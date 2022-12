Τρία κορίτσια ταξιδεύουν: K-pop, drones και selfies από το Λονδίνο

Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα χρειάζεται να ανοίγω το Google και να επαναλαμβάνω στην 11χρονη Ρόσα όρια ηλικίας. Απαγγέλλω: «Instagram από 12 ετών…». Με διακόπτει: «Έλα τώρα, κανείς δεν έχει αυτά τα δικά σου, όλοι έχουν Snapchat». Αντεπιτίθεμαι: «…που ξεκινάει όμως από 13, όπως και το TikΤok, που επίσης είναι από 13 και πάνω, ενώ το live streaming από 18, φρέσκο νέο, χθεσινό». Απελπίζεται. «Ναι, αλλά όλοι έχουν λογαριασμό, ήδη από πέρυσι!» την ακούω καθώς κοπανάει την πόρτα του υπνοδωματίου και τερματίζει την ένταση στη μουσική. Ή θυμάσαι τα νιάτα σου και γελάς ή μπαίνεις μέσα και αποδεικνύεις ότι μπορείς να ραπάρεις πιο δυνατά από την Κορεάτισσα που επαναλαμβάνει εκνευριστικά «Blackpink in your area».

Μέσα σε αυτόν τον «πόλεμο», που συμβαίνει εντός κι εκτός του μυαλού μου, βάζω τις δυνάμεις μου στον εμπλουτισμό του πραγματικού «περιεχομένου», ώστε να ξεχνιέται για λίγο η μαγεία του ψηφιακού. Τα ταξίδια είναι το πιο δυνατό μου όπλο. Ή έτσι τουλάχιστον νόμιζα, πριν βρεθώ μπροστά στη σκληρή αλήθεια: ο κόσμος αλλάζει. Δεν μας λες και τίποτα καινούργιο, θα μου πείτε. Από την εποχή που ο Δαρβίνος μίλησε για την εξέλιξη των ειδών, πριν από 200 χρόνια, μάθαμε ότι ο κόσμος «εξελίσσεται», όχι με την έννοια της βελτίωσης, αλλά με την έννοια της φυσικής επιλογής – αυτός που προσαρμόζεται επιβιώνει.

Προσγειωθήκαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια χώρα που αλλάζει. Από το Brexit στις 45 ημέρες πρωθυπουργίας της Λιζ Τρας και στον πρώτο ινδικής καταγωγής (αλλά όχι Slumdog Millionaire) Βρετανό πρωθυπουργό, βρήκαμε την πλατεία Tραφάλγκαρ με διαδηλώσεις για την πολιτική κατάσταση, πορείες για το Ιράν και την Ουκρανία, ενώ τα κάγκελα του Μπάκιγχαμ ασφυκτιούσαν από κόσμο μέρα νύχτα μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Αλλάζει όμως και η οπτική στο Λονδίνο. Από ύψος 135 μέτρων παρατηρούσα μέσα από την καμπίνα της ρόδας London Eye τον ορίζοντα της πόλης, που έχει γεμίσει γερανούς, ενώ συνεχώς νέοι ουρανοξύστες εμφανίζονται μεταμορφώνοντας την κλασική όψη της βρετανικής πρωτεύουσας. Η Ρόσα ήταν κολλημένη στην οθόνη του κινητού και τραβούσε παράξενες αεροφωτογραφίες. Η αναμνηστική μας λήψη ήταν μια σέλφι με τις γλώσσες έξω και τα χέρια μας να σχηματίζουν καρδούλες. Σκέφτομαι τη γιαγιά τους, που θα γκρινιάζει πάλι πως δεν έχει μια «κανονική» φωτογραφία να βάλει σε κορνίζα.

Ο καταναλωτισμός ομογενοποιείται. Όλες οι διεθνείς αλυσίδες ρούχων έχουν καταλάβει το κέντρο του Λονδίνου, καταπίνοντας τα πάλαι ποτέ κραταιά αγγλικά brands. Μία εξαίρεση είναι το ιστορικό παιχνιδάδικο Hamley’s, που συγκαταλεγόταν διαχρονικά στα καλύτερα μέρη για παιδιά στην πόλη. Αλλά κι αυτό μοιάζει στα μάτια μου σχεδόν παρωχημένο. Όλα πλέον είναι διαθέσιμα παντού – από το Amazon μέχρι το Jumbo. Ούτε η 7χρονη Τζίνα δεν εντυπωσιάστηκε, μόνο η Ρόσα «κόλλησε» σε ένα τηλεκατευθυνόμενο drone, από αυτά τα «σύγχρονα» παιχνίδια που μου δημιουργούν ταραχή. Αρχίζω να φουντώνω εσωτερικά (δεν είμαστε καλά που θα κάνουμε και τα drones κανονικότητα), συνεχίζω με υποκριτικό ενδιαφέρον «τι σου αρέσει, αγάπη μου, ακριβώς στο drone;». Ακολουθεί αυτοκριτική (εντάξει, και στην εποχή σου, Τσουκαρέλα*, είχαν βγει τα τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα, άλλαξαν οι εποχές!) και επανέρχομαι δριμύτερη με νεύρα: «Όχι, θα το πάρω το drone στο κορίτσι μου, γιατί όλοι εδώ μέσα που το λιμπίζονται είναι αγόρια». Μετά από αυτόν τον εξαντλητικό καβγά με τον εαυτό μου, παραιτούμαι και καταλήγω στη φράση που έχω εφεύρει για να αποφύγω οποιαδήποτε επίλυση αγοράς: ζήτα το από τον Άγιο Βασίλη.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το φύλο και η σεξουαλική ταυτότητα διευρύνονται. Αγόρια και κορίτσια που βλέπουμε στον δρόμο μας δύσκολα προσδιορίζονται, αλλά σίγουρα αυτοπροσδιορίζονται. Για πρώτη φορά απαντάω ξεκάθαρα πως τα κουτάκια δεν είναι άνδρας-γυναίκα, αλλά υπάρχει κι ένα τρίτο κουτάκι. Κι εκεί μέσα μπορείς να βάλεις αυτό που νιώθεις ότι είσαι ή θέλεις να είσαι, εφόσον δεν εμπίπτει στα δύο πρώτα: ένα αγόρι με λίγο κορίτσι ή ένα κορίτσι με πολύ αγόρι. Αλλά και στο βιβλιοπωλείο Waterstones, ένα ολόκληρο τμήμα του ορόφου παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας είναι αφιερωμένο σε βιβλία LGBTQ+.

Στην αντίληψή μου έπεσε μια έκθεση για την κορεατική κουλτούρα, που ομολογουμένως έχει ενθουσιάσει τη Δύση με τις ταινίες και τις μουσικές της, αλλά ακόμα περισσότερο έχει ενθουσιάσει τη Ρόσα. Από τα οσκαρικά «Παράσιτα» μέχρι την κοριτσίστικη μπάντα των Blackpink, η έκθεση στο μουσείο Victoria & Albert διεισδύει στην κουλτούρα και στην τεχνολογία της Νότιας Κορέας. Εγώ εξηγώ πολέμους, επιρροές και την αναπαράσταση της βίας στη μεγάλη οθόνη και εκείνη γκρινιάζει γιατί δεν έχει δει τη σειρά «Squid Game» (όριο ηλικίας 16+). Όλα λύνονται όταν φτάνουμε στην αίθουσα που είναι αφιερωμένη στην K-pop. Εξαφανίζεται ανάμεσα σε μοντέλα με ρούχα και βίντεο με χορευτικά. Είναι η πρώτη φορά που συνειδητοποιώ πως δεν έχει καμία προσλαμβάνουσα από όσα της περιέγραφα στις προηγούμενες αίθουσες. Το δικό της μυαλό είναι στο dance challenge. Μπαίνει με φόρα στην αίθουσα εγγραφής για να καταγράψει το χορευτικό της, που θα εμφανιστεί μαζί με των άλλων επισκεπτών σε μια γιγαντοοθόνη. Δίπλα της προσπαθώ να αντιγράψω τις κινήσεις. Η Ρόσα μία κοιτάζει την οθόνη, μία εμένα να λικνίζομαι και τον κόσμο γύρω μας να χαζεύει. «Δεν το αφήνεις καλύτερα;» μου ψιθυρίζει. «Θέλεις λίγο εξάσκηση. Θα σου στείλω εγώ κάποια τραγούδια κι όταν ξανάρθουμε, δοκιμάζεις». Σιγά που με ένοιαξε. Πιο πολύ με απασχολεί τι θα έλεγε ο Δαρβίνος. Πρέπει να μάθω χορογραφίες Κ-pop;

* «Τσούκα» στη γλώσσα των Βλάχων της Ηπείρου σημαίνει «κορυφή». Η Τσουκαρέλα (2.295 μ.), η Τσούκα Ρόσα (1.987 μ.) και η Τσούκα Τζίνα (1.833 μ.) είναι τρεις κορυφές των βουνών της Πίνδου με βοσκότοπους, ορεινές διαδρομές και περιπάτους που αξίζει κανείς να ανακαλύψει.

◆ Μια ωραία βόλτα στο Southbank συνδυάζει τη θέα από το London Eye, την παιδική χαρά στο Jubilee Park & Garden, επίσκεψη στην Πινακοθήκη Tate Modern και φαγητό στο πολύ συμπαθητικό εστιατόριο ιταλικής κουζίνας Strada, που διαθέτει και παιδικό μενού.

◆ Το κεντρικό κατάστημα του βιβλιοπωλείου Waterstones (203-206 Piccadilly, St. James’s) διαθέτει μια πλούσια σειρά βιβλίων που αξίζουν έστω και για χάζι στις εκπληκτικές εικονογραφήσεις τους, αλλά και «έξυπνα» παιδικά παιχνίδια.

◆ Οι παραστάσεις στα λονδρέζικα θέατρα και η επίσκεψη στα στούντιο Warner Bros, όπου γυρίστηκε η σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ», είναι από τις πλέον περιζήτητες εμπειρίες. Όσο νωρίτερα κανείς κλείσει εισιτήρια, τόσο πιο εύκολο είναι να τα αντέξει οικονομικά.

◆ Η βόλτα στο Hyde Park συνδυάζεται με παιχνίδι στην παιδική χαρά Diana Memorial Playground, στάση για φαγητό στο χέρι στην ανοιχτή αγορά του πανεπιστημίου Imperial College (μόνο Τρίτες) και επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (ηλεκτρονική προκράτηση εισιτηρίων απαραίτητη).

◆ Η έκθεση «Hallyu» στο Victoria & Albert Museum (V&A) για την κορεατική κουλτούρα διαρκεί μέχρι τις 25 Ιουνίου 2023. Για τους τολμηρούς σημειώνω εδώ το dance challenge: PSY – That That (prod. & feat. SUGA of BTS), στο οποίο θα συμμετάσχετε, στο πλαίσιο της έκθεσης.