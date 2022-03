Γερμανία: Έγινε γκράφιτι στο Βερολίνο το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ

Μια θέση στο Mauerpark του Βερολίνου εξασφάλισε το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Ο Δομινικανός καλλιτέχνης γκράφιτι Χεσούς Κρουζ Αρτίλες ζωγράφισε το στιγμιότυπο, το οποίο έκανε τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες ημέρες.

Dominican graffiti artist Jesus Cruz Artiles painted Will Smith slapping Chris Rock at the Oscars on a wall in the Mauer Park in Berlin, Germany pic.twitter.com/GPG5UnlGgS

