8 μαύρα γυαλιά ηλίου που θέλουμε στη συλλογή μας

Τα μαύρα γυαλιά ηλίου θα παραμείνουν essential όσες τάσεις και αν έρθουν. Διαχρονικά, κομψά και passe partout, δεν έχουν θεωρηθεί ποτέ εκτός μόδας, το αντίθετο, αποτελούν ένα staple που επαναπροσδιορίζεται διαρκώς από σχεδιαστές και οίκους.

Όποιο και να είναι το προσωπικό σας στιλ λοιπόν, ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου δεν μπορεί να λείπει από τη συλλογή σας. Σε σιλουέτα που κάνει buzz ή σε timeless design, δεν υπάρχει σύνολο που να μη συνδυάζεται άψογα με black sunglasses, ακόμη και αν είναι σούπερ edgy ή εκκεντρικό. Στο γραφείο, στις εξορμήσεις εκτός πόλης, αλλά και στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, τα go to αξεσουάρ είναι απόλυτη ανάγκη, για αυτό και κάθε σεζόν ψάχνουμε να επενδύσουμε σε ακόμα ένα must have piece.

Διαβάστε τη συνέχεια στη Vogue

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr