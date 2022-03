Μέλη των Judas Priest και Twisted Sister επαινούν την Ντόλι Πάρτον

Η απόφαση της Ντόλι Πάρτον να αποσυρθεί από την υποψηφιότητα για ένταξη στο Rock & Roll Hall of Fame συγκέντρωσε επαίνους από καλλιτέχνες της rock και metal.

Η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι δήλωσε είπε ότι δεν αισθάνεται ότι «έχει κερδίσει το δικαίωμα» της υποψηφιότητας και ότι θα ήθελε κυκλοφορήσει ένα υπέροχο rock ‘n’ roll άλμπουμ κάποια στιγμή στο μέλλον.

Ο κιθαρίστας των Judas Priest, Ρίτσι Φόλκνερ, και ο αρχηγός των Twisted Sister, Ντι Σνάιντερ σχολίασαν την απόφαση της Ντόλι Πάρτον.

«Νομίζω ότι ήταν μια εκλεπτυσμένη κίνηση, πραγματικά» είπε ο Ρίτσι Φόλκνερ στο podcast Rock of Nations. «Νομίζω ότι αναγνωρίζει το είδος της και ότι δεν ταιριάζει απαραίτητα στο Rock & Roll Hall of Fame. Και νομίζω ότι εγείρει ερωτήματα για το ποιο είναι το είδος του Rock & Roll Hall of Fame».

Οι Judas Priest είναι επίσης υποψήφιοι φέτος, οπότε ο Φόλκνερ έχει προσωπικό όφελος από την κατάσταση. Ένας από τους λόγους που η Ντόλι Πάρτον αποσύρθηκε ήταν για να μην αφαιρέσει ψήφους από άλλους καλλιτέχνες.

Μετά την αποχώρησή της από τη λίστα των υποψηφίων, οι Judas Priest έχουν περάσει στην πέμπτη θέση στη δημοσκόπηση των θαυμαστών, αν και η ψήφος των θαυμαστών έχει πολύ μικρό βάρος στη διαδικασία.

«Το να το αποκαλούμε Rock & Roll Hall of Fame και να μην έχουν ενταχθεί μπάντες όπως οι Judas Priest από την πρώτη μέρα, νομίζω ότι είναι περίεργο πράγμα» εκτίμησε ο Φόλκνερ. «Το έχω ξαναπεί αυτό. Είναι σοκαριστικό, πραγματικά. Δεν ξέρω πώς μπορείτε να το ονομάζετε Rock & Roll Hall of Fame χωρίς να έχετε σαν προεπιλογή τέτοια συγκροτήματα, κατά κάποιο τρόπο δημιούργησαν το είδος» συμπλήρωσε.

Ο Σνάιντερ επαίνεσε την Ντόλι Πάρτον με το ακόλουθο tweet: «Λοιπόν, η @DollyParton με εξέπληξε. Αναγνωρίζοντας ότι είναι (υπέροχη αλλά) όχι rock ‘n’ roll, απέρριψε την υποψηφιότητά της για το @rockhall! Δεν θέλει να στερήσει την αναγνώριση από έναν ροκ καλλιτέχνη».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ