hotel κι αν επιλέξετε να πιείτε το ποτό σας, δεν θα απογοητευτείτε. Προτείνω το The Roof, για να απολαύσετε το Μανχάταν από ψηλά!

H Little Italy είναι από τις πιο ξεχωριστές γειτονιές του Μανχάταν.

ΑΓΟΡΕΣ



■ The Frankie Shop (100 Stanton Street, thefrankieshop.com). Η ιδρύτρια του brand, Gaelle Drevet, πιστεύει ότι το σωστό ντύσιμο μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία αναμνήσεων που διαρκούν μια ζωή. Στη νεοϋορκέζικη μπουτίκ της θα βρείτε ακριβώς αυτό. Κομψά ρούχα που αντέχουν στον χρόνο και αλλάζουν τα δεδομένα στη high-street μόδα.

■ Atelier (Ανδρικό: 20 W 8th Street, Γυναικείο: 29 W 8th Street, ateliernewyork.com). Ρούχα και αξεσουάρ που ισορροπούν ανάμεσα στο πρωτοποριακό σχέδιο και το διαχρονικό στιλ από κορυφαίους ντιζάινερ, όπως οι Isabel Marant, Yohji Yamamoto, Comme Des Garçons, Maison Margiela κ.ά. Μπουτίκ ανυπέρβλητης αισθητικής, που απογειώνουν την αγοραστική εμπειρία.

■ The Real Real (80 Wooster St. Soho, therealreal.com). Εδώ θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από second hand ρούχα και αξεσουάρ πολυτελών brands, όπως Gucci, Louis Vuitton, Saint Laurent, Stella McCartney κ.ά., σε εξαιρετικά καλές τιμές.