Πώς να μην είστε υπερβολικά απαιτητικές με τον εαυτό σας

Μετά από τις διακοπές, επιστρέψαμε με «φορτισμένες μπαταρίες» πριν από μια νέα χρονιά γεμάτη στόχους. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Και όταν δεν νιώθετε αυτή τη γενική χαρά που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχετε για την επιστροφή, ούτε σχεδιάζετε κάτι, προκύπτει το αντίθετο: αποθαρρύνεστε.

Η δύναμη της συνήθειας

«Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να εστιάσουμε στις συνήθειες μας αντί στους στόχους. Ο καθορισμός στόχων είναι το πρώτο βήμα προς την αποτυχία. Η συνήθεια έρχεται πρώτη. Εάν είστε σε θέση να δημιουργήσετε μια ρουτίνα, όλα τα άλλα θα έρθουν πολλαπλασιασμένα και βελτιωμένα», επιβεβαιώνει η coach Amagoia Eizaguirre, συγγραφέας του βιβλίου The Little Book of Healthy Habits (Alienta Editorial).

