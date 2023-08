Στο Τόκιο οι νυσταγμένοι μπορούν να κοιμηθούν κυριολεκτικά όρθιοι

Μια καφετέρια στην περίοπτη συνοικία Χαρατζούκου του Τόκιο δεν προσφέρει στους πελάτες της μόνο υπηρεσίες καφέ και σνακ, αλλά και… σιέστας.

Λέγεται Giraffepod και είναι μια κάθετη κάψουλα, σαν σύγχρονος τηλεφωνικός θάλαμος, που επιτρέπει στους νυσταγμένους να κάνουν έναν σύντομο ύπνο και μάλιστα… όρθιο.

Η ονομασία του θαλάμου κάθε άλλο παρά τυχαία: «Κάθε μέρα οι καμηλοπαρδάλεις κοιμούνται περί τα είκοσι λεπτά όρθιες. Και αυτός ο χρόνος είναι ο ενδεδειγμένος για έναν υπνάκο. Γι’ αυτό και ονομάσαμε το κόνσεπτ Giraffenap, από τον τρόπο ξεκούρασης των καμηλοπαρδάλεων» εξηγεί ο Γιοσιχίτο Νοχάρα, μάνατζερ του εγχειρήματος Giraffenap.

A cafe in Tokyo’s Harajuku district offers its customers ‘Giraffenap’ pods to grab a quick snooze while remaining upright, just the way giraffes do when napping pic.twitter.com/LklcHUKHgy

— Reuters (@Reuters) August 30, 2023