LOMO: Πώς να μην κάνετε τίποτα χωρίς να νιώθετε ενοχές

«Όλοι πλέον γνωρίζουν τι είναι το FOMO, Fear of Missing Out: ο φόβος του να χάνεις κάτι!», επισημαίνει η Abigail (Abi) Mary Taugwalder, προπονήτρια στο Yin Yoga, Breathwork & Empowerment, η οποία μοιράζεται το όραμά της για ευημερία στην ιστοσελίδα της «Abi’s Journal». Αυτό το σύνδρομο, είναι μια πηγή άγχους, εμφανίζεται όταν για παράδειγμα χάσετε ένα κοινωνικό event ή και άλλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που βασίζονται στο «seeing and being seen». Κάτι που έχουμε δει να αυξάνεται λόγω των social media τα τελευταία χρόνια, αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, έχει περιγραφεί ως «FOMO» από τον Αμερικανό μαθητή Patrick McGinnis το 2004.

