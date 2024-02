Η τροφή με διπλάσια βιταμίνη C από τα πορτοκάλια

Οι ειδικοί της διατροφής συμφωνούν πως η ρόκα έχει πολλαπλά οφέλη για την υγεία και το σώμα. Η ρόκα αποτελεί ένα λαχανικό που κάνει κάθε πιάτο μοναδικό, ενώ έχει και αντιγηραντικές, αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Ρυθμίζει την κυκλοφορία του αίματος και φροντίζει το σώμα.

Η ρόκα είναι ένα αυθεντικό superfood που ανήκει στα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Η πικρή και πικάντικη γεύση κάνει τις σαλάτες ξεχωριστές, ενώ βοηθά στην καλύτερη πέψη και εξασφαλίζει διουρητικές ιδιότητες.

Το FOSHU, Foods for Specific Health Uses, είναι οι τροφές που σύμφωνα με ένα ιαπωνικό σύστημα, επηρεάζουν την υγεία μας. Η ρόκα είναι χαμηλή σε θερμίδες και πλούσια σε φυτικές ίνες, μέταλλα όπως ο σίδηρος, το ασβέστιο, ο ψευδάργυρος, το ποτάσιο, ενώ περιλαμβάνει βιταμίνες B και C.

