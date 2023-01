Εκπτώσεις 2023: Οι επιλογές της Vogue

Οι εκπτώσεις 2023 μόλις ξεκίνησαν και τώρα είναι η ευκαιρία να κάνετε μια εκκαθάριση στην γκαρνταρόμπα σας και να ενσωματώσετε όλα τα τελευταία trends της μόδας, όπως και διαχρονικά κομμάτια. Στη λίστα των αγορών μας προσθέσαμε ρούχα και αξεσουάρ που μπορούν να μας ακολουθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ τους μήνες που ακολουθούν. Οι εκπτώσεις μας δίνουν πάντα τη δυνατότητα για έξυπνες αγορές, επενδύοντας σε κομμάτια-κλειδιά.

Εκπτώσεις: Οι επιλογές της Vogue

Η wishlist μας για το χειμώνα 2023 περιλαμβάνει πανωφόρια όπως ένα καμηλό παλτό και ένα puffer μπουφάν, κομμάτια δηλαδή που θα πλαισιώσουν τόσο τις σπορ όσο και τις office style εμφανίσεις μας. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αποκτήσετε ένα ζευγάρι over the knee μπότες και μια designer bag, αξεσουάρ δηλαδή που θα μείνουν για χρόνια στην συλλογή σας και θα μπορείτε να συνδυάζετε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Τα φορέματα δεν είναι ποτέ αρκετά, γι’ αυτό και επιλέξαμε ήδη ένα φλοράλ φόρεμα και ένα μαύρο σε μίντι γραμμή, όπως και ένα trendy ζευγάρι sneakers για τα athleisure looks από την Puma x Vogue collection.

Ο βασικός κανόνας που ακολουθούν πάντα οι Vogue editors, είναι να αποφεύγουν τις απερίσκεπτες εκπτωτικές αγορές. Πριν αποφασίσετε να επενδύσετε σε μια shopping ευκαιρία, σκεφτείτε πραγματικά αν αυτό το κομμάτι έχει προοπτική να παραμείνει στην γκαρνταρόμπα σας ή αν πρόκειται για ένα παροδικό trend που θα φορέσετε για πολύ λίγο. Keep it classic λοιπόν και επενδύστε σε μίνιμαλ items.

Διαβάστε τη συνέχεια στη Vogue