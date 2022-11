Black Friday 2022: Οι 15 buy now or regret later αγορές

Η Black Friday είναι μια από τις πιο πολυαναμενόμενες στιγμές της χρονιάς για έξυπνο shopping. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσετε σε διαχρονικά ρούχα και αξεσουάρ της γκαρνταρόμπας αλλά και στα trends of the moment που μέχρι τώρα διστάζατε. Η Black Friday απαιτεί πάντα μια σωστή έρευνα αγοράς, για να προσθέσετε στο καλάθι σας τα πιο πολυπόθητα κομμάτια, που όμως έχουν και την απαραίτητη timeless αισθητική. Αυτό σημαίνει πως είναι καλύτερο να αποφύγετε τις απερίσκεπτες αγορές και να συμβουλευτείτε τον οδηγό της Vogue με όλα τα buy now or regret later items.

Τα best of της Black Friday 2022

Στις must επιλογές μας βρίσκεται ένα everyday φόρεμα που θα συνδυάσουμε με ψηλές μπότες, αλλά και το μικρό μαύρο φόρεμα που θα μας συνοδεύει στα party των Χριστουγέννων. Ένα ζευγάρι ζεστά και άνετα μποτάκια, όπως και ένα ζευγάρι high-heeled πέδιλα για τις βραδινές εξόδους. Στην shopping list μας προστέθηκε επίσης ένα κλασικό μαύρο παλτό για τις κρύες χειμωνιάτικες ημέρες, μαζί με ένα πανωφόρι από eco-fur για πιο glamorous εμφανίσεις. Φυσικά δεν ξεχνάμε όλα τα basics της καθημερινότητας, όπως ένα T-shirt, ένα πουλόβερ και μια oversized τσάντα που χωρά όλα τα απαραίτητα. Στα trendy κομμάτια που κέντρισαν την προσοχή μας, συναντάμε το δερμάτινο πουκάμισο και το leopard φόρεμα.

